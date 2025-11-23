Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

A Vernodden nevű területen egy körülbelül 80 centiméter széles szikla került a kutatók látókörébe. A kőzet a Phippsaksla nevet kapta, és a NASA már két részletes fotót is közzétett róla. Az egyik közelről mutatja, a másik kissé távolabbról, így jól látszik, hogyan illeszkedik a kopár marsi tájba.

A Perseverance marsjáró

Fotó: NASA

A Phippsaksla már első pillantásra furcsának tűnik.

Nagyobb, magasabban van, mint a környező kövek, felszíne pedig olyan, mintha valaki kifaragta volna.

Ezért döntöttek úgy a kutatók, hogy alaposabban megvizsgálják, pontosan miből épül fel ez a különös marsi szikla.

Miért gondolják, hogy nem a Marsról származik a rejtélyes szikla?

A Perseverance először a Mastcam-Z kameráival készített nagyfelbontású képeket, majd a SuperCam műszerrel is elemezte a kődarab kémiai összetételét.

Az eredmények szerint a sziklában nagyon sok vas és nikkel található.

Az eredmény arra utal, hogy a Phippsaksla valószínűleg nem marsi eredetű; inkább vas–nikkel meteorit lehet, amely valamikor régen a Mars felszínébe csapódott. Az ilyen meteoritok ritkák, és vélhetően a nagyobb aszteroidák magjából származnak.

A nehéz elemek a Naprendszer korai időszakában az égitestek belsejébe süllyedtek, és ott alakultak ki ezek a különleges vas–nikkel magok.

Nem a mostani az első eset, hogy vas–nikkel meteoritot találnak a Marson, de maga a Perseverance eddig nem találkozott hasonló szikladarabbal.

A Phippsaksla nevű szikla, amelyet a Perseverance rover talált.

Fotó: NASA/JPL-Caltech/ASU

Mit árul el nekünk egy ilyen kő a Mars múltjáról?

Ha a részletes vizsgálatok megerősítik, hogy valóban meteorit fekszik a Jezero-kráterben, az újabb fontos mérföldkő lesz a Perseverance Mars-küldetésében. A meteorit összetétele segíthet megérteni, milyen anyagokból álltak azok az ősi aszteroidák, amelyek egykor a Mars felszínét bombázták.

A Perseverance különlegessége, hogy nemcsak lefényképezi a Mars köveit, hanem mintát is vesz belőlük. Fedélzetén egy fúró és egy minilabor is helyet kapott, így a mintákat helyben elemezni tudja. A kutatók ez alapján meg tudják állapítani, hogy egy-egy kőzet helyi eredetű-e, vagy a világűrből érkezett.