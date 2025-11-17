Hihetetlen! Ez lehet az egyik leggyilkosabb rák gyógymódja

Képzeljünk el egy egyszerű karba adott injekciót, amely után apró elektronikus eszközök indulnak útnak a véráramban. Ezek a miniatűr, vezeték nélküli mikrochipek megkeresik a gyulladt vagy beteg agyterületeket, ott megtelepednek, majd célzott elektromos jelekkel próbálják javítani az idegsejtek működését. Ilyen technológián dolgozik az MIT kutatócsoportja, amely „Circulatronics” néven mutatta be a fejlesztést.
Így fognak működni az agyba ültetett mikrochipek
Az új implantátumok elképesztően kicsik: egyetlen eszköz hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része. Ezek a bioelektronikus, mikrochiphez hasonló egységek speciális félvezető és fémrétegekből állnak, de önmagukban még nem jutnának el az agyba.
A kutatók ezért élő sejtekkel, úgynevezett monocitákkal kapcsolják össze őket, így egyfajta „sejt-gép” hibridek jönnek létre.
A monociták a szervezet természetes „járőrei”, amelyek felkeresik a gyulladt területeket. Ha ezekhez a sejtekhez hozzákapcsolják a mikrochipeket, akkor utóbbiak közvetlenül a kezelendő területre kerülnek. A módszer másik előnye, hogy az immunsejtek elrejtik az elektronikát, így az nem vált ki erős immunreakciót, és képes épségben átlépni a vér-agy gátat, amely normális esetben szinte minden idegen anyagot távol tart az agytól.
Megtörténhet az elképzelhetetlen: átlépik a vér-agy gátat
A vér-agy gát megkerülése évtizedek óta hatalmas kihívás az idegtudományban. A legtöbb gyógyszer és kísérleti anyag egyszerűen nem jut át ezen a természetes védőfalon. Az MIT kutatói négy évig próbálkoztak különböző módszerekkel, mire rájöttek, hogy a sejtekhez kötött mikrochipek jelenthetik a megoldást.
Így az eszközök úgy érhetik el az agyat, hogy közben nem kell mesterségesen megnyitni ezt a védelmi rendszert, ami kockázatos lépés lenne.
Amikor a mikrochipek elérik a célterületet, önállóan beágyazódnak az agyszövetbe. A hagyományos elektródák nagyok és kevés ponton érintkeznek a szövettel, ezek a mikroszkopikus implantátumok viszont akár milliónyi apró stimulációs pontot is létrehozhatnak. Így a mikrochip-hálózat pontosan leköveti a beteg terület formáját, és mikrométeres nagyságú területeket is képes kezelni.
Az első állatkísérletek nagyon biztatóak
Az agyba érve a mikrochip külső segítséget kap. Egy adó készülék a koponyán átjutó, közeli infravörös fényt bocsát ki, amely energiát juttat az implantátumoknak. A mikrochipek a kapott energiát apró elektromos jelekké alakítják át. Ez a neuromoduláció, vagyis az idegsejtek működésének finom szabályozása.
Az első állatkísérletekben azt vizsgálták, hogy a rendszer képes-e a gyulladt agyterületeket megcélozni. Az eredmények biztatók voltak:
az injekció után a sejt–gép hibridek valóban ezeken a területeken halmozódtak fel, és ott úgy stimuláltak, hogy közben nem károsították a környező idegsejteket, és nem befolyásolták az állatok mozgását vagy tanulási képességét.
A halálos agydaganatok gyógyítása is lehetségessé válhat
Ha a technológia embereknél is beválik, az MIT kutatói szerint több súlyos betegség kezelését változtathatja meg. A mikrochip-rendszert például olyan agydaganatoknál lehetne használni, mint a glioblasztóma, amely több, szétszórt gócot hoz létre az agyban. Ezek túl kicsik ahhoz, hogy műtéttel el lehessen érni őket.
A módszer
- az Alzheimer-kór,
- a szklerózis multiplex
- vagy a krónikus fájdalom kezelésében is hasznos lehet, ahol a jelenlegi gyógyszerek gyakran kevés segítséget nyújtanak.
A kutatók még ennél is tovább mennek: szerintük a technológia olyan agytörzsi daganatoknál is segíthet, amelyek ma szinte reménytelenek, mert a sebész nem fér hozzájuk.
Mindez ráadásul koponyaműtét, drága beavatkozás és hosszú kórházi tartózkodás nélkül lenne lehetséges.
További futurisztikus elképzelések
A Circulatronics csapata már most azon dolgozik, hogy a mikrochipek ne csak stimulálni tudjanak, hanem érzékelésre is képesek legyenek. A tervek szerint a jövőben apró áramkörök mérik majd az agyi aktivitást, helyben elemzik az adatokat,
és akár „mesterséges neuronként” is működhetnek.
Így egyfajta agy–számítógép együttműködés jöhet létre, ahol az elektronika és az idegsejtek hosszú távon, egymást kiegészítve működnek.
A technológia fejlesztését az MIT-ből induló Cahira Technologies viszi tovább, és céljuk, hogy néhány éven belül elindulhassanak az első klinikai vizsgálatok.