Ha imádja az illatgyertyákat, ennek a hírnek nagyon nem fog örülni

A kellemes illatot adó beltéri termékek – legyenek azok gyertyák, diffúzorok, aeroszolos permetek vagy elektromos légfrissítő készülékek – nem csupán aromát bocsátanak ki. Ezek a termékek illékony szerves vegyületeket (VOC-ket) tartalmaznak, gyakran terpének formájában, például limonént és alfa-pinént. Amikor ezek a molekulák a lakásban jelen lévő ózonnal és hidroxilgyökökkel találkoznak, kémiai reakciók egész lánca indul be és nanorészecskék keletkeznek.
A reakciók nem maradnak következmények nélkül. A terpének oxidációja úgynevezett másodlagos szerves aeroszolokat képez, továbbá aldehideket – köztük formaldehidet – és reaktív oxigénfajokat hoz létre. Ezek a folyamatok nanorészecskék formájában mérhető részecskéket teremtenek, amelyek mélyen be tudnak jutni a légutakba. Így a kellemes illat láthatatlan szennyezéssé alakul, különösen akkor, ha a helyiség szellőzése gyenge. 

nanorészecskék AIR FRESHENER Woman using air freshener. Alice S. / BSIP (Photo by Alice S. / BSIP via AFP)
A légfrissítőkből származó anyagok káros nanorészecskéket képezhetnek
Fotó: ALICE S. / BSIP

Nanorészecskék, másodlagos szennyezők és egészségi hatások

Ugyanakkor a történet itt nem ér véget. A keletkező másodlagos szennyezők – például a formaldehid és a peroxidok – nyálkahártya-irritációt, szem- és torokcsípést, valamint fejfájást idézhetnek elő. A nanorészecskék belégzése köthető gyulladásos válaszokhoz és oxidatív stresszhez, ami a légzőrendszer érzékeny pontjain okozhat panaszokat. Következésképp a mindennapi illatosítás nem elhanyagolható kockázat forrása.

Emellett a meglévő légúti állapotok – például asztma vagy allergiás rhinitis – súlyosbodhatnak. A zárt terekben az ózon–terpén reakciók gyorsak, és magas beltéri koncentrációk mellett a veszély fokozódik, különösen kisgyermekek, idősek és várandósok esetében. 

Fontos megjegyezni, hogy a „természetes” illatok sem mentesek ettől: az illóolajok terpéntartalma ugyanúgy aktiválja a kémiai reakciókat, mint a szintetikus illatanyagok. 

Termékek és címkék: mit jelent valójában az „illatbarát”?

Ezen felül a címkéken szereplő „illatbarát” vagy „zéró illat” megjelölések sokszor csak az érzékszervi komponensre utalnak. Lehet, hogy a termék nem érezhetően illatos, mégis tartalmazhat olyan hordozó- és oldószeranyagokat, amelyek a levegőben részt vesznek reakciókban. Ezért a fogyasztói döntéshez több információra van szükség, mint egyetlen ígéret a flakonon.

Mindazonáltal léteznek jobb választások. 

Az alacsony kibocsátású, függetlenül tanúsított termékek, illetve az illatmentes takarítószerek bizonyítottan kevésbé növelik a VOC-terhelést.

Ugyanakkor a használati szokás is számít: minél kevesebbet, minél ritkábban, annál kisebb a kockázat.

Kockázatkezelés a mindennapokban

Először is, szellőztessen tudatosan. Rövid, intenzív kereszthuzattal gyorsabban cserélődik a levegő, így a reakciótermékek – köztük a nanorészecskék – koncentrációja csökken. Ha a külső ózonszint magas (például nyári délutánokon), időzítse a szellőztetést reggeli vagy esti órákra. Ezáltal mérsékelheti a beltéri ózon–terpén reakciók ütemét.

Másodszor, csökkentse a forrásokat. A gyertyák és füstkibocsátó eszközök helyett válasszon valóban illatmentes alternatívákat. Ha mégis légfrissítő mellett dönt, használja takarékosan, rövid ideig és jól szellőző térben. Ezzel együtt hasznos lehet egy HEPA-szűrővel és aktív szénnel kombinált légtisztító, mert a részecskéket és egyes gázfázisú anyagokat is képes visszatartani. 

Tévhitek és valóság

Sokan úgy vélik, hogy az illóolaj alapú megoldások automatikusan biztonságosabbak. Ennek ellenére a terpének biogén eredete nem csökkenti a reakciókészségüket az ózonnal. 

Következésképp a „természetes” légfrissítő is létrehozhat másodlagos aeroszolokat és irritáló aldehideket. A forrást tehát ne a származása, hanem a kibocsátása alapján ítéljük meg.

Továbbá az összetevők kombinálása növelheti a kockázatot. Különböző illatosítók együttes használata, vagy erősen oxidáló tisztítószerek és illatos permetek együtt alkalmazása felgyorsíthatja a kémiai reakciókat. Végül az is fontos, hogy a textíliák és porfelületek megkötik a félillékony vegyületeket, amelyek később újra felszabadulhatnak, így a hatás elnyújtottá válik.

Okos szokások, tisztább levegő

Végül gondolkodjon „illattudatosan”. Ha vendégek vagy esemény előtt illatosítana, tegye ezt jóval korábban, majd szellőztessen. Takarításnál részesítse előnyben a mechanikus módszereket (mikroszálas kendő, jó porszívózás), és a kíméletes, illatmentes szereket. Így nemcsak az azonnali, hanem a halmozott veszély is mérséklődik.

Ezért a legjobb stratégia a minimalizmus: kevesebb termék, kevesebb reakció, kevesebb kockázat. 

Ha szem előtt tartja a beltéri kémia működését, a választásai tudatosabbak lesznek – és a lakás levegője is hálás lesz érte.

 

