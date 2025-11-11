Félelmetes erősségű napkitörés: veszélyben van a Föld?

A belga Solar Influences Data Analysis Centre (SIDC) jelentése szerint az X5.1-es jelenség november 11-én következett be. A napkitörés a NOAA által AR 4274-nek nevezett aktív régióból indult, amely az elmúlt napokban már többször is erőteljes aktivitást mutatott.

A napkitörés több helyen rádiókimaradást okozott

Fotó: TAHAR AMARI / CNRS

Napkitörés: egyre aktívabb a Nap felszíne

Az AR 4274 november 4-én X1.8-as, november 9-én X1.7-es, november 10-én pedig X1.2-es flert produkált. Most, november 11-én elérte eddigi csúcsát az X5.1-es kitöréssel. A régió folyamatosan nő és egyre komplexebb, ráadásul éppen a Föld irányába fordult, így a hozzá kapcsolódó koronakidobódások (CME-k) nagy valószínűséggel felénk tartanak.

Erős geomágneses viharra figyelmeztetnek

A NOAA űridőjárási központja (SWPC) G3-as, azaz erős geomágneses viharra adott ki riasztást november 11. és 13. között. A figyelmeztetés a korábbi X-osztályú eseményekhez kapcsolódó CME-k miatt érvényes.

A szakértők szerint a következő napokban zavarok lehetnek a Föld mágneses terében, miközben sarki fény megjelenésére is számítani lehet.

Rádiókimaradás és várakozás az új adatokra

A mostani napkitörés máris rádiókimaradást idézett elő a Föld napsütötte féltekéjén. A jelenség annyira friss, hogy a koronagráfos felvételek – amelyek megmutatnák a CME sebességét – még nem készültek el. A szakértők jelenleg az adatok feldolgozását végzik, hogy pontosítsák, mikor és milyen erővel érkezhet a geomágneses vihar.