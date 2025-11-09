Agytorzító fém mérgezi kétmillió éve az emberiséget

Egy úttörő nemzetközi kutatás gyökeresen változtat azon az eddigi felfogáson, miszerint a mérgező fémek közé tartozó ólom csak az ipari forradalom nyomán került az ember környezetébe. Az új eredmények szerint őseink már több mint kétmillió éve időnként ki voltak téve az ólomszennyezés hatásainak, és a mérgező nehézfém befolyásolhatta nemcsak az emberi agy és a viselkedés evolúcióját, de talán még a nyelv kifejlődésébe is beleszólt.

Az ólomszennyezés lehet a válasz a neandervölgyiek eltűnésére?

A Science Advances tudományos szakfolyóiratban megjelent közlemény annak a rejtélynek a megfejtéséhez is hozzájárul, hogy az emberelődök miként szorították ki neandervölgyi unokatestvéreiket.

A neandervölgyi génekkel felruházott agyorganoidok – laboratóriumban tenyésztett, agyat imitáló háromdimenziós miniszervek – érzékenyebbek voltak az ólom hatásaira, mint az emberi géneket hordozó miniagyak, ami azt sugallja, hogy a neandervölgyiek agya rosszabbul viselhette ezeket az ólomdús epizódokat.

Az ausztrál Southern Cross University Geoarcheológiai és Archeometriai Kutatócsoportja (GARG), valamint a New York-i Icahn School of Medicine Környezetegészségügyi Tanszéke és a University of California, San Diego orvosi kara által koordinált kutatás a modern fosszilis geokémia eszközeit a legfejlettebb agyiorganoid-kísérletekkel és evolúciós genetikai modellekkel kombinálva felgöngyölítette az ólom emberi történelemben játszott szerepének meglepő történetét.

Neandervölgyi koponya

Az ólomszennyezés nem modern jelenség

Egészen a közelmúltig az volt a tudomány álláspontja, hogy az ólomnak való kitettség modern jelenség, amely olyan emberi tevékenységekhez kapcsolható, mint a bányászat és a kohászat, illetve az ólomtartalmú üzemanyagok és festékek használata.

Azonban hominidák és ősi emberszabásúak összesen 51 fosszilis fogmaradványának elemzésével a kutatók most arra jutottak, hogy az ólomnak való időszakos kitettség kémiai ujjlenyomatai végigkísérik az elmúlt csaknem kétmillió évet.

A Southern Cross University új-dél-walesi Lismore-ban található GARG kutatólaboratóriumának precíziós lézerablációs geokémiai vizsgálómódszerét, valamint a Mount Sinai expozomikai laboratóriumának korszerű berendezéseit használva a tudósok jól felismerhető „ólomgyűrűket” találtak a fogakban, amelyek gyermekkorban, a fogzománc és a gyökeret védő dentinréteg képződése során rakódtak le. Ezek a gyűrűk ismétlődő ólomfelvételi epizódokról tanúskodnak részben környezeti forrásokból – szennyezett vízből és talajból, illetve vulkáni tevékenységből –, részben a test saját csontjaiban található ólom mobilizálása nyomán, ami stressz vagy betegség következtében történik.

Adataink arra vallanak, hogy az ólommal koránt sem az ipari forradalom után találkozott először az emberiség, hanem ez a fém része volt a minket alakító evolúciós tájképnek

– szögezte le Renaud Joannes-Boyau, a Southern Cross University GARG kutatócsoportjának vezetője. – Ez azt jelenti, hogy őseink agyai egy erőteljes méreganyag befolyása alatt fejlődtek, és ez sok-sok évezreden át formálta a társas viselkedésünket és szellemi képességeinket.”