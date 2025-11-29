Luxusbunkerek a föld alatt — így készülnek az apokalipszisre a világ leggazdagabb emberei

A Linkedin alapítója, Reid Hoffman azt nyilatkozta, hogy a Szilícium-völgy tech óriásainak tulajdonosai vagy már rendelkeznek saját atomháborús luxusbunkerrel, vagy van vészhelyzeti tervük. Aki egy partin azt meséli, hogy vett egy házat Új-Zélandon, nem kell hozzá kacsintania sem. Mindenki tudja, hogy oda akar menekülni az apokalipszis előtt. Egy kataklizma nyomán pillanatokon belül széthullik az emberi társadalom. Hogy ez nem csak paranoia, jelzi, hogy a pandémia idején az Egyesült Államokban egyes üzletekben az emberek összeverekedtek azon, kié legyen az utolsó csomag vécépapír.
Luxusbunkerek apokalipszis esetére
Öt évvel ezelőtt szenzációs hírt közölt a nemzetközi sajtó: egy cseh ingatlanfejlesztő egy szovjet atombunkert alakít át luxus túlélő-resorttá Prága közelében. Az Oppidumnak nevezett projektben a tulajdonosok a hagyományosan, a felszínen laknak, egy magas fallal elzárt, védett lakóparkban, egy csendes kis völgyben. Amikor kitör a harmadik világháború, vagy közeledik egy aszteroida a Földhöz, a lakók egy titkos, atombiztos alagúton keresztül pár perc alatt elfoglalhatják a lakosztályaikat a hegyoldalba vájt, felülről láthatatlan, egykori szovjet bunkerben, ahol folytathatják a luxus életüket.
A föld alatt egy hatalmas, 620 négyzetméteres lakás, és hat 160 négyzetméteres egység várja a tulajdonosokat. A lakosztályokat a vevők rendezhetik be a saját ízlésük szerint.
A cseh fejlesztő nem aprózza el: 10 évre (!) elegendő tartósított élelmiszert halmoznak majd fel a raktárakban a lakóknak, ugyanennyi gyógyszerrel, háztartási szerrel, ruhával, ágyneművel. A levegőt, a vizet ugyanúgy szűrik és tisztítják majd, mint egy katonai atombunkerben, és 24 órás biztonsági szolgálat védi high tech berendezésekkel a lakóparkot. A projekt biztonsági igazgatója Andor Sándor tábornok, a cseh katonai hírszerzés volt főnöke.
Németországban is épül luxusbunker
A kaliforniai Vivos Group Európában is terjeszkedik. A vállalat Németország keleti részén, Rothensteinben vásárolt meg volt szovjet atombunkert. Az Europa One nevű létesítményt https://www.terravivos.com/vivoseuropaone.php a modern Noé bárkájának nevezi a tulajdonos, Robert Vicino.
Nem mi okozzuk az emberek félelmét, mi pusztán megoldást nyújtunk a problémájukra. Mi azt a jó érzést nyújtjuk az ügyfeleinknek, akik nem olyan gazdagok, hogy szigeteket vásároljanak maguknak, és odameneküljenek, hogy biztonságban érezhetik magukat és a szeretteiket Amerikától Európáig.
Az Europa One túlélő-kolónia tagjai is lakhatnak a felszínen, egy védett, fegyveres támadásokra is felkészített, 76 hold területű parkban. A felszínen a lakások mellett irodák, raktárak és egy saját vasútállomás is van.
A felszín alatt 5 kilométer hosszú vájatokat alakítottak ki a szovjetek. Ezek a folyosók a mai lakosztályokat rejtik. Minden család 232 négyzetméteres egységben töltheti az időt, amíg el nem múlik a veszedelem a világban.
A szerkezetkész építmény ára 2 millió euró, középárfolyamon 770 millió forint.
A bútorok és a berendezés külön fizetendő, de természetesen a legmagasabb minőségű felszerelésekből lehet válogatni. Íme, egy javasolt elrendezés:
Az elkészült lakosztályokat lezárják, és csak a karbantartók illetve a lakók juthatnak be. A világvége közeledtével, amikor a tulajdonos jelzi, hogy érkezik, kitakarítják a lakásokat, és műszakilag ellenőrzik őket. Ha a tulajdonosok külföldről érkeznek a közeli repülőterekre, a beruházó vállalat helikopterekkel viszi őket a bunkerhez.
Az Europa One földalatti lakosztályait csak vészhelyzetben lehet használni.
Ha vannak dollármilliói, akár már ma beköltözhet egy luxus rakétasilóba
A Survival Condo nevű ingatlanprojektnek szintén egy hidegháborús építmény az alapja. Két rakétasilót alakítottak át egyenként 75 férőhelyű, luxus földalatti lakótoronnyá Kansasban. A cég a pontos helyet biztonsági okokból nem közli, csak azok tudhatják meg, akik komolyan érdeklődnek a vásárlás iránt.
Az Atlas rakéták kilövőállását úgy tervezték még a hidegháború időszakában, hogy közvetlen nukleáris találatot is elviseljen. A siló falai epoxigyantával erősített, 3 méter vastag betonból készültek, a felszínen elhelyezett dóm pedig a legerősebb viharnak is ellenáll.
A földalatti túlélő-üdülőhelyen 75 ember öt (!) évet tölthet el úgy, hogy nem érintkezik a fenti világgal. Minden lakáshoz jár 60 hónapra elegendő, 20 év szavatosságú élelmiszer, de a bunkerben van egy kétszintes hidroponikus részleg is. Itt tápoldatban termesztenek zöldségeket és gyümölcsöt, hogy természetes vitaminhoz jussanak a lakók. A vizet egy háromszoros központi rendszerből kapja a bunker. Ha ezek elromlanának, a saját víztározóból lehetne vízhez jutni. Az elektromos rendszer is háromszoros, az elsődleges forrás a kinti hálózat, de szükség esetén a saját szélturbina és a dízelgenerátor is termelhet áramot.
A túlélőhotelt katonai minősítésű passzív elektronikus rendszerek hada védi: nappali és éjjellátó kamerák, fotocellák, mikrofonok, nyomásérzékelők, botlódrótos detektorok. Az aktív védelem szigorúan titkos, de a beruházó annyit elárul, hogy komoly automatikus és emberi irányítású, halálos és nem halálos fegyverek is bevethetők az esetleges támadók ellen.
A közös helyiségek között van egy szupermarket, egy wellnessrészleg uszodával és edzőteremmel, egy mozi, egy könyvtár és tanterem, egy bár és lounge, illetve egy elsősegélyhely.
És most nézzük, ami talán a leginkább érdekli az olvasóinkat: milyen lakásokat kínál a bunker?
A hotelben egyetlen kétszintes penthouse lakosztályt alakítottak ki, ez 334 négyzetméter alapterületű.
A teljes felszereltségű luxuslakás ára 4,5 millió dollár, vagyis kb. 1,5 milliárd forint. Ezért a pénzért a tulajdonos határozhatja meg, hogyan nézzen ki az otthona.
A következő egység a teljes emeletet elfoglaló lakosztály. Ez kb. 170 négyzetméteres, van benne egy nappali, három hálószoba, két fürdőszoba, egy konyha és egy étkező. Itt már alaprajzokból kell választani, nem lehet „csak úgy” áttervezni az elosztást.
A kisebb lakosztály ára 3 millió dollár, azaz kb. egymilliárd forint.
A legkisebb lakás csak egy emelet felét foglalja el, ez csak 83 négyzetméter alapterületű, és maximum 5 embernek ajánlják. Az ára 1,5 millió dollár, tehát kb. félmilliárd forint.
Mindegyik lakáshoz járnak olyan falba épített monitorok, amelyek ablakokat szimulálnak, és a tulajdonos igénye szerinti, kinti képeket mutatnak. Természetesen mindegyik lakosztályból el lehet jutni a lifthez és a lépcsőházhoz is.
Ellentétben a két európai projekttel, ez már kész van. A Survival Condo lakói bármikor beköltözhetnek, nem kell megvárniuk a világvégét.
Ennek a projektnek érdekessége, hogy gondoltak az internet megkerülhetetlenségére is. Ezért előzetesen, a tulajdonosok engedélyével a bunker szervereire letöltötték nem csak a lakók felhőben tárolt egészségügyi adatait, gyógyszerigényét, de azt is, mit szeretnek olvasni az interneten. Egy külön erre írt szoftver segítségével óriási mennyiségű ilyen típusú információt is összegyűjtöttek mindenkinek, hogy a lakók akkor is szörfözhessenek, amikor már rég megszűnt a világháló.
Tízezer évig tartó jégkorszakot okozna egy orosz-amerikai atomháború
Hogy a luxusbunkerek hosszú távon megmenthetnék-e a milliárdos lakóikat, kétséges. Alan Robock, a neves Rutgers egyetem klímakutatójának friss vizsgálata szerint egy amerikai-orosz atomháború 10 ezer éves jégkorszakot idézne elő, mert gyorsan és nagymértékben lehűlne az óceánok vize. De a számítógépes modellek nem csak egy korlátlan atomháború következményeit mutatják be apokaliptikusként, hanem egy korlátozott atomcsapást is. Ha pl. India és Pakisztán csak néhány nukleáris rakétát lőne ki egymásra, már ez olyan tüzeket okozna, amelyek miatt az emberiség szürkületben vagy sötétben élne a következő években. A légkörbe került por miatt drámaian csökkenne a hőmérséklet és persze az egész világ élelmiszer-termelése.
Az atomcsapások utáni két évben 2,5 milliárd ember halna éhen a Földön, és akkor még nem is említettük a gyilkos radioaktív sugárzást.
Ha Amerika és Európa atomháborút vívna Kína ellen, a kutatók szerint 360 millióan azonnal meghalnának a Földön, a nukleáris tél okozta éhínség pedig 5,3 milliárd emberrel végezne két éven belül.