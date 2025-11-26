Mágneses helymeghatározó rendszert találtak ősi állati fosszíliákban

A kutatók a Communications Earth & Environment tudományos magazinban publikált tanulmányukban a rejtély egy részét megoldották. Azt találták, hogy ezek a fosszíliák egy állat helymeghatározói lehettek, amivel az organizmusok képesek voltak olvasni a Föld mágneses mezejét, akár egy térképet. A kutatók megvizsgálták a fosszíliák mágneses struktúrájának 3 dimenziós képét, ami olyan jellemzőket mutatott ki, amik arra vannak optimalizálva, hogy érzékeljék a Föld mágneses mezejének irányát és erősségét; ez segíthette a tájékozódást. Bármilyen állat fosszíliái ezek, azt már tudják, hogy valószínűleg pontosan tudott tájékozódni. Ez a felfedezés az első közvetlen bizonyítéka annak, hogy az állatok legalább 97 millió éve tájékozódnak a Föld mágneses mezejének felhasználásával. Az is kiderülhet, hogyan fejlesztették ki az állatok ezt a képességet.

A kis mágneses fosszíliákat ősi tengerfenéki üledékekben eltemetve találták az Észak-Atlani-óceánban, melyeket egy rejtélyes, azonosítatlan organizmus hagyta hátra. Fotó: University of Cambridge

Sok állat tájékozódik a Föld mágneses mezejével, de nem tudni hogyan

Az élet egy sor rendkívüli érzéket fejlesztett ki és a mágneses érzékelés az egyik legkevésbé értett. A madarak, halak, rovarok a Föld mágnes mezejének segítségével nagy távolságokat járnak be, de nem tudni, hogy csinálják. Az egyik elmélet az, hogy a testükben lévő kis magnetitkristályok igazodnak a Föld mágneses mezejéhez, melyek úgy működnek mint mikroszkopikus mágnestűk.

Tavakban és más víztestekben találtak bizonyos baktériumokat, melyek a mágneses érzékelés primitív formájával rendelkeznek. A baktériumokban lévő kis mágneses részecskeláncok lehetővé teszik, hogy a baktériumok igazodjanak a mágneses mezőhöz, ami segít nekik a víztestben a preferált mélységbe úszni. Ezek a csak 50-100 nanométer széles részecskék tökéletes iránytűk. Minél kisebbek, annál hatékonyabb a mágneses érzék. A csapat által tanulmányozott mágneses fosszíliák azonban 10-20-szor nagyobbak, mint a baktériumok által használt mágneses részecskék és az Észak-Atlanti-óceánból nyerték ki. Korábban voltak kutatók, akik úgy vélték, hogy „óriás” mágneses fosszíliák védelmi tüskékként szolgáltak. A modell szimulációk azonban azt mutatták, hogy rendelkezhetnek fejlett mágneses tulajdonságokkal is. Úgy tűnik, hogy ezek az állatok alaposan kontrollálták ezeknek a fosszíliáknak az alakját és struktúráját, és a kutatók szeretnék megtudni, hogy miért?