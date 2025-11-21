Megtalálták az ételt, ami egyszerre véd a szívbetegség és a rák ellen

A szakértők szerint a mandula szívbetegség elleni hatása úgy érvényesül, hogy javítja a koleszterinszintet, támogatja az erek működését és segíti a testsúly kordában tartását. Ehhez általában napi 25–45 gramm mandula rendszeres fogyasztása javasolt. Ez az adag még nem túl kalóriadús, viszont már érezhetően hathat a szív- és érrendszerre, miközben fehérjével, rosttal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal is ellátja a szervezetet.

A mandula napi szintű fogyasztása segíthet csökkenteni a rossz koleszterinszintet, valamint mérsékelheti a rák és a szívbetegségek kockázatát. A mandula szívbetegség elleni hatását már több kutatás is igazolta.

Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH / foodcollection

Mandula szívbetegség ellen: csökkentheti a rossz koleszterint

Több vizsgálat szerint a mandula fogyasztása kedvezően befolyásolja a vér koleszterinszintjét. Az olajos mag gazdag az egyszeresen telítetlen zsírsavakban. Ezeket a hétköznapokban jó zsíroknak is szokták nevezni, mert segíthetnek csökkenteni az LDL-nek nevezett rossz koleszterin szintjét, miközben a HDL, vagyis a jó koleszterin szintjét érintetlenül hagyják.

A magas LDL-koleszterin a szívroham és a stroke egyik fő kockázati tényezője, ezért nem véletlen, hogy egyre többen emlegetik a mandula szívbetegség elleni hatásait. Ha a koleszterinszint javul, az hosszú távon csökkentheti a szív- és érrendszeri problémák esélyét is.

Mandulával a rák ellen?

A mandula szívbetegség elleni hatása tehát jól ismert, érdemes azonban megemlíteni, hogy a kutatók a daganatos betegségek szempontjából is vizsgálják. A mandula rengeteg bioaktív vegyületet, úgynevezett fitokemikáliát tartalmaz. Ezek olyan növényi anyagok, amelyek gyulladáscsökkentők és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek.

Egyes tanulmányok szerint azok, akik gyakrabban fogyasztanak mandulát, diót és mogyorót, kisebb eséllyel betegedhetnek meg például emlőrákban, továbbá az olajos magok rendszeres fogyasztása mérsékli a rák miatti halálozás esélyét.

Fontos megjegyezni, hogy ezek megfigyeléseken alapuló adatok, tehát nem bizonyítják egyértelműen, hogy a mandula önmagában megelőzi a rákot.

Mindazonáltal része lehet egy védő hatású, egészséges étrendnek.

A mandula az erekre is jótékonyan hat

A mandula nem csak a koleszterinszint rendbetételével hathat jótékonyan a szívre, hanem az erek működését is kedvezően befolyásolja. Egyes kutatások szerint a mandula és más olajos magvak javíthatják az erek rugalmasságát, és segíthetnek a vérnyomás csökkentésében.

A szakmai ajánlások alapján az olajos magvakat heti négy adagban, sótlanul, plusz olaj hozzáadása nélkül érdemes fogyasztani.

Mandula és vércukorszint: miért jó a cukorbetegeknek is?

A mandula kevés szénhidrátot, viszont sok fehérjét és egészséges zsírt tartalmaz. Emiatt jó választás lehet cukorbetegeknek és inzulinrezisztenciával küzdőknek is. A mag emellett jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz, amely fontos szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában.