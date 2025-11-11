Mintha megszállta volna az ördög – démoni kinézetű méh sokkolta a tudósokat

A Megachile (Hackeriapis) lucifer névre keresztelt ördögi méh felfedezése rávilágít arra, hogy mennyi ismeretlen faj lehet még Ausztrália őshonos beporzói között - fogalmazott a közleményben Kit Prendergast, az egyetem tudósa, a Journal of Hymenoptera Research folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

Az ördögi méh a Megachile (Hackeriapis) lucifer nevet kapta.

Fotó: Curtin University

Népszerű sorozat ihlette az ördögi méh nevét

A különleges méhre akkor bukkant rá, amikor éppen egy súlyosan veszélyeztetett vadvirág, a Marianthus aquilonarius egyetlen ausztráliai élőhelyén végzett felmérést Nyugat-Ausztrália déli részén, a Bremer Range régióban, Norseman és Hyden között.

A nősténynek hihetetlen kis szarvak voltak a fején. Amikor az új faj leírását készítettem, akkoriban éppen a Netflix Lucifer című sorozatát néztem, és a név tökéletesen illett rá"

- idézte fel a kutató megjegyezve, hogy nagy rajongója a steamingszolgáltató Lucifer-karakterének, így egyértelmű volt a döntés. A lucifer latinul "fényhozót" (hajnalcsillagot) jelent, de ez esetben játékos utalás is a méh szarvas ördöghöz hasonló külsejére - magyarázta.

DNS-vizsgálattal erősítették meg, hogy a hím és nőstény példány is ugyanahhoz a fajhoz tartozik, és nem sorolhatók egyetlen méhfajba sem, amely a DNS-adatbázisban szerepel

- mondta el a tudós, és hozzáfűzte, hogy az általa begyűjtött példányokat a múzeumi gyűjteményben található példányokkal is összevetette, de ott sem talált morfológiai egyezést.

Könnyen veszélybe kerülhet a most felfedezett faj

Prendergast arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az új méhfajt azon a kis területen találták meg, amely a Marianthus aquilonarius egyetlen élőhelye, nagy a kockázata, hogy az élőhely megzavarása vagy a klímaváltozás veszélyeztetheti mindkettejük fennmaradását.