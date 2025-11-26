Meglepő fordulat a Mars-kutatásban: mégsem volt olyan halott bolygó, mint hittük

A tanulmány mögött álló kutatócsoportban kiemelt szerepet játszik Dimitra Atri, a New York University Abu Dhabi (NYUAD) munkatársa. Munkájuk nem csupán új adatokra támaszkodik, hanem integrált modellezésre és korábbi missziók eredményeire is. Így a kép árnyaltabb lett: a Mars lakhatósági idővonala kinyúlik, és átfedéseket mutat a korábban száraznak gondolt korszakokkal.

Az ősi Marson hosszú ideig lehetett folyékony víz

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Beszélő marsi kövek: mit üzent a Curiosity

A NASA Curiosity rover éveken át járta a Gale-krátert, és olyan rétegsorozatot tárt fel, amely folyók, tavak és idők során váltakozó klímák nyomát őrzi.

Az agyagásványok, a finomszemcsés iszapkövek és a szulfátok jelenléte mind arra utal, hogy a víz nem pillanatnyi vendég volt.

Sőt, a váltakozó üledékes rétegek azt üzenik: a nedves és száraz periódusok ismétlődtek, megnyújtva a lakhatóság lehetséges időtartamát.

Emellett a kőzetek kémiai „ujjlenyomatai” stabil, alacsony sótartalmú tavak és időnként magasabb sótartalmú, párolgással dúsult vizek jelenlétére is utalnak. Mindez együtt arra utal, hogy különböző ökológiai fülkék létezhettek egymás mellett és egymás után.

Így a Curiosity rover nemcsak múltbeli víz nyomait találta meg; sokkal inkább egy kitartóan változó, de hosszú távon életbarát környezet mozaikját rajzolta fel.

A Curiosity Mars rover

Fotó: AFP or licensors

Légkör, vulkánok és pályahajlás

A kutatók szerint több tényező együttműködése hosszabbíthatta meg az élhetőség ablakait.

Egyrészt a sűrűbb ősi légkör és a vulkáni gázkibocsátás – például szén-dioxid, hidrogén vagy metán – erősíthette az üvegházhatást, mérsékelve a fagy uralmát.

Másrészt a bolygó pályahajlásának természetes ingadozásai időszakos felmelegedést hozhattak, amelyek során regionálisan megindulhatott az olvadás.

Ráadásul a sóoldatok jelentősen csökkenthetik a víz fagyáspontját, így alacsony hőmérsékleten is stabil, folyékony fázist tehetnek lehetővé – legalábbis átmenetileg. Ugyanakkor a felszín alatti környezet külön védett teret kínálhatott: a talaj pórusvizében és a repedéshálózatban a sugárzás és a kiszáradás hatása mérséklődhetett. Mindezek együtt azt jelentik, hogy a Mars nemcsak korán, hanem meglepően sokáig őrizhette a kémiai energia- és vízforrások kombinációját, amely a mikrobiális élet kulcsa lehet.