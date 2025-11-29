Luxusbunkerek a föld alatt — így készülnek az apokalipszisre a világ leggazdagabb emberei

A Linkedin alapítója, Reid Hoffman azt nyilatkozta, hogy a Szilícium-völgy tech óriásainak tulajdonosai vagy már rendelkeznek saját atomháborús luxusbunkerrel, vagy van vészhelyzeti tervük. Aki egy partin azt meséli, hogy vett egy házat Új-Zélandon, nem kell hozzá kacsintania sem. Mindenki tudja, hogy oda akar menekülni az apokalipszis előtt. Egy kataklizma nyomán pillanatokon belül széthullik az emberi társadalom. Hogy ez nem csak paranoia, jelzi, hogy a pandémia idején az Egyesült Államokban egyes üzletekben az emberek összeverekedtek azon, kié legyen az utolsó csomag vécépapír.

Az Oppidum luxus túlélő-kolónia látványterve. A leggazdagabbak luxusbunkerekben húznák meg magukat.

Fotó: Robb Report

Luxusbunkerek apokalipszis esetére

Öt évvel ezelőtt szenzációs hírt közölt a nemzetközi sajtó: egy cseh ingatlanfejlesztő egy szovjet atombunkert alakít át luxus túlélő-resorttá Prága közelében. Az Oppidumnak nevezett projektben a tulajdonosok a hagyományosan, a felszínen laknak, egy magas fallal elzárt, védett lakóparkban, egy csendes kis völgyben. Amikor kitör a harmadik világháború, vagy közeledik egy aszteroida a Földhöz, a lakók egy titkos, atombiztos alagúton keresztül pár perc alatt elfoglalhatják a lakosztályaikat a hegyoldalba vájt, felülről láthatatlan, egykori szovjet bunkerben, ahol folytathatják a luxus életüket.

Az Oppidum bunkerben lesz kert is, a nappalok és éjszakák, illetve az évszakok váltakozását a plafon helyett kialakított monitorra vetítik majd

Fotó: Robb Report

A föld alatt egy hatalmas, 620 négyzetméteres lakás, és hat 160 négyzetméteres egység várja a tulajdonosokat. A lakosztályokat a vevők rendezhetik be a saját ízlésük szerint.

Egy hálószoba a cseh luxusbunkerben

Fotó: Robb Report

A cseh fejlesztő nem aprózza el: 10 évre (!) elegendő tartósított élelmiszert halmoznak majd fel a raktárakban a lakóknak, ugyanennyi gyógyszerrel, háztartási szerrel, ruhával, ágyneművel. A levegőt, a vizet ugyanúgy szűrik és tisztítják majd, mint egy katonai atombunkerben, és 24 órás biztonsági szolgálat védi high tech berendezésekkel a lakóparkot. A projekt biztonsági igazgatója Andor Sándor tábornok, a cseh katonai hírszerzés volt főnöke.

Az uszoda mellett fodrászat és étterem is lesz a bunkerben

Fotó: Robb Report

Németországban is épül luxusbunker

Egy hálószoba az Europa One egyik lakosztályában

Fotó: Terravivos

A kaliforniai Vivos Group Európában is terjeszkedik. A vállalat Németország keleti részén, Rothensteinben vásárolt meg volt szovjet atombunkert. Az Europa One nevű létesítményt https://www.terravivos.com/vivoseuropaone.php a modern Noé bárkájának nevezi a tulajdonos, Robert Vicino.

Nem mi okozzuk az emberek félelmét, mi pusztán megoldást nyújtunk a problémájukra. Mi azt a jó érzést nyújtjuk az ügyfeleinknek, akik nem olyan gazdagok, hogy szigeteket vásároljanak maguknak, és odameneküljenek, hogy biztonságban érezhetik magukat és a szeretteiket Amerikától Európáig.

Az Europa One túlélő-kolónia tagjai is lakhatnak a felszínen, egy védett, fegyveres támadásokra is felkészített, 76 hold területű parkban. A felszínen a lakások mellett irodák, raktárak és egy saját vasútállomás is van.