Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Ha ezt a gént hordozod, a gyümölcs életveszélyes lehet számodra

Sokan úgy hisszük, hogy a gyümölcs és a zöldség mindig egészséges. Akit viszont érint az örökletes fruktóz intolerancia, annak már pár falat is komoly bajt okozhat. Ez a ritka, genetikai eredetű anyagcserezavar nem allergia, mégis szigorú diétát és állandó odafigyelést igényel.
gyümölcsbetegségzöldségcukorételfruktóz

Az örökletes fruktóz intolerancia (angolul hereditary fructose intolerance, HFI) lényege, hogy a szervezet nem tudja lebontani a fruktózt, mert az ALDOB gén mutációi miatt hiányzik az aldoláz B enzim. Emiatt a fruktóz a májban, a vesékben és a belekben halmozódik fel, ami kezeletlenül akár görcsrohamhoz, kómához, szélsőséges esetben máj- és veseelégtelenséghez is vezethet. A fruktóz nemcsak a gyümölcsökben van jelen: megtalálható a mézben, az egyes zöldségekben, üdítőkben, sőt sok készételben, szószban és néhány kenyérfélében is.

Az örökletes fruktóz intolerancia ritka, de életveszélyes, genetikai eredetű betegség. Az érintetteknek szigorú diétát kell követniük.
Az örökletes fruktóz intolerancia ritka, de életveszélyes, genetikai eredetű betegség – az érintetteknek szigorú diétát kell követniük
Fotó: OpenAI DALL-E

Örökletes fruktóz intolerancia: nem allergia, hanem genetikai eredetű anyagcsere-zavar

Az HFI nem az immunrendszer túlreakciója, mint az ételallergia, és nem is a laktózintoleranciához hasonló emésztési „érzékenység”. 

A háttér öröklött: a betegség akkor jelentkezik, ha mindkét szülő hordozza a hibás gént.

Ritka kórképről van szó, nagyjából tízezer emberből egy érintett. Gyakran csak akkor derül ki, amikor a csecsemő szilárd, édesebb ételekkel találkozik. Olykor felnőttkorig rejtve marad, mert más betegségekre hasonlító tüneteket okoz.

Miben különbözik a fruktózmalabszorpciótól?

Sokat hallani a fruktózmalabszorpcióról, vagyis arról az állapotról, amikor a vékonybél nem tudja megfelelően felszívni a gyümölcscukrot. Ez kellemetlen panaszokat – puffadást, gázképződést, hasi fájdalmat – okozhat, de nem azonos az örökletes fruktóz intoleranciával, és általában enyhébb lefolyású.

Mik a betegség jelei csecsemőknél és felnőtteknél?

  • Csecsemőknél intő jel lehet a hányás, az aluszékonyság vagy ingerlékenység, az étel elutasítása és a hízás elmaradása. Sok gyermek ösztönösen kerüli az édes ízt, ami késleltetheti a felismerést. 
  • Felnőtteknél krónikus hasi fájdalom, fáradtság, indokolatlanul alacsony vércukorszint, megnagyobbodott máj vagy eltérő májfunkciós értékek adhatnak okot kivizsgálásra. 

A végső diagnózist genetikai teszt vagy speciális cukorterhelés igazolhatja.

Mit lehet enni, és mit kell kerülni HFI esetén?

A terápia alapja az élethosszig tartó, szigorú diéta: fruktóz-, szacharóz- és szorbit-mentesség. A címkék olvasása mindennapos feladat – a rejtett cukrok a fogkrémtől a gyógyszerekig bárhol felbukkanhatnak.

Kerülendő:

  • minden gyümölcs, gyümölcslé, befőtt és gyümölcstermék;
  • édesített gabonapelyhek és cukrozott/ízesített kész gabonák;
  • édesebb zöldségek: borsó, kukorica, cékla, hagyma, sütőtök, édesburgonya, répa, cukkini;
  • cukrozott pékáruk, ízesített joghurtok, növényi italok (pl. mandulaital) a hozzáadott cukor miatt;
  • feldolgozott húsok (felvágottak, kolbászok), pácolt/marinált termékek;
  • szószok, öntetek, kész fűszerek, mert gyakran tartalmaznak cukrot vagy szorbitot.

Általában biztonságos:

  • natúr tészta, rizs, egyéb natúr gabonák (kinoa, hajdina);
  • természetes, nem édesített fehérjeforrások: vörös hús, csirke, pulyka, hal, bab, lencse, tojás, tofu;
  • natúr joghurt.

Mindig ellenőrizzük az összetevőlistát, mert a szacharóz és a szorbit is tiltólistás az örökletes fruktóz intolerancia esetén.

 

 

