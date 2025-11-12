Egy hétköznapi vegyület májkárosító hatására derült fény

A tetraklór-etilén régóta ismert oldószer, amelyet világszerte használnak száraztisztításban és ipari zsírtalanításban. Ez a színtelen, illékony vegyszer hatékonyan oldja a zsírt és a foltokat, ezért vált a textiltisztítás egyik alapanyagává. Ugyanakkor a hatékonyságának ára lehet, mert az anyag a levegőbe párolog, és így a munkahelyen, sőt a lakókörnyezetben is jelen lehet, és ez nagyon káros a májra.

Májfibrózist okozhat a száraztisztításban használt vegyszer

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A májra leselkedő láthatatlan veszély

A vizsgálat a lakosság körében előforduló, mindennapi szintű expozíciót vette górcső alá. A szerzők összefüggést találtak a környezeti és munkahelyi kitettség mutatói, illetve a máj kötőszövetes átépülésének jelei között. Más szóval: minél nagyobb volt a tetraklór-etilén expozíció esélye, annál magasabb volt a májfibrózis kockázata.

A szerzők kiemelték, hogy az összefüggés nem csupán a vegyszerrel dolgozó szakemberekre korlátozódhat. A frissen száraztisztított ruhákból felszabaduló gőzök, valamint a rosszul szellőző helyiségekben felhalmozódó oldószer is növelheti a belélegzett mennyiséget. Ugyanakkor fontos megjegyezni: a vizsgálat megfigyeléses jellegű, tehát ok-okozati kapcsolatot nem bizonyít véglegesen, mégis meggyőzően jelzi a kockázatot.

A tetraklór-etilén hatása a májra

A máj a szervezet egyik legterheltebb méregtelenítő szerve, ezért az illékony szerves oldószerekből különösen sokat „lát”. A tetraklór-etilén a szervezetben több lépésben bomlik le, miközben olyan metabolitok keletkeznek, amelyek oxidatív stresszt és gyulladásos folyamatokat indíthatnak el. Ezek a folyamatok – hosszabb távon – kötőszövet-felhalmozódást válthatnak ki, ami a májfibrózis kulcsa.

A vegyszer a zsíranyagcserét is megzavarhatja, ami a zsírmáj és a gyulladásos májkárosodás kockázatát növeli. Bár az egyéni érzékenység, a genetikai háttér és az életmódbeli tényezők (például az alkohol, az elhízás vagy a cukorbetegség) mind alakítják a kockázati képet, a kutatás üzenete világos: a tetraklór-etilén kerülése, ahol csak lehet, ésszerű óvintézkedés.

A megelőzés lépései

Elsőként érdemes csökkenteni a felesleges kitettséget. Ha száraztisztítást veszünk igénybe, vigyük haza a ruhát nejlon nélkül, és szellőztessük a szabad levegőn vagy jól szellőző helyen, mielőtt a szekrénybe tesszük.