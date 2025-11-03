Forradalmi áttörés: hamarosan gyógyítható lehet a meddőség?

Zev Williams és csapata olyan innovatív technológiát fejlesztett ki, amely az MI képességeit kihasználva képes azonosítani és izolálni az életképes spermiumokat még rendkívül alacsony koncentrációjú ejakulátummintákból is. Ez az áttörés a meddőség kezelésében nemcsak technológiai szempontból jelentős, hanem emberi perspektívából is óriási reményt jelent azoknak, akik gyermekáldásra vágynak.

MI segít a meddőség elleni küzdelemben

Fotó: VEM / BSIP

Meddőség kezelése MI segítségével

A mesterséges intelligencia alapú rendszer fejlett képfelismerő algoritmusokat használ, amelyek mikroszkopikus felvételeket elemezve azonosítják a mozgó spermiumokat. Míg hagyományos módszerekkel órákig tarthat egyetlen életképes spermium megtalálása súlyosan csökkent spermiumszámú mintákban, addig ez az új technológia percek alatt végez a feladattal. Ráadásul, a rendszer folyamatosan tanul és fejlődik, minden egyes elemzéssel pontosabbá válik.

A kutatók szerint a technológia különösen hatékony azoknál a férfiaknál, akiknél nem-obstruktív azoospermia áll fenn, vagyis az ejakulátumban egyáltalán nem, vagy csak elvétve található spermium. Ezekben az esetekben a sebészi spermiumkinyerés után is gyakran rendkívül időigényes és fárasztó folyamat az életképes sejtek azonosítása. Azonban az MI alkalmazásával ez a folyamat jelentősen felgyorsul és hatékonyabbá válik, növelve a sikeres megtermékenyítés esélyét.

Számos lehetőség az MI alkalmazására

Ez az eredmény, amely hamarosan megjelenik a tekintélyes The Lancet folyóiratban, mérföldkőnek számít a reproduktív medicina területén. A Columbia Egyetem Termékenységi Központ vezetői hangsúlyozzák, hogy ez csak a kezdet, és a mesterséges intelligencia alkalmazása a termékenységi kezelésekben még számos lehetőséget rejt magában.

A sikeres terhesség bizonyítja, hogy az MI nem csupán diagnosztikai eszközként hasznos, hanem aktívan hozzájárulhat a megtermékenyítés sikeréhez is. Emellett, a technológia szélesebb körű alkalmazása drasztikusan csökkentheti a meddőségi kezelések költségeit és időigényét, ezáltal több párt segíthet hozzá a családalapítás öröméhez. A kutatók már dolgoznak a rendszer további fejlesztésén, hogy még több meddőségi problémára kínálhasson megoldást a közeljövőben.