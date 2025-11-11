Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

geomágneses vihar

Félelmetes erősségű napkitörés: veszélyben van a Föld?

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
X5.1-es erősségű fler robbant a Napon, amely 2025 eddigi legintenzívebb napkitörése. Az esemény rádiókimaradást okozott a Föld napos oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
geomágneses viharnapkitörésűridőjárás

A belga Solar Influences Data Analysis Centre (SIDC) jelentése szerint az X5.1-es jelenség november 11-én következett be. A napkitörés a NOAA által AR 4274-nek nevezett aktív régióból indult, amely az elmúlt napokban már többször is erőteljes aktivitást mutatott.

A napkitörés több helyen rádiókimaradást okozott.
A napkitörés több helyen rádiókimaradást okozott
Fotó: TAHAR AMARI / CNRS

Napkitörés: egyre aktívabb a Nap felszíne

Az AR 4274 november 4-én X1.8-as, november 9-én X1.7-es, november 10-én pedig X1.2-es flert produkált. Most, november 11-én elérte eddigi csúcsát az X5.1-es kitöréssel. A régió folyamatosan nő és egyre komplexebb, ráadásul éppen a Föld irányába fordult, így a hozzá kapcsolódó koronakidobódások (CME-k) nagy valószínűséggel felénk tartanak.

A NASA a napkitöréseket egy ötfokozatú skála alapján osztályozza. A leggyengébbek az A kategóriába esnek, amit sorrendben a B, C, M és az X kategóriák követnek. A betűk egyre erősebb kitöréseket jelölnek. A most regisztrált X-osztály tehát a legintenzívebb kitöréseket jelöli, a betűjelzés mellé rendelt szám pedig részletesebb információt nyújt az erősségükről. 

Erős geomágneses viharra figyelmeztetnek

A NOAA űridőjárási központja (SWPC) G3-as, azaz erős geomágneses viharra adott ki riasztást november 11. és 13. között. A figyelmeztetés a korábbi X-osztályú eseményekhez kapcsolódó CME-k miatt érvényes.

A szakértők szerint a következő napokban zavarok lehetnek a Föld mágneses terében, miközben sarki fény megjelenésére is számítani lehet.

Rádiókimaradás és várakozás az új adatokra

A mostani napkitörés máris rádiókimaradást idézett elő a Föld napsütötte féltekéjén. A jelenség annyira friss, hogy a koronagráfos felvételek – amelyek megmutatnák a CME sebességét – még nem készültek el. A szakértők jelenleg az adatok feldolgozását végzik, hogy pontosítsák, mikor és milyen erővel érkezhet a geomágneses vihar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!