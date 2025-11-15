Hírlevél

A múmia átka: meggyalázták a király múmiáját, joggal tartottak a bosszújától

A 20. század egyik legnagyobb régészeti eseménye kétségtelenül Tutanhamon sírjának megnyitása volt 1922-ben, a Királyok völgye szívében. Howard Carter és mecénása, Lord Carnarvon a világ figyelmének középpontjába kerültek, amikor a pecsétekkel ellátott ajtó mögül arany és alabástrom, olajok és ritka tárgyak káprázatos együttese tárult fel. A sírban lévő múmia szintén szenzációnak számított.
múmiaátokTutanhamon sírja

Ahogy a feltárás előrehaladt, világossá vált, hogy a kor technikái és prioritásai nem mindig egyeztek meg a modern etikai és tudományos elvárásokkal. Carter célja elsősorban a tárgyak megóvása és dokumentálása volt, ugyanakkor a konzerválási ismeretek hiányosságai és a sietség gyakran drasztikus döntésekhez vezettek. Ennek következményeit leginkább a múmia és a temetkezés belső rendjének sorsa tükrözte.

múmia This handout photo released by Egypt's official news agency MENA shows a computer tomography of the head of the legendary Pharaoh Tutankhamun, scanned in Luxor 05 January 2005. Cairo's upper council of antiquities has announced that Egyptian scientists have produced the first digital image of the face of Tutankhamun after scanning his 3,000 year old mummy this week. The tomb of the pharaoh, who died under mysterious circumstances at about the age of 25, was unearthed by British archaeologists in 1922 in the Valley of the Kings. The scan showed that the cranium was still intact. (Photo by MENA / AFP)
Tutanhamon fejének CT-képe. A múmia rossz bánásmódban részesült, így hihető volt, hogy átokkal sújtotta a felfedezőket
Fotó: - / MENA

Boncolás, szétvágott kötelékek és a múmia megpróbáltatásai

A belső kamrák feltárása után a legnagyobb tudományos kihívást a királyi múmia jelentette. A halotti balzsamok gyantája az évszázadok alatt megkeményedett és a kötésekhez, valamint díszekhez tapadt. Emiatt, hogy a kincsekhez és a test anatómiájához hozzáférjenek, a kor szakmai normáihoz mérten elfogadott, de ma már megdöbbentő módszerekhez folyamodtak.

Douglas Derry a kairói anatómus a boncolás során részleteiben vizsgálta Tutanhamon maradványait. E munka nemcsak pótolhatatlan információt szolgáltatott a király egészségéről és halálának lehetséges okairól, hanem visszafordíthatatlan roncsolással is járt.

Az ékszerek és a királyi jelvények eltávolítása érdekében a kötések felvágása, sőt egyes részek szétszedése vált szükségessé. Akkoriban úgy vélték, hogy ez az egyetlen út a vizsgálathoz és a konzerváláshoz. Ugyanakkor ma már világos, hogy a múmia integritása súlyosan sérült. 

Tutanhamont „lefejezték, karjait a vállaknál, könyöknél és kezeknél választották el, lábait a csípőknél, térdeknél és bokáknál, törzsét pedig a medencétől a csípőtaraj mentén vágták át" – mondta Eleanor Dobson, a Birminghami Egyetem munkatársa a The Conversationben.

Miközben a tudomány előrehaladt, a fiatal fáraó teste lett a kor technikai korlátainak csendes áldozata. Mégis, a vizsgálatok révén fény derült többek között a test fejlődési sajátosságaira és a sérülésekre, amelyekről sokáig vitáztak.

Tutankhamun's funeral mask in solid gold inlaid with semi-precious stones and glass-paste, from the tomb of the pharaoh Tutankhamun, discovered in the Valley of the Kings, Thebes, Egypt, North Africa, Africa (Photo by Robert Harding Productions / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Tutanhamon aranymaszkja
Fotó: ROBERT HARDING PRODUCTIONS / Robert Harding Premium

A fáraó átka: mítosz, média és a valószínű magyarázatok

Amikor Lord Carnarvon nem sokkal a sír megnyitása után váratlanul meghalt, a sajtó villámgyorsan megalkotta a fáraó átka legendáját. A történet elragadta a közönséget, és a babona a modern tömegmédia első nagy mítoszává vált. Ám az orvosi és történeti értelmezések lehűtik a szenzációt: fertőzések, egészségi állapot és véletlenek sokkal inkább magyarázzák a tragédiát, mint bármiféle természetfölötti erő. 

Découverte par Howard Carter (bougie à la main) et Lord Carnavon accompagnée de sa fille Lady Evelyn Herbert, du trésor de la tombe de Toutankhamon. Thèbes (Egypte). Vallée des Rois. 1922. Dessin de A. Forestier. RV-301809 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Howard Carter (fáklyával), Lord Carnavon és lánya, Lady Evelyn Herbert a sírkamrában
Fotó: © Collection Roger-Viollet

Eleanor Dobson arra is rámutat, hogy az efféle narratívák miként takarják el a feltárások nagyon is földi valóságát: a logisztikai káoszt, a konzerválási kihívásokat és a gyarmati hatalmi viszonyokból fakadó feszültségeket.

E nézőpont segít megérteni, miért maradhattak háttérben azok a kényelmetlen részletek, amelyek a testtel és a temetkezés integritásával történtek. Így a fáraó átka inkább kulturális tükör: azt mutatja, mit akart a világ látni, és mit nem.

Örökség, felelősség és a jövő ásatásai

Az elmúlt évtizedekben a régészet alapjaiban változott meg. Ma a non-invazív vizsgálatok – például a nagyfelbontású CT és a spektroszkópia – lehetővé teszik, hogy a temetkezések sérülése nélkül nyerjünk adatokat. Ez a szemléletváltás részben Tutanhamon esetének tanulságaiból nőtt ki: a korai beavatkozások árát látva a szakma a megőrzést és a visszafordíthatóságot helyezte előtérbe. Nem véletlen, hogy a Királyok völgye ma már a konzerválási protokollok egyik mintaterülete.

Ezzel párhuzamosan az egyiptomi hatóságok szerepe is megerősödött. A Saleh Bey Hamdi nevéhez köthető, korai 20. századi intézményi fellépések előképei voltak annak a hosszú folyamatnak, amely az ország kulturális örökségének fokozott védelméhez vezetett. Ma a nemzetközi együttműködés – szigorú engedélyekkel, világos elszámoltathatósággal – biztosítja, hogy a múlt hibáiból tanulva a kutatás és a megőrzés kéz a kézben járjon.

 

