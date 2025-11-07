Milliók szedik, de kevesen tudják: a melatonin veszélyesebb lehet, mint hittük

A melatonin „alváshormon”, amelyet az agy természetes módon termel, és a szervezet biológiai óráját szabályozza. Tablettaként világszerte elérhető, sok helyen vény nélkül is megvásárolható, így alvási nehézségek esetén rengetegen orvosi felügyelet nélkül alkalmazzák. Az Egyesült Államokban például a felnőttek körében ez a negyedik legnépszerűbb természetes készítmény.

A melatonin szedése növelheti a súlyos szívproblémák kockázatát.

Mit állapított meg a melatonint vizsgáló friss kutatás?

A vizsgálat álmatlanságban szenvedő felnőttek egészségügyi adatait elemezte.

Azoknál, akik legalább egy évig használtak melatonint, öt éven belül 89 százalékkal magasabb volt a szívelégtelenség kockázata, és kétszer nagyobb volt az esély a bármilyen okból bekövetkező halálozásra, mint a nem szedőknél.

Egy másodlagos elemzés szerint a szívelégtelenség miatti kórházi felvétel közel három és félszer gyakoribb volt, a halálozási arány pedig 4,3-ról 7,8 százalékra emelkedett.

A jelenlegi ismeretek szerint a melatonin 1–2 hónapos alkalmazása általában biztonságosnak tekinthető, ha valaki nem várandós és nem szoptat. A hosszabb távú használattal kapcsolatban azonban kevés tudományos adat áll rendelkezésre.

Gyermekeknél még óvatosabban kell használni a melatonint

Bár természetes hormonon alapul, gyermekeknél még körültekintőbben kell alkalmazni a melatonint; Ausztráliában nemrégiben több, nem halálos kimenetelű túladagolás történt, ami arra utal, hogy a szer biztonságossága életkoronként eltérhet. Szakértők szerint gyerekeknek kizárólag orvosi javaslatra szabad adni a készítményt.

A melatonin-készítmények talán nem olyan ártalmatlanok, mint gondoljuk”

– figyelmeztet Ekenedilichukwu Nnadi, a kutatás vezetője. Carlos Egea alvásszakértő szerint a mostani adatok megkérdőjelezik a hormonpótlás hosszú távú biztonságosságát, és a pontosabb kockázatfelméréshez sürgős, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatokat tart szükségesnek.

Óvatosan kell értelmezni az eredményeket

Az eredmények még előzetesek, ezért egyelőre nem módosítják az egészségügyi ajánlásokat. A kutatás fontos korláta, hogy a kutatók nem kérdezték közvetlenül a résztvevőket arról, szednek-e melatonint – ezt csak a receptfelírások alapján próbálták megállapítani. Mivel a készítmény sok országban recept nélkül is kapható, a „nem szedő” csoportban lehettek olyanok, akik mégis használták. Ez torzíthatta az eredményeket, és megnehezíti a pontos következtetések levonását.