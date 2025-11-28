Évtizedes tévhit dőlt meg a mikróról: teljesen máshogy működik, mint gondoltuk

Ebben a változó térben a poláris molekulák – elsősorban a víz – megpróbálnak folyamatosan igazodni a pillanatról pillanatra forduló elektromos mezőhöz. Ez a kényszerű, nagy frekvenciájú forgolódás és csúszkálás belső súrlódást, azaz hőt termel. Más szavakkal: a mikrohullámú sütőnél nem a víz „rezgése” a lényeg, hanem a dipólusok gyors átirányítása, amely hővé alakítja az elektromágneses energiát.

Sok tévhit kering a mikrohullámú sütővel kapcsolatban

Fotó: VOISIN / Phanie

Így működik valójában a mikrohullámú sütő

A háztartási mikrohullámú sütő tipikusan 2,45 gigahertzes frekvencián bocsát ki elektromágneses hullámokat. Ez a frekvencia nem a víz valamiféle éles rezonanciafrekvenciája, hanem egy kompromisszum: elég jól hat a poláris anyagokra (például a vízre), miközben az eszköz mérete és energiahatékonysága is kedvező marad. A kulcs az, hogy a tér gyors „rezgése” szüntelenül újraorientálja a molekulákat.

Ráadásul nem csak a víz melegszik. Cukrok, bizonyos zsírok és sós oldatok is elnyelik a mikrohullámokat a dipólusos forgás és az ionos vezetés miatt. Ugyanakkor a víz bősége erősen befolyásolja a melegedést, ezért tűnik úgy, hogy a vizes ételek „jobban működnek” a sütőben. A működés szempontjából a döntő tényező az anyag dielektromos vesztesége: minél nagyobb, annál több hő keletkezik.

Tévhitek és az igazság

Gyakori tévhit, hogy a mikrohullám „belülről kifelé” főz. Valójában a hullámok csak néhány centiméter mélyre hatolnak, az azon túli hő pedig hővezetéssel terjed tovább. Emiatt látunk gyakran forró külsejű, ám középen hűvös falatokat vastagabb ételeknél. Ezért fontos a keverés és a pihentetés, amelyek kiegyenlítik a hőmérsékletet.

Szintén mítosz, hogy a mikrohullámú sütő „radioaktívvá” teszi az ételt, vagy valami különleges, veszélyes rezgés alá vonja a molekulákat. A készülék nem részecskesugárzást, hanem nem ionizáló elektromágneses hullámokat használ. Ezek nem bontanak kémiai kötéseket úgy, mint az UV vagy a röntgen; egyszerűen hővé alakulnak az anyagban, ahogy a poláris molekulák a gyorsan változó térhez idomulnak.

Miért számít mindez a konyhában?

Ha megértjük a működés alapját, okosabban használjuk a sütőt. A mikrohullámú sütő egyenetlen állóhullám-mintázata miatt a forgótányér nem dísz, hanem kritikus funkció: segít, hogy az étel különböző részei hasonló mikrohullám-térerőt kapjanak. Ezen felül a lefedés csökkenti a párolgási hőveszteséget és a fröccsenést, így gyorsabban és egyenletesebben melegszik a vízben gazdag fogás.