Rejtélyes ősi szerkezetet láttak a Naprendszer mélyén — nem tudni, hogyan jött létre

A Kuiper-öv a Naprendszer külső tartománya. A Neptunusz pályáján túl helyezkedik el, nagyjából 30-50 csillagászati egység távolságra. (A csillagászati egység - rövidítve CsE - a Föld és a Nap átlagos távolságát jelenti, ami nagyjából 149,6 millió kilométer.) A csillagászok szerint ez a hatalmas terület tele van jégből és kőből álló kisebb égitestekkel. Itt találjuk például a Plutót is. A kutatók most azt gyanítják, hogy ebben a zónában egy különleges, szinte érintetlen ősi szerkezet rejtőzik.
A Kuiper-övet gyakran hasonlítják az aszteroidaövhöz. Mindkettő a Naprendszer „maradék” anyagából áll. Olyan darabokról van szó, amelyek nem épültek be bolygókba. A különbség az, hogy a Kuiper-öv sokkal kiterjedtebb, és inkább egy vastag, fánkra emlékeztető korong, nem pedig vékony gyűrű.
Mi valójában az ősi szerkezet? Sűrű csomó a Kuiper-övben
Már korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy a Kuiper-övben nem egyenletesen oszlanak el az égitestek. Egy 2011-es kutatás azt találta, hogy bizonyos távolságban szokatlanul sok kis objektum gyűlik össze.
Ezt a sűrű zónát nevezték el angolul „kernelnek”, vagyis „magnak”.
E „magterület” nagyjából 44 csillagászati egységre van a Naptól. Itt rengeteg olyan kis égitest kering, amelyek pályája szinte teljesen kör alakú. A kutatók már akkor felvetették, hogy ez a csoport nagyon régi lehet, és tagjai nagyjából ott keletkeztek, ahol ma is vannak.
Új szerkezet tűnt fel a képeken: a belső sűrű zóna
A mostani tanulmány ennél is tovább megy. A Princeton Egyetem kutatói 1650 Kuiper-övbeli objektum pályáját elemezték. Ehhez egy DBSCAN nevű számítógépes módszert használtak; a program azt figyeli, hol sűrűsödnek össze az égitestek, és próbál csoportokat kirajzolni.
Először azt nézték, hogy a program „látja-e” a 44 csillagászati egységre lévő, már ismert sűrű magterületet. Ezután azt vizsgálták, talál-e más, tömör csoportokat is.
A kutatómunkát siker koronázta. Mint kiderült, a Kuiper-övben van egy elkülönülő belső sűrű zóna is, ami valamivel közelebb van a Naphoz, és nagyjából 43 csillagászati egység távolságra helyezkedik el.
Ezt a régiót „belső magnak” keresztelték el.
Mitől különleges ez az ősi szerkezet?
A belső zóna legérdekesebb tulajdonsága a pályák alakja. Az objektumok itt nagyon kis excentricitással keringenek. Ez azt jelenti, hogy a pályák majdnem teljesen kör alakúak.
A kutatócsoport szerint ez a fajta „pályabeli nyugalom” arra utal, hogy egy nagyon régi, alig zavart szerkezetről van szó. Ha a környéket erős ütközések vagy más gravitációs hatások bolygatták volna, a pályák ma jóval elnyúltabbak lennének.
Éppen ezért gondolják úgy, hogy a belső mag nagyon ősi szerkezet lehet.
Olyan rész a Kuiper-övben, amely szinte változatlanul őrizte meg a Naprendszer születéskori állapotát.
Segít megérteni a bolygók vándorlását
A kutatók szerint a Neptunusz ugrásszerű mozgása magyarázhatja az ismert sűrű magterület kialakulását.
- Lehetséges, hogy ugyanez a folyamat hozta létre a most tanulmányozott belső magot is.
Fontos megjegyezni, hogy a tanulmány egyelőre preprint, vagyis még nem esett át a hivatalos szakmai bírálaton. A szerzők is óvatosak. Egyelőre nem tudni, hogy a belső sűrű zóna valóban egy különálló ősi szerkezet, vagy csak a már ismert magterület „beljebb eső” része.
A végső válaszhoz több megfigyelésre lesz szükség. Ebben nagy szerepe lehet majd az égboltfelmérést végző, vadonatúj Vera C. Rubin Obszervatóriumnak. Az új távcső évekig fogja figyelni az eget, és rengeteg új Kuiper-övbeli objektumot azonosíthat.