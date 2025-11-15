A múmia átka: meggyalázták a király múmiáját, joggal tartottak a bosszújától

Ahogy a feltárás előrehaladt, világossá vált, hogy a kor technikái és prioritásai nem mindig egyeztek meg a modern etikai és tudományos elvárásokkal. Carter célja elsősorban a tárgyak megóvása és dokumentálása volt, ugyanakkor a konzerválási ismeretek hiányosságai és a sietség gyakran drasztikus döntésekhez vezettek. Ennek következményeit leginkább a múmia és a temetkezés belső rendjének sorsa tükrözte.
Boncolás, szétvágott kötelékek és a múmia megpróbáltatásai
A belső kamrák feltárása után a legnagyobb tudományos kihívást a királyi múmia jelentette. A halotti balzsamok gyantája az évszázadok alatt megkeményedett és a kötésekhez, valamint díszekhez tapadt. Emiatt, hogy a kincsekhez és a test anatómiájához hozzáférjenek, a kor szakmai normáihoz mérten elfogadott, de ma már megdöbbentő módszerekhez folyamodtak.
Douglas Derry a kairói anatómus a boncolás során részleteiben vizsgálta Tutanhamon maradványait. E munka nemcsak pótolhatatlan információt szolgáltatott a király egészségéről és halálának lehetséges okairól, hanem visszafordíthatatlan roncsolással is járt.
Az ékszerek és a királyi jelvények eltávolítása érdekében a kötések felvágása, sőt egyes részek szétszedése vált szükségessé. Akkoriban úgy vélték, hogy ez az egyetlen út a vizsgálathoz és a konzerváláshoz. Ugyanakkor ma már világos, hogy a múmia integritása súlyosan sérült.
Tutanhamont „lefejezték, karjait a vállaknál, könyöknél és kezeknél választották el, lábait a csípőknél, térdeknél és bokáknál, törzsét pedig a medencétől a csípőtaraj mentén vágták át" – mondta Eleanor Dobson, a Birminghami Egyetem munkatársa a The Conversationben.
Miközben a tudomány előrehaladt, a fiatal fáraó teste lett a kor technikai korlátainak csendes áldozata. Mégis, a vizsgálatok révén fény derült többek között a test fejlődési sajátosságaira és a sérülésekre, amelyekről sokáig vitáztak.
A fáraó átka: mítosz, média és a valószínű magyarázatok
Amikor Lord Carnarvon nem sokkal a sír megnyitása után váratlanul meghalt, a sajtó villámgyorsan megalkotta a fáraó átka legendáját. A történet elragadta a közönséget, és a babona a modern tömegmédia első nagy mítoszává vált. Ám az orvosi és történeti értelmezések lehűtik a szenzációt: fertőzések, egészségi állapot és véletlenek sokkal inkább magyarázzák a tragédiát, mint bármiféle természetfölötti erő.
Eleanor Dobson arra is rámutat, hogy az efféle narratívák miként takarják el a feltárások nagyon is földi valóságát: a logisztikai káoszt, a konzerválási kihívásokat és a gyarmati hatalmi viszonyokból fakadó feszültségeket.
E nézőpont segít megérteni, miért maradhattak háttérben azok a kényelmetlen részletek, amelyek a testtel és a temetkezés integritásával történtek. Így a fáraó átka inkább kulturális tükör: azt mutatja, mit akart a világ látni, és mit nem.
Örökség, felelősség és a jövő ásatásai
Az elmúlt évtizedekben a régészet alapjaiban változott meg. Ma a non-invazív vizsgálatok – például a nagyfelbontású CT és a spektroszkópia – lehetővé teszik, hogy a temetkezések sérülése nélkül nyerjünk adatokat. Ez a szemléletváltás részben Tutanhamon esetének tanulságaiból nőtt ki: a korai beavatkozások árát látva a szakma a megőrzést és a visszafordíthatóságot helyezte előtérbe. Nem véletlen, hogy a Királyok völgye ma már a konzerválási protokollok egyik mintaterülete.
Ezzel párhuzamosan az egyiptomi hatóságok szerepe is megerősödött. A Saleh Bey Hamdi nevéhez köthető, korai 20. századi intézményi fellépések előképei voltak annak a hosszú folyamatnak, amely az ország kulturális örökségének fokozott védelméhez vezetett. Ma a nemzetközi együttműködés – szigorú engedélyekkel, világos elszámoltathatósággal – biztosítja, hogy a múlt hibáiból tanulva a kutatás és a megőrzés kéz a kézben járjon.