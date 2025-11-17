Hihetetlen áttörés! A tudósok feltámaszthatnak egy rég kihalt szörnyeteget

A jégkorszaki maradványok páratlan laboratóriumi „könyvtárként” szolgálnak. A szibériai permafrosztból előkerült Yuka nevű mamut például igazi referenciaminta lett: sejtmagtöredékei és molekuláris maradványai évek óta inspirálják a kísérleteket. Bár a teljes életre keltés tudományos és etikai akadályai továbbra is jelentősek, a legújabb eredmények érzékelhetően csökkentik a távolságot az elmélet és a gyakorlat között.

Gyapjas mamut (illusztráció)

Fotó: LCL

Miért fontos a mamut RNS-e?

A DNS az információ stabil raktára, ezért a legtöbb ősi genomrekonstrukció erre támaszkodik. Ugyanakkor a DNS önmagában nem elég: a sejten belüli működést végső soron az RNS és a fehérjék közvetítik. Amikor kutatók olyan RNS-töredékeket mutatnak ki, amelyek szekvenciája és mintázata összhangban áll a gyapjas mamut fiziológiájával, azzal közelebb kerülünk a génexpresszió történeti rekonstrukciójához. Más szóval, nemcsak azt tudjuk, „mi volt leírva”, hanem azt is, „mi futott a rendszeren”.

Mindazonáltal a molekuláris idő vasfoga könyörtelen. A több tízezer éves DNS és RNS sérült, töredezett, és gyakran keveredik környezeti szennyeződéssel. Ezért a laborok ma már hibrid stratégiákat alkalmaznak:

ultra-tiszta extrakciót,

újgenerációs szekvenálást,

többféle ellenőrzést és

bioinformatikai szűrőket.

Így nemcsak a hamis pozitív találatok kockázatát mérséklik, hanem az olyan törékeny jeleket is megragadják, amelyek korábban rejtve maradtak. Ez a precíziós megközelítés különösen kulcsfontosságú, amikor a gyapjas mamut funkcionális rekonstrukciójáról beszélünk.

Kutatók és intézmények a frontvonalon

A terület meghatározó alakjai közé tartozik Love Dalén, aki a Stockholmi Egyetem paleogenetikai kutatójaként évtizedek óta dolgozik a jégkorszaki genomok feltárásán. Munkájuk az egyik legmélyebb rálátást adja arra, hogyan rekonstruálható egy kihalt faj populációtörténete és genetikai diverzitása. Dalén és munkatársai rendre hangsúlyozzák: a jó minőségű, hitelesített adatok és a szigorú módszertani protokollok nélkül a legizgalmasabb narratívák is meginoghatnak.