Borzalmas év végét jósol 2025-re Nostradamus

Az ilyen írások sokszor erős állításokkal élnek, majd általános utalásokkal támasztják alá azokat. Emellett gyakran emlegetnek háborút, gazdasági válságot vagy újabb járvány rémét. A keretezés pszichológiai hatására épít: ha a jóslat sejtelmes, az olvasó maga tölti ki a hiányzó részleteket – és könnyen elhiszi, hogy a következő hónapokban elkerülhetetlen az összeomlás. De kell-e aggódnunk Nostradamus jóslatai miatt, ezt elemzi a Mirror cikke.

Nostradamus a dolgozószobájában

Fotó: JEAN BERNARD / Bridgeman Images via AFP

Nostradamus homályos szövegei

A Nostradamus-szövegek többsége költői képekkel dolgozik. Ezért a fordítás és a történeti kontextus döntően befolyásolja, mit olvasunk ki belőlük. Ráadásul ugyanaz a négysoros különböző korokban más-más jelentést kap. Az „égi tűz” például volt már üstökös, rakéta és klímakatasztrófa is. Nem véletlen, hogy a jóslat örök – de épp ezért nehéz ellenőrizni.

Mindehhez társul a megerősítési torzítás. Ha valaki katasztrófa narratívát keres, akkor a homályos szövegben is azt látja meg. És bár a média egy része az év végi feszültséget kihasználva jó pénzt csinál a szenzációból, fontos hozzátenni: a valódi kockázatértékelés adattal, módszertannal és bizonyítékokkal dolgozik, nem pedig utólagos értelmezéssel.

Kilátások 2025 végére: valós kockázatok

Ha 2025 végére tekintünk, akkor érdemes a tényleges trendeket nézni. A klímaválság fokozza a szélsőséges időjárást, ami természeti és gazdasági katasztrófa helyzeteket idézhet elő. Ezzel párhuzamosan a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci sokkok is terhelik a világgazdaságot. Ezek mind kézzelfogható, mérhető kockázatok – nem jóslat.

Ugyanakkor a közegészségügy sem zárható ki a képletből. A járvány kockázata nem tűnt el a horizontról; új variánsok, állatról emberre terjedő kórokozók és az ellátórendszerek terheltsége tényezők maradnak. Ebből azonban nem következik elkerülhetetlen összeomlás. Sokkal inkább az, hogy a felkészültség, a korai észlelés és az együttműködés dönt arról, mekkora lesz a társadalmi és gazdasági teher.

Hogyan válasszuk szét a mítoszt a ténytől?

Először is, érdemes megnézni, pontosan mit idéznek. Hol a szöveg? Ki fordította? Van-e több, egymásnak ellentmondó értelmezés? Ha a cikk csak utal a forrásra, de nem mutatja meg, máris gyanakodhatunk. Másodszor, keressünk független, szakmai elemzéseket: egy klímakutató, közgazdász vagy epidemiológus adatai többet mondanak bármely homályos négysorosnál.