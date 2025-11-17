Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

agydaganat

Hihetetlen! Ez lehet az egyik leggyilkosabb rák gyógymódja

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az MIT kutatói olyan apró eszközöket fejlesztettek, amelyek a véráramon keresztül jutnak el az agy mélyére. A forradalmi mikrochip-technológia célja, hogy műtét nélkül lehessen kezelni a súlyos agyi betegségeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
agydaganatimplantátumokelektronikatechnológiavéragy

Képzeljünk el egy egyszerű karba adott injekciót, amely után apró elektronikus eszközök indulnak útnak a véráramban. Ezek a miniatűr, vezeték nélküli mikrochipek megkeresik a gyulladt vagy beteg agyterületeket, ott megtelepednek, majd célzott elektromos jelekkel próbálják javítani az idegsejtek működését. Ilyen technológián dolgozik az MIT kutatócsoportja, amely „Circulatronics” néven mutatta be a fejlesztést.

Egyetlen mikrochip hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része.
Egyetlen mikrochip  hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része.
Fotó: SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L / SIA

Így fognak működni az agyba ültetett mikrochipek

Az új implantátumok elképesztően kicsik: egyetlen eszköz hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része. Ezek a bioelektronikus, mikrochiphez hasonló egységek speciális félvezető és fémrétegekből állnak, de önmagukban még nem jutnának el az agyba. 

A kutatók ezért élő sejtekkel, úgynevezett monocitákkal kapcsolják össze őket, így egyfajta „sejt-gép” hibridek jönnek létre.

A monociták a szervezet természetes „járőrei”, amelyek felkeresik a gyulladt területeket. Ha ezekhez a sejtekhez hozzákapcsolják a mikrochipeket, akkor utóbbiak közvetlenül a kezelendő területre kerülnek. A módszer másik előnye, hogy az immunsejtek elrejtik az elektronikát, így az nem vált ki erős immunreakciót, és képes épségben átlépni a vér-agy gátat, amely normális esetben szinte minden idegen anyagot távol tart az agytól.

Megtörténhet az elképzelhetetlen: átlépik a vér-agy gátat

A vér-agy gát megkerülése évtizedek óta hatalmas kihívás az idegtudományban. A legtöbb gyógyszer és kísérleti anyag egyszerűen nem jut át ezen a természetes védőfalon. Az MIT kutatói négy évig próbálkoztak különböző módszerekkel, mire rájöttek, hogy a sejtekhez kötött mikrochipek jelenthetik a megoldást. 

Így az eszközök úgy érhetik el az agyat, hogy közben nem kell mesterségesen megnyitni ezt a védelmi rendszert, ami kockázatos lépés lenne.

Amikor a mikrochipek elérik a célterületet, önállóan beágyazódnak az agyszövetbe. A hagyományos elektródák nagyok és kevés ponton érintkeznek a szövettel, ezek a mikroszkopikus implantátumok viszont akár milliónyi apró stimulációs pontot is létrehozhatnak. Így a mikrochip-hálózat pontosan leköveti a beteg terület formáját, és mikrométeres nagyságú területeket is képes kezelni.

Az élő sejtek elrejtik az elektronikát, így azt nem támadja meg az immunrendszer, és akadálytalanul tud haladni a véráramban.
Az élő sejtek elrejtik az elektronikát, így azt nem támadja meg az immunrendszer, és akadálytalanul tud haladni a véráramban.
Fotó: MIT

Az első állatkísérletek nagyon biztatóak

Az agyba érve a mikrochip külső segítséget kap. Egy adó készülék a koponyán átjutó, közeli infravörös fényt bocsát ki, amely energiát juttat az implantátumoknak. A mikrochipek a kapott energiát apró elektromos jelekké alakítják át. Ez a neuromoduláció, vagyis az idegsejtek működésének finom szabályozása.

Az első állatkísérletekben azt vizsgálták, hogy a rendszer képes-e a gyulladt agyterületeket megcélozni. Az eredmények biztatók voltak: 

az injekció után a sejt–gép hibridek valóban ezeken a területeken halmozódtak fel, és ott úgy stimuláltak, hogy közben nem károsították a környező idegsejteket, és nem befolyásolták az állatok mozgását vagy tanulási képességét.

A halálos agydaganatok gyógyítása is lehetségessé válhat

Ha a technológia embereknél is beválik, az MIT kutatói szerint több súlyos betegség kezelését változtathatja meg. A mikrochip-rendszert például olyan agydaganatoknál lehetne használni, mint a glioblasztóma, amely több, szétszórt gócot hoz létre az agyban. Ezek túl kicsik ahhoz, hogy műtéttel el lehessen érni őket. 

A módszer 

A kutatók még ennél is tovább mennek: szerintük a technológia olyan agytörzsi daganatoknál is segíthet, amelyek ma szinte reménytelenek, mert a sebész nem fér hozzájuk.

Mindez ráadásul koponyaműtét, drága beavatkozás és hosszú kórházi tartózkodás nélkül lenne lehetséges.

Illusztráció egy agydaganatról. Az agydaganat kóros sejtekből álló csomó, amely az agyban növekszik. Több mint 130 féle elsődleges agydaganat létezik. Nevüket arról kapják, hogy milyen sejttípusból indulnak ki, vagy az agy mely területén jelennek meg először.
Illusztráció egy agydaganatról. Az agydaganat kóros sejtekből álló csomó, amely az agyban növekszik. Több mint 130 féle elsődleges agydaganat létezik. Nevüket arról kapják, hogy milyen sejttípusból indulnak ki, vagy az agy mely területén jelennek meg először.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

További futurisztikus elképzelések

A Circulatronics csapata már most azon dolgozik, hogy a mikrochipek ne csak stimulálni tudjanak, hanem érzékelésre is képesek legyenek. A tervek szerint a jövőben apró áramkörök mérik majd az agyi aktivitást, helyben elemzik az adatokat, 

és akár „mesterséges neuronként” is működhetnek.

Így egyfajta agy–számítógép együttműködés jöhet létre, ahol az elektronika és az idegsejtek hosszú távon, egymást kiegészítve működnek.

A technológia fejlesztését az MIT-ből induló Cahira Technologies viszi tovább, és céljuk, hogy néhány éven belül elindulhassanak az első klinikai vizsgálatok. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!