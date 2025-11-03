Hírlevél

meddőség

Forradalmi áttörés: hamarosan gyógyítható lehet a meddőség?

A Columbia Egyetem Termékenységi Központ kutatói történelmet írtak, amikor bejelentették az első sikeres terhességet, amelyet mesterséges intelligencia által irányított spermium-visszanyerési módszerrel értek el. Ez a forradalmi eredmény, amelyet nemrégiben publikáltak, új távlatokat nyit a meddőségi kezelések terén, különösen azon párok számára, akik korábban reménytelennek tűnő helyzetben voltak.
Zev Williams és csapata olyan innovatív technológiát fejlesztett ki, amely az MI képességeit kihasználva képes azonosítani és izolálni az életképes spermiumokat még rendkívül alacsony koncentrációjú ejakulátummintákból is. Ez az áttörés a meddőség kezelésében nemcsak technológiai szempontból jelentős, hanem emberi perspektívából is óriási reményt jelent azoknak, akik gyermekáldásra vágynak.

meddőség FERTILIZATION, DRAWING VEM / BSIP (Photo by VEM / BSIP via AFP)
MI segít a meddőség elleni küzdelemben
Fotó: VEM / BSIP

 

Meddőség kezelése MI segítségével

A mesterséges intelligencia alapú rendszer fejlett képfelismerő algoritmusokat használ, amelyek mikroszkopikus felvételeket elemezve azonosítják a mozgó spermiumokat. Míg hagyományos módszerekkel órákig tarthat egyetlen életképes spermium megtalálása súlyosan csökkent spermiumszámú mintákban, addig ez az új technológia percek alatt végez a feladattal. Ráadásul, a rendszer folyamatosan tanul és fejlődik, minden egyes elemzéssel pontosabbá válik. 

A kutatók szerint a technológia különösen hatékony azoknál a férfiaknál, akiknél nem-obstruktív azoospermia áll fenn, vagyis az ejakulátumban egyáltalán nem, vagy csak elvétve található spermium. Ezekben az esetekben a sebészi spermiumkinyerés után is gyakran rendkívül időigényes és fárasztó folyamat az életképes sejtek azonosítása. Azonban az MI alkalmazásával ez a folyamat jelentősen felgyorsul és hatékonyabbá válik, növelve a sikeres megtermékenyítés esélyét. 

Számos lehetőség az MI alkalmazására

Ez az eredmény, amely hamarosan megjelenik a tekintélyes The Lancet folyóiratban, mérföldkőnek számít a reproduktív medicina területén. A Columbia Egyetem Termékenységi Központ vezetői hangsúlyozzák, hogy ez csak a kezdet, és a mesterséges intelligencia alkalmazása a termékenységi kezelésekben még számos lehetőséget rejt magában.

A sikeres terhesség bizonyítja, hogy az MI nem csupán diagnosztikai eszközként hasznos, hanem aktívan hozzájárulhat a megtermékenyítés sikeréhez is. Emellett, a technológia szélesebb körű alkalmazása drasztikusan csökkentheti a meddőségi kezelések költségeit és időigényét, ezáltal több párt segíthet hozzá a családalapítás öröméhez. A kutatók már dolgoznak a rendszer további fejlesztésén, hogy még több meddőségi problémára kínálhasson megoldást a közeljövőben.

 

