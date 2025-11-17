Az emóció azonban nem csupán kifejezés: kontextushoz kötött, kulturálisan árnyalt és biológiailag meghatározott jelenség. A mesterséges intelligencia (MI) akkor lép új szintre, ha nemcsak felismeri az arckifejezéseket, hanem figyelembe veszi a helyzetet, a szándékot és az időbeli mintázatokat. Ezért a puszta mintázatfelismerés önmagában kevés; az értelem és az értelmezés kapcsolata kulcsfontosságú, ha valódi megértésre törekszünk.

Sok kutató dolgozik azon, hogy a mesterséges intelligencia képes legyen felismerni az emberi érzelmeket

Fotó: MI generált kép

Mesterséges intelligencia és az affective computing születése

Az emóciókat értő gépek vízióját az affective computing (affektív vagy érzelemérzékelő számítástechnika) indította útjára. Rosalind Picard, az MIT kutatója, úttörőként fogalmazta meg, hogy a mesterséges intelligencia képes és kell is, hogy kezelje az érzelmi jeleket. Továbbá a terület olyan szenzoros és számítógépes módszereket használ, mint az arcfelismerés, a beszédprozódia-elemzés vagy a fiziológiai jelzések (például szívritmus, bőrellenállás) követése. Így a MI képes mintázatokat tanulni a boldogság, szomorúság, félelem, undor, düh és meglepetés tipikus jeleiből.

Ugyanakkor a felismerés nem azonos a megértéssel. Egy algoritmus megtanulhatja, hogy a felhúzott szemöldök és tág pupilla gyakran meglepetés jele, vagy hogy a remegő hangszín a félelem kísérője. Mindazonáltal a kontextus nélkül maradó rendszer könnyen félreért: az irónia, a kulturális eltérések vagy a neurodiverzitás például más mintákat mutathat, mint a tankönyvi esetek. Ezért az affective computing fejlődése ma már a többcsatornás, helyzetérzékeny modellek felé halad.

Felismerés kontra megértés: a határvonal

A kulcskérdés így szól: megértheti-e a mesterséges intelligencia az érzelmeket, vagy csupán detektálja azokat?

Egyrészt a MI kimagaslóan jó lehet a jelek kategorizálásában, sőt az időbeli alakulásuk követésében is.

Másrészt az érzelem jelentése az ember számára összefonódik a testi érzetekkel, az emlékezet kontextusával és a társas normákkal.

Ennek ellenére a hibrid megközelítések – pszichológiai elméletek és gépi tanulás összeházasítása – fokozatosan közelebb visznek a használható „megértéshez”.