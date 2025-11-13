Ez nyújt védelmet a rettegett betegség ellen

A mély alvás nem csupán a „szemét elszállítása” miatt lényeges. Ebben a fázisban erősödik az emlékezetkonszolidáció, vagyis a frissen tanult információk stabilizálása. Ugyanakkor a neurális hálózatok energiaszintje is helyreáll. Következésképp, ha rendszeresen lerövidítjük vagy felaprózzuk a mély alvási fázist, az nemcsak másnapos tompasághoz vezet, hanem hosszabb távon megnövelheti annak kockázatát, hogy az Alzheimer-kór tünetei hamarabb és erősebben jelentkezzenek.

A mély alvás megóvhat az Alzheimer-kór kialakulásától

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Mit tehetünk a mély alvás elősegítéséért?

Először is érdemes a ritmuson kezdeni. A legfontosabb, hogy minden nap – hétvégén is – nagyjából azonos időben feküdjünk le és keljünk fel. Ezzel eddzük a cirkadián óránkat, ami mélyebb, egyenletesebb alvást tesz lehetővé. Emellett a reggeli természetes fény és a napközbeni mozgás erős zeitgeber, vagyis időjelző: minél következetesebben találkozik velük a szervezetünk, annál könnyebben „kapcsol át” éjszaka a mély alvás állapotába. A késő délutáni, mérsékelt intenzitású mozgás különösen jótékony lehet.

Másodszor, rendezzünk be alvásbarát környezetet. Tartsuk a hálószobát hűvösen, sötéten és csendesen, mert ezek mind növelik a mély alvás arányát. Kerüljük a kék fényt a lefekvés előtti órában, és korlátozzuk a koffein- és alkoholfogyasztást: mindkettő csökkentheti a mély alvás időtartamát, még akkor is, ha „jól alszunk”. Ezenfelül érdemes lefekvés előtt rövid, rutinszerű „leállási” szokást bevezetni – például légzőgyakorlatot vagy könnyű nyújtást –, mert ez átmenetet teremt az ébrenlét és az alvás között, ami gyorsítja a mély alvásba való belecsúszást.

A kutatás üzenete és a következő lépések

A friss vizsgálatok egyre következetesebben mutatják: azok, akik több stabil, magas minőségű mély alvással rendelkeznek, lassabban mutatnak kognitív hanyatlást, még akkor is, ha az agyukban már jelen vannak az Alzheimer-kórra jellemző fehérjelerakódások. Más szóval, a mély alvás védőfaktorként működhet; tompíthatja a patológiai folyamatok klinikai megnyilvánulásait. Ez áttörő üzenet, mert a mély alvás olyan életmódelemmel és viselkedéssel befolyásolható tényező, amelyhez nem feltétlenül szükséges gyógyszer.