Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Olvasta?

Vége a Temu-álomnak? Jön a Temukalipszis, még most rendeljen

nap

Folyamatosan fáradt és fáj a feje? Elmondjuk, miért

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mágneses vihar a Napból érkező töltött részecskék és a Föld mágneses mezejének találkozásából születik. Amikor koronakidobódás vagy erős napkitörés éri el a bolygónkat, a magnetoszférában hullámzás indul. Ennek következményei nemcsak az űrtechnikát, az elektromos hálózatot és a navigációt érinthetik, hanem – közvetetten – az emberi szervezet működését is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napgeomágnesesstimulusvihar

Ezért érdemes figyelni: a környezeti változók finom biológiai rendszereinkre hatnak. Bár a kutatás még számos részletet tisztáz, egyre több adat utal arra, hogy a mágneses vihar napjain a vegetatív idegrendszer terheltebb lehet. A naptevékenység eredményeként változhat a pulzus, ingadozhat a vérnyomás, és gyakrabban jelentkezhet fejfájás vagy fáradtság. 

nap ADDING INFOS : RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA / HO" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Handout photo released by Nasa Earth Observatory on June 7, 2011 and taken from Nasa's Solar Dynamics Observatory (SDO), sunspot complex 1226-1227, shows the Sun unleashing an M-2 (medium-sized) solar flare, an S1-class (minor) radiation storm and a coronal mass ejection (CME) resulting in a large cloud of particles mushrooming up and falling back down giving the impression of covering an area of almost half the solar surface. An unusual solar flare observed by a NASA space observatory on June 7 could cause some disruptions to satellite communications and power on Earth over the next day or so, officials said. The potent blast from the Sun unleashed a firestorm of radiation on a level not witnessed since 2006, and will likely lead to moderate geomagnetic storm activity by Wednesday, according to the National Weather Service. AFP PHOTO / HO / NASA (Photo by NASA/SDO / AFP)
A napkitörés egészségi hatásokkal is járhat
Fotó: - / NASA/SDO

Fejfájás a naptevékenység árnyékában

Sokan számolnak be arról, hogy intenzív naptevékenység idején erősebb a fejfájás, nehezebb az alvás, és csökken a koncentráció. Emellett egyes megfigyelések a fájdalomküszöb finom eltolódását és a migrénes rohamok gyakoribb megjelenését említik. Ugyanakkor a hajlamosító tényezők – például stressz, dehidratáció, rendszertelen étkezés – továbbra is kulcsszereplők. 

Mindemellett biológiai magyarázat is körvonalazódik: a geomágneses ingadozások befolyásolhatják a cirkadián ritmust, a melatonintermelést és az érfali tónust. Ez a hármas hatás megzavarhatja a szervezet finom hangolását, ami egyeseknél fokozott érzékenységet, másoknál kimutatható fejfájás-gyakoriságot jelent. Fontos azonban: nem mindenki reagál egyformán, az egyéni érzékenység döntő.

Megelőzés és önvédelem a hétköznapokban

Jó hír, hogy tudatos lépésekkel enyhíthetjük a terhelést. Először is, figyeljük a naptevékenység-jelentéseket: ha erős mágneses vihar várható, tervezzünk pihenőkkel, és kerüljük a túlzott stimulust (koffein, késő esti képernyőfény). Emellett tartsunk folyadékot kéznél, együnk kiegyensúlyozottan, és használjuk a fényhigiénét: reggel természetes fényt, este melegebb, gyengébb megvilágítást.

Ráadásul a stresszkezelés és a célzott mikroszünetek sokat számítanak. Próbáljunk 4–7–8 légzőkört, finom nyak-váll mobilizációt, rövid sétát. A migrénre hajlamosaknak segíthet a rendszeres alvás, a magnézium és a B2-vitamin orvosi egyeztetés melletti alkalmazása. Ha a fejfájás új, szokatlanul erős vagy neurológiai tünetekkel társul, azonnal kérjünk szakmai segítséget – nem minden panaszt írhatunk a naptevékenység számlájára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!