Évekig démonizálták, most kiderült az igazság a hírhedt alapanyagról

A pálmaolaj nem eredendően rossz, az olívaolaj meg nem eredendően jó – hívják fel a figyelmet környezetvédelmi szakértők a Cell Reports Sustainability környezeti fenntarthatósági szakfolyóirat hasábjain. A növényolajiparban számos hiedelem és mítosz kering a különböző olajtermő növények hasznáról és káráról, ám – érvelnek a kutatók – a valóság ezeknél a mendemondáknál jóval árnyaltabb. Szinte mindegyik olajfajtával, így például a szójaolajjal, az olívaolajjal, a kókuszolajjal és a szezámolajjal kapcsolatban is felmerülhetnek a biodiverzitást és az emberi jogokat érintő aggályok, ám ezek súlyossága a kontextustól – leginkább a termelés és a beszállítói láncok szervezésétől – függ.

Pálmaolaj-ültetvény

Fotó: STR / AFP

A szerzők ezért nagyobb átláthatóságot és erősebb szabályozást szorgalmaznak, hogy a fogyasztók tájékozott döntéseket hozhassanak olajfogyasztási szokásaikkal kapcsolatban.

Nem a pálmaolaj miatt pusztul az esőerdő?

„Nem a termények pusztítják az erdőket és az egyéb magas biodiverzitású élőhelyeket, hanem az emberek – hangsúlyozza Erik Meijaard, a Borneo Futures és a Kenti Egyetem konzervációbiológusa. – Szeretnénk árnyaltabbá tenni a növényi olajok körüli diskurzust, hogy a fogyasztók is tisztában legyenek azzal:

itt nincsenek fekete-fehér döntések.

Mindenkit, aki fogékony a társadalmi és környezetvédelmi ügyekre, szeretnénk arra késztetni, hogy nézzen egy kicsit a dolgok mögé.”

A pálmaolajat a nyugati világ környezetvédelmi mozgalmai az utóbbi évtizedekben szabályosan démonizálják, mert részben az olajpálma-ültetvényeket teszik felelőssé a trópusi esőerdők kiirtásáért és az orangutánok élőhelyeinek rombolásáért.

A kutatók elismerik, hogy ezek jogos aggályok, ugyanakkor rámutatnak arra, hogy

rossz kezekben a többi olajnövény is pont ugyanekkora ökológiai kárt tud okozni.

A szójatermesztés kedvéért például óriási esőerdőterületeket irtottak ki Dél-Amerikában, és olyan mennyiségű növényvédőszert használnak hozzá, ami a környezeti káron kívül már az emberi egészségre is kihat. Az olívabogyó betakarítása során sok millió madár pusztul el évente, a szezámmagtermelés miatt pedig az emberi jogok sérülnek Dél-Szudánban és Etiópiában.