Idegen objektum pusztította ki a mamutokat? Elképesztő elmélet látott napvilágot

A tudósokat régóta foglalkoztatja, mi állt a mamut kihalása és más jégkorszaki óriások eltűnése mögött. A jégkorszak vége felé hirtelen sok állatfaj eltűnt Észak-Amerikából. Ezzel egy időben nyoma veszett a híres Clovis-kultúrának is, amely jellegzetes kőeszközeiről volt ismert.

Új elmélettel magyarázzák a mamutok kihalását.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Egy új kutatás szerint a tragikus történéseket egy kozmikus katasztrófa is befolyásolhatta:

egy darabjaira hullott üstökös, amely a Föld légkörében robbant fel.

A mamut kihalása: váratlan esemény történt 13 ezer éve

A Föld az utolsó jégkorszak után lassan melegedni kezdett. Ezt a folyamatot törte meg hirtelen egy lehűlési szakasz mintegy 13 ezer éve. Ezt az időszakot nevezik fiatal driásznak. Nagyjából ezer évig a klíma újra a jégkorszaki állapotokat idézte. A tudósok több elmélettel is próbálták magyarázni a hirtelen lehűlést. Az egyik elképzelés szerint az olvadó jégtakarókból hatalmas mennyiségű édesvíz került az óceánokba.

Egy másik, egyre több adattal alátámasztott hipotézis szerint azonban egy kozmikus becsapódás vagy inkább légköri robbanás indította el a változást.

Különleges anyag vezette nyomra a kutatókat

A mostani tanulmányban amerikai kutatók három fontos észak-amerikai régészeti lelőhelyen vizsgáltak üledékrétegeket. Mindhárom helyszín kulcsfontosságú a jégkorszaki nagytestű állatok pusztulásának kutatásában. A kutatók egy különleges ásványt, ún. sokkolt kvarcot kerestek. Ez a szemcsés anyag rendkívül nagy hő és nyomás hatására deformálódik. Ilyen körülmények természetes módon csak nagy becsapódásnál vagy erősebb légköri robbanásnál alakulnak ki. A mérések szerint a kvarcszemcsék olyan extrém terhelést kaptak, amelyet vulkánkitörés vagy emberi tevékenység nem tudna előidézni.

Az árulkodó fekete réteg

Nem a sokkolt kvarc az egyetlen bizonyíték. A kutatók az úgynevezett „fekete rétegben” több más különös nyomot is találnak. Ez a széntartalmú sötét üledéksáv Észak-Amerika és Európa számos pontján megjelenik. Erős és kiterjedt tüzekre utal.

A rétegben ritka elemek, például platina és irídium dúsulnak fel. Ezek az elemek gyakran fordulnak elő üstökösökben és aszteroidákban. A kutatók nanoméretű gyémántokat és apró fémes gömböcskéket is találtak.

Ezek léte mind extrém hőhatásra utal, ami jól illik a fiatal driász idejére datált kozmikus légköri robbanás képébe.

Hol a kráter, ha valóban becsapódás történt?

Sokan azt kérdezik: ha ekkora kozmikus esemény történt, hol van a kráter? A dinoszauruszok kihalásához kötött eseménynél jól ismert a mexikói Chicxulub-kráter. Itt azonban nem találnak hasonló képződményt.