Folyamatosan fáradt és fáj a feje? Elmondjuk, miért

Ezért érdemes figyelni: a környezeti változók finom biológiai rendszereinkre hatnak. Bár a kutatás még számos részletet tisztáz, egyre több adat utal arra, hogy a mágneses vihar napjain a vegetatív idegrendszer terheltebb lehet. A naptevékenység eredményeként változhat a pulzus, ingadozhat a vérnyomás, és gyakrabban jelentkezhet fejfájás vagy fáradtság.

A napkitörés egészségi hatásokkal is járhat

Fotó: - / NASA/SDO

Fejfájás a naptevékenység árnyékában

Sokan számolnak be arról, hogy intenzív naptevékenység idején erősebb a fejfájás, nehezebb az alvás, és csökken a koncentráció. Emellett egyes megfigyelések a fájdalomküszöb finom eltolódását és a migrénes rohamok gyakoribb megjelenését említik. Ugyanakkor a hajlamosító tényezők – például stressz, dehidratáció, rendszertelen étkezés – továbbra is kulcsszereplők.

Mindemellett biológiai magyarázat is körvonalazódik: a geomágneses ingadozások befolyásolhatják a cirkadián ritmust, a melatonintermelést és az érfali tónust. Ez a hármas hatás megzavarhatja a szervezet finom hangolását, ami egyeseknél fokozott érzékenységet, másoknál kimutatható fejfájás-gyakoriságot jelent. Fontos azonban: nem mindenki reagál egyformán, az egyéni érzékenység döntő.

Megelőzés és önvédelem a hétköznapokban

Jó hír, hogy tudatos lépésekkel enyhíthetjük a terhelést. Először is, figyeljük a naptevékenység-jelentéseket: ha erős mágneses vihar várható, tervezzünk pihenőkkel, és kerüljük a túlzott stimulust (koffein, késő esti képernyőfény). Emellett tartsunk folyadékot kéznél, együnk kiegyensúlyozottan, és használjuk a fényhigiénét: reggel természetes fényt, este melegebb, gyengébb megvilágítást.

Ráadásul a stresszkezelés és a célzott mikroszünetek sokat számítanak. Próbáljunk 4–7–8 légzőkört, finom nyak-váll mobilizációt, rövid sétát. A migrénre hajlamosaknak segíthet a rendszeres alvás, a magnézium és a B2-vitamin orvosi egyeztetés melletti alkalmazása. Ha a fejfájás új, szokatlanul erős vagy neurológiai tünetekkel társul, azonnal kérjünk szakmai segítséget – nem minden panaszt írhatunk a naptevékenység számlájára.