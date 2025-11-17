Hihetetlen! Ez lehet az egyik leggyilkosabb rák gyógymódja

Képzeljünk el egy egyszerű karba adott injekciót, amely után apró elektronikus eszközök indulnak útnak a véráramban. Ezek a miniatűr, vezeték nélküli mikrochipek megkeresik a gyulladt vagy beteg agyterületeket, ott megtelepednek, majd célzott elektromos jelekkel próbálják javítani az idegsejtek működését. Ilyen technológián dolgozik az MIT kutatócsoportja, amely „Circulatronics” néven mutatta be a fejlesztést.

Egyetlen mikrochip hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része.

Fotó: SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L / SIA

Így fognak működni az agyba ültetett mikrochipek

Az új implantátumok elképesztően kicsik: egyetlen eszköz hossza a rizsszem méretének csupán egy milliárdod része. Ezek a bioelektronikus, mikrochiphez hasonló egységek speciális félvezető és fémrétegekből állnak, de önmagukban még nem jutnának el az agyba.

A kutatók ezért élő sejtekkel, úgynevezett monocitákkal kapcsolják össze őket, így egyfajta „sejt-gép” hibridek jönnek létre.

A monociták a szervezet természetes „járőrei”, amelyek felkeresik a gyulladt területeket. Ha ezekhez a sejtekhez hozzákapcsolják a mikrochipeket, akkor utóbbiak közvetlenül a kezelendő területre kerülnek. A módszer másik előnye, hogy az immunsejtek elrejtik az elektronikát, így az nem vált ki erős immunreakciót, és képes épségben átlépni a vér-agy gátat, amely normális esetben szinte minden idegen anyagot távol tart az agytól.

Megtörténhet az elképzelhetetlen: átlépik a vér-agy gátat

A vér-agy gát megkerülése évtizedek óta hatalmas kihívás az idegtudományban. A legtöbb gyógyszer és kísérleti anyag egyszerűen nem jut át ezen a természetes védőfalon. Az MIT kutatói négy évig próbálkoztak különböző módszerekkel, mire rájöttek, hogy a sejtekhez kötött mikrochipek jelenthetik a megoldást.

Így az eszközök úgy érhetik el az agyat, hogy közben nem kell mesterségesen megnyitni ezt a védelmi rendszert, ami kockázatos lépés lenne.

Amikor a mikrochipek elérik a célterületet, önállóan beágyazódnak az agyszövetbe. A hagyományos elektródák nagyok és kevés ponton érintkeznek a szövettel, ezek a mikroszkopikus implantátumok viszont akár milliónyi apró stimulációs pontot is létrehozhatnak. Így a mikrochip-hálózat pontosan leköveti a beteg terület formáját, és mikrométeres nagyságú területeket is képes kezelni.