Évekig démonizálták, most kiderült az igazság a hírhedt alapanyagról

A pálmaolaj nem eredendően rossz, az olívaolaj meg nem eredendően jó – hívják fel a figyelmet környezetvédelmi szakértők a Cell Reports Sustainability környezeti fenntarthatósági szakfolyóirat hasábjain. A növényolajiparban számos hiedelem és mítosz kering a különböző olajtermő növények hasznáról és káráról, ám – érvelnek a kutatók – a valóság ezeknél a mendemondáknál jóval árnyaltabb. Szinte mindegyik olajfajtával, így például a szójaolajjal, az olívaolajjal, a kókuszolajjal és a szezámolajjal kapcsolatban is felmerülhetnek a biodiverzitást és az emberi jogokat érintő aggályok, ám ezek súlyossága a kontextustól – leginkább a termelés és a beszállítói láncok szervezésétől – függ.
A szerzők ezért nagyobb átláthatóságot és erősebb szabályozást szorgalmaznak, hogy a fogyasztók tájékozott döntéseket hozhassanak olajfogyasztási szokásaikkal kapcsolatban.
Nem a pálmaolaj miatt pusztul az esőerdő?
„Nem a termények pusztítják az erdőket és az egyéb magas biodiverzitású élőhelyeket, hanem az emberek – hangsúlyozza Erik Meijaard, a Borneo Futures és a Kenti Egyetem konzervációbiológusa. – Szeretnénk árnyaltabbá tenni a növényi olajok körüli diskurzust, hogy a fogyasztók is tisztában legyenek azzal:
itt nincsenek fekete-fehér döntések.
Mindenkit, aki fogékony a társadalmi és környezetvédelmi ügyekre, szeretnénk arra késztetni, hogy nézzen egy kicsit a dolgok mögé.”
- A pálmaolajat a nyugati világ környezetvédelmi mozgalmai az utóbbi évtizedekben szabályosan démonizálják, mert részben az olajpálma-ültetvényeket teszik felelőssé a trópusi esőerdők kiirtásáért és az orangutánok élőhelyeinek rombolásáért.
A kutatók elismerik, hogy ezek jogos aggályok, ugyanakkor rámutatnak arra, hogy
rossz kezekben a többi olajnövény is pont ugyanekkora ökológiai kárt tud okozni.
A szójatermesztés kedvéért például óriási esőerdőterületeket irtottak ki Dél-Amerikában, és olyan mennyiségű növényvédőszert használnak hozzá, ami a környezeti káron kívül már az emberi egészségre is kihat. Az olívabogyó betakarítása során sok millió madár pusztul el évente, a szezámmagtermelés miatt pedig az emberi jogok sérülnek Dél-Szudánban és Etiópiában.
A pálmaolajtermelés pozitív oldala
Ezen kívül a pálmaolajtermelésnek van jó oldala is – emlékeztetnek a szerzők. A világ összes olajpálma-termőföldterületének 18%-a nem nagyüzemi művelés alatt áll, hanem tradicionális módon gazdálkodó közép- és nyugat-afrikai földművesek megélhetését biztosítja, még ha ezt a hagyományos művelést rendszerint ki is felejtik a globális statisztikákból. Az a fokozott figyelem pedig, ami az elmúlt két évtizedben a pálmaolajtermelésre irányult, szigorúbb szabályozást és minőségbiztosítást kényszerített ki az iparágban.
A pálmaolajiparra olyan nagy nyomás nehezedett a jobb fenntarthatóság irányában, ami végül az iparág jelentős részét – ha nem is az egészet – jóval kedvezőbb mederbe terelte”
– mondta el Meijaard.
A cél az átláthatóság
A kutatók ugyanakkor belátják: a növényolajipar jelenleg még nem kellően átlátható és nyomon követhető ahhoz, hogy a vásárlók tájékozott döntéseket hozhassanak.
„Az iparág ellátási láncai átláthatatlanok, ami azzal jár, hogy még aki nagyon szeretné, az se tudhatja pontosan, milyen fenntarthatósági következményekkel jár egy-egy termék fogyasztása – ismeri el Meijaard. – Ennek úgy kellene lennie, hogy a vásárló a telefonjával leolvas egy QR-kódot a termék csomagolásán, és a megjelenő információ alapján el tudja dönteni, vajon a termék előállítása megfelel-e az ő személyes értékrendjének.
Az ehhez szükséges technológiák már mind léteznek; az egész csak azon múlik, hogy hogyan lehet őket költséghatékony módon felskálázni.”
A növényolajipar „kifehérítése” nem fog menni nemzetközi szintű intézkedések és szabályozások nélkül – figyelmeztetnek a szerzők, majd hangsúlyozzák annak fontosságát is, hogy a felügyelő hatóságok megfelelő ösztönző eszközökkel jutalmazzák azokat a cégeket, amelyek megfelelnek a legmagasabb fenntarthatósági és nyomon követhetőségi elvárásoknak.
„Úgy vélem, a világ kormányainak módjukban áll olyan szabályozási reformokat bevezetni, amelyek több átláthatóságot és több nyíltságot követelnek meg a termékek származásával és előállításával kapcsolatban – szögezte le Meijaard. – Szeretnénk, ha a média és az influenszerek is nagyobb szerepet vállalnának abban, hogy az emberek hozzájussanak a döntéseiket irányító részletinformációkhoz. Megérdemeljük, hogy jobban ismerjük a pro és kontra érveket a növényolajokat körüli erősen polarizált vitákban.”