Rejtélyes ősi szerkezetet láttak a Naprendszer mélyén — nem tudni, hogyan jött létre

A Kuiper-öv a Naprendszer külső tartománya. A Neptunusz pályáján túl helyezkedik el, nagyjából 30-50 csillagászati egység távolságra. (A csillagászati egység - rövidítve CsE - a Föld és a Nap átlagos távolságát jelenti, ami nagyjából 149,6 millió kilométer.) A csillagászok szerint ez a hatalmas terület tele van jégből és kőből álló kisebb égitestekkel. Itt találjuk például a Plutót is. A kutatók most azt gyanítják, hogy ebben a zónában egy különleges, szinte érintetlen ősi szerkezet rejtőzik.

A megfigyelt ősi szerkezet.

Fotó: NASA, ESA, SwRI, JHU/APL, New Horizons KBO Search Team

A Kuiper-övet gyakran hasonlítják az aszteroidaövhöz. Mindkettő a Naprendszer „maradék” anyagából áll. Olyan darabokról van szó, amelyek nem épültek be bolygókba. A különbség az, hogy a Kuiper-öv sokkal kiterjedtebb, és inkább egy vastag, fánkra emlékeztető korong, nem pedig vékony gyűrű.

Mi valójában az ősi szerkezet? Sűrű csomó a Kuiper-övben

Már korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy a Kuiper-övben nem egyenletesen oszlanak el az égitestek. Egy 2011-es kutatás azt találta, hogy bizonyos távolságban szokatlanul sok kis objektum gyűlik össze.

Ezt a sűrű zónát nevezték el angolul „kernelnek”, vagyis „magnak”.

E „magterület” nagyjából 44 csillagászati egységre van a Naptól. Itt rengeteg olyan kis égitest kering, amelyek pályája szinte teljesen kör alakú. A kutatók már akkor felvetették, hogy ez a csoport nagyon régi lehet, és tagjai nagyjából ott keletkeztek, ahol ma is vannak.

Új szerkezet tűnt fel a képeken: a belső sűrű zóna

A mostani tanulmány ennél is tovább megy. A Princeton Egyetem kutatói 1650 Kuiper-övbeli objektum pályáját elemezték. Ehhez egy DBSCAN nevű számítógépes módszert használtak; a program azt figyeli, hol sűrűsödnek össze az égitestek, és próbál csoportokat kirajzolni.

Először azt nézték, hogy a program „látja-e” a 44 csillagászati egységre lévő, már ismert sűrű magterületet. Ezután azt vizsgálták, talál-e más, tömör csoportokat is.

A kutatómunkát siker koronázta. Mint kiderült, a Kuiper-övben van egy elkülönülő belső sűrű zóna is, ami valamivel közelebb van a Naphoz, és nagyjából 43 csillagászati egység távolságra helyezkedik el.

Ezt a régiót „belső magnak” keresztelték el.

Mitől különleges ez az ősi szerkezet?

A belső zóna legérdekesebb tulajdonsága a pályák alakja. Az objektumok itt nagyon kis excentricitással keringenek. Ez azt jelenti, hogy a pályák majdnem teljesen kör alakúak.