Ha imádja az illatgyertyákat, ennek a hírnek nagyon nem fog örülni

A reakciók nem maradnak következmények nélkül. A terpének oxidációja úgynevezett másodlagos szerves aeroszolokat képez, továbbá aldehideket – köztük formaldehidet – és reaktív oxigénfajokat hoz létre. Ezek a folyamatok nanorészecskék formájában mérhető részecskéket teremtenek, amelyek mélyen be tudnak jutni a légutakba. Így a kellemes illat láthatatlan szennyezéssé alakul, különösen akkor, ha a helyiség szellőzése gyenge.

A légfrissítőkből származó anyagok káros nanorészecskéket képezhetnek

Fotó: ALICE S. / BSIP

Nanorészecskék, másodlagos szennyezők és egészségi hatások

Ugyanakkor a történet itt nem ér véget. A keletkező másodlagos szennyezők – például a formaldehid és a peroxidok – nyálkahártya-irritációt, szem- és torokcsípést, valamint fejfájást idézhetnek elő. A nanorészecskék belégzése köthető gyulladásos válaszokhoz és oxidatív stresszhez, ami a légzőrendszer érzékeny pontjain okozhat panaszokat. Következésképp a mindennapi illatosítás nem elhanyagolható kockázat forrása.

Emellett a meglévő légúti állapotok – például asztma vagy allergiás rhinitis – súlyosbodhatnak. A zárt terekben az ózon–terpén reakciók gyorsak, és magas beltéri koncentrációk mellett a veszély fokozódik, különösen kisgyermekek, idősek és várandósok esetében.

Fontos megjegyezni, hogy a „természetes” illatok sem mentesek ettől: az illóolajok terpéntartalma ugyanúgy aktiválja a kémiai reakciókat, mint a szintetikus illatanyagok.

Termékek és címkék: mit jelent valójában az „illatbarát”?

Ezen felül a címkéken szereplő „illatbarát” vagy „zéró illat” megjelölések sokszor csak az érzékszervi komponensre utalnak. Lehet, hogy a termék nem érezhetően illatos, mégis tartalmazhat olyan hordozó- és oldószeranyagokat, amelyek a levegőben részt vesznek reakciókban. Ezért a fogyasztói döntéshez több információra van szükség, mint egyetlen ígéret a flakonon.

Mindazonáltal léteznek jobb választások.

Az alacsony kibocsátású, függetlenül tanúsított termékek, illetve az illatmentes takarítószerek bizonyítottan kevésbé növelik a VOC-terhelést.

Ugyanakkor a használati szokás is számít: minél kevesebbet, minél ritkábban, annál kisebb a kockázat.