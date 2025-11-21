Megtalálták az ételt, ami egyszerre véd a szívbetegség és a rák ellen

A szakértők szerint a mandula szívbetegség elleni hatása úgy érvényesül, hogy javítja a koleszterinszintet, támogatja az erek működését és segíti a testsúly kordában tartását. Ehhez általában napi 25–45 gramm mandula rendszeres fogyasztása javasolt. Ez az adag még nem túl kalóriadús, viszont már érezhetően hathat a szív- és érrendszerre, miközben fehérjével, rosttal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal is ellátja a szervezetet.
Mandula szívbetegség ellen: csökkentheti a rossz koleszterint
Több vizsgálat szerint a mandula fogyasztása kedvezően befolyásolja a vér koleszterinszintjét. Az olajos mag gazdag az egyszeresen telítetlen zsírsavakban. Ezeket a hétköznapokban jó zsíroknak is szokták nevezni, mert segíthetnek csökkenteni az LDL-nek nevezett rossz koleszterin szintjét, miközben a HDL, vagyis a jó koleszterin szintjét érintetlenül hagyják.
A magas LDL-koleszterin a szívroham és a stroke egyik fő kockázati tényezője, ezért nem véletlen, hogy egyre többen emlegetik a mandula szívbetegség elleni hatásait. Ha a koleszterinszint javul, az hosszú távon csökkentheti a szív- és érrendszeri problémák esélyét is.
Mandulával a rák ellen?
A mandula szívbetegség elleni hatása tehát jól ismert, érdemes azonban megemlíteni, hogy a kutatók a daganatos betegségek szempontjából is vizsgálják. A mandula rengeteg bioaktív vegyületet, úgynevezett fitokemikáliát tartalmaz. Ezek olyan növényi anyagok, amelyek gyulladáscsökkentők és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek.
Egyes tanulmányok szerint azok, akik gyakrabban fogyasztanak mandulát, diót és mogyorót, kisebb eséllyel betegedhetnek meg például emlőrákban, továbbá az olajos magok rendszeres fogyasztása mérsékli a rák miatti halálozás esélyét.
Fontos megjegyezni, hogy ezek megfigyeléseken alapuló adatok, tehát nem bizonyítják egyértelműen, hogy a mandula önmagában megelőzi a rákot.
Mindazonáltal része lehet egy védő hatású, egészséges étrendnek.
A mandula az erekre is jótékonyan hat
A mandula nem csak a koleszterinszint rendbetételével hathat jótékonyan a szívre, hanem az erek működését is kedvezően befolyásolja. Egyes kutatások szerint a mandula és más olajos magvak javíthatják az erek rugalmasságát, és segíthetnek a vérnyomás csökkentésében.
A szakmai ajánlások alapján az olajos magvakat heti négy adagban, sótlanul, plusz olaj hozzáadása nélkül érdemes fogyasztani.
Mandula és vércukorszint: miért jó a cukorbetegeknek is?
A mandula kevés szénhidrátot, viszont sok fehérjét és egészséges zsírt tartalmaz. Emiatt jó választás lehet cukorbetegeknek és inzulinrezisztenciával küzdőknek is. A mag emellett jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz, amely fontos szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában.
Kutatások szerint sok cukorbetegnek alacsony a magnéziumszintje. Egy vizsgálatban a résztvevők 12 héten át naponta 56 gramm mandulát ettek, és a hosszú távú vércukorszintet jelző HbA1c-értékük javult.
A kiegyensúlyozott étrend részeként ez közvetve a szívnek is jó hír, hiszen a tartósan magas vércukorszint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növeli.
Így a vércukorra gyakorolt hatásán keresztül is segíthet a mandula a szívbetegség elleni harcban.
Mandulával az egészséges testsúlyért
Elsőre talán furcsán hangzik, hogy egy viszonylag magas kalóriatartalmú mag segíthet a fogyásban vagy a testsúly megtartásában. A mandula azonban nagyon laktató. A fehérje, a rost és a zsír együtt hosszabb ideig tartó jóllakottságérzetet ad. Egy vizsgálat szerint azok, akik délelőtt mandulát nassoltak, ebédre és vacsorára kevesebb ételt fogyasztottak. A mandula rendszeres fogyasztása ráadásul alacsonyabb testtömegindexszel és kisebb derékbőséggel járt együtt.
Erősebb csontok és fogak
A mandula kalcium- és magnéziumtartalma miatt a csontoknak is jót tehet. A kalcium a csontok és fogak egyik fő építőeleme, hiánya hosszú távon csontritkuláshoz vezethet. Különösen előnyös lehet a mandula azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnek tejterméket fogyasztani, de növelnék kalciumbevitelüket.
Szebb arcbőr, kevesebb ránc
A mandula gazdag E-vitaminban, egészséges zsírsavakban és antioxidánsokban. Ezek a tápanyagok segíthetnek megőrizni a bőr rugalmasságát és védőrétegét. Egy kutatásban a változókor után lévő résztvevők 16 héten át mandulát ettek.
Azoknál, akik rendszeresen fogyasztották, kevesebb ráncot és egyenletesebb bőrtónust tapasztaltak, mint a kontrollcsoportban.
Vitaminbomba antioxidánsokkal
A mandula igazi E-vitamin-bomba; már kis adag is jelentős mennyiséget tartalmaz ebből a zsírban oldódó vitaminból. Az E-vitamin a sejthártyák védelmében játszik szerepet, és bizonyos kutatások szerint segíthet csökkenteni a szívbetegségek, egyes daganatok, a kognitív hanyatlás és bizonyos szembetegségek kockázatát.
A mandula héjában különösen sok antioxidáns található. Az antioxidánsok olyan anyagok, amelyek semlegesítik a szabadgyököket. Ezek a reaktív, agresszív molekulák sejtkárosodást okozhatnak, és hozzájárulhatnak a korai öregedéshez, valamint sokféle krónikus betegség, köztük szívbetegség kialakulásához.
Mennyi mandula egészséges naponta?
Fontos a mértékletesség. A mandula kalóriadús, ezért ha gondolkodás nélkül nassoljuk, könnyen hízásnak indulhatunk.
A legtöbb szakértő napi egy marék, vagyis nagyjából 25–30 gramm mandulát tart ideális mennyiségnek.
Ez körülbelül
- 160 kalóriát,
- 6 gramm fehérjét,
- 3–4 gramm rostot,
- valamint többféle ásványi anyagot és vitamint – köztük kalciumot, magnéziumot, E-vitamint, vasat és cinket – jelent.
Ekkora mennyiség könnyen beilleszthető egy szívbarát étrendbe.
Fontos kiemelni, hogy önmagában a mandula nem helyettesíti az orvosi kezelést, a gyógyszereket, a kiegyensúlyozott étrendet és a rendszeres mozgást.
Viszont az orvossal konzultálva, a többi egészségügyi ajánlást betartva hatékony kiegészítője az egészséges életmódnak.