A múmia átka: meggyalázták a király múmiáját, joggal tartottak a bosszújától

Ahogy a feltárás előrehaladt, világossá vált, hogy a kor technikái és prioritásai nem mindig egyeztek meg a modern etikai és tudományos elvárásokkal. Carter célja elsősorban a tárgyak megóvása és dokumentálása volt, ugyanakkor a konzerválási ismeretek hiányosságai és a sietség gyakran drasztikus döntésekhez vezettek. Ennek következményeit leginkább a múmia és a temetkezés belső rendjének sorsa tükrözte.

Tutanhamon fejének CT-képe. A múmia rossz bánásmódban részesült, így hihető volt, hogy átokkal sújtotta a felfedezőket

Fotó: - / MENA

Boncolás, szétvágott kötelékek és a múmia megpróbáltatásai

A belső kamrák feltárása után a legnagyobb tudományos kihívást a királyi múmia jelentette. A halotti balzsamok gyantája az évszázadok alatt megkeményedett és a kötésekhez, valamint díszekhez tapadt. Emiatt, hogy a kincsekhez és a test anatómiájához hozzáférjenek, a kor szakmai normáihoz mérten elfogadott, de ma már megdöbbentő módszerekhez folyamodtak.

Douglas Derry a kairói anatómus a boncolás során részleteiben vizsgálta Tutanhamon maradványait. E munka nemcsak pótolhatatlan információt szolgáltatott a király egészségéről és halálának lehetséges okairól, hanem visszafordíthatatlan roncsolással is járt.

Az ékszerek és a királyi jelvények eltávolítása érdekében a kötések felvágása, sőt egyes részek szétszedése vált szükségessé. Akkoriban úgy vélték, hogy ez az egyetlen út a vizsgálathoz és a konzerváláshoz. Ugyanakkor ma már világos, hogy a múmia integritása súlyosan sérült.

Tutanhamont „lefejezték, karjait a vállaknál, könyöknél és kezeknél választották el, lábait a csípőknél, térdeknél és bokáknál, törzsét pedig a medencétől a csípőtaraj mentén vágták át" – mondta Eleanor Dobson, a Birminghami Egyetem munkatársa a The Conversationben.

Miközben a tudomány előrehaladt, a fiatal fáraó teste lett a kor technikai korlátainak csendes áldozata. Mégis, a vizsgálatok révén fény derült többek között a test fejlődési sajátosságaira és a sérülésekre, amelyekről sokáig vitáztak.

Tutanhamon aranymaszkja

Fotó: ROBERT HARDING PRODUCTIONS / Robert Harding Premium

A fáraó átka: mítosz, média és a valószínű magyarázatok

Amikor Lord Carnarvon nem sokkal a sír megnyitása után váratlanul meghalt, a sajtó villámgyorsan megalkotta a fáraó átka legendáját. A történet elragadta a közönséget, és a babona a modern tömegmédia első nagy mítoszává vált. Ám az orvosi és történeti értelmezések lehűtik a szenzációt: fertőzések, egészségi állapot és véletlenek sokkal inkább magyarázzák a tragédiát, mint bármiféle természetfölötti erő.