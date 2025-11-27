Rejtélyes lyukakat tanulmányoznak a perui Andokban

A Peru déli részén, az Andokban a Pisco-völgyben 1.5 kilométeren át húzódó Monte Sierpe (Kígyó-hegy) megközelítőleg 5200 pontosan egy vonalban lévő nagy (1-2 m széles és 0,5-1 m mély), blokkokba rendezett lyukak sora. Először 1933-ban figyeltek fel rá, amikor légi felvételeket publikáltak róla a National Geographic magazinban, de hogy mi volt a lyukak célja, még mindig rejtély. Most egy nemzetközi kutatócsapat mikrobotanikai elemzést végzett a lyukakból vett üledékmintákon, valamint nagy felbontású légi felvételeket készített a helyszínről. Az üledékelemzés és a drónfelvételek azt a feltételezést támasztják alá, hogy a terület az őslakosok cserekereskedelmi a helyszíne és elszámolási rendszere volt.

Peruban, a Kígyó-hegynél készült talaj feletti felvétel a különböző részek közötti tereket (átkelőhelyeket) mutatja

Fotó: University of Sydney

A rejtélyes perui lyukakat az inkák előtti időszakban építették

A kutatócsapat dróntechnológia felhasználásával feltérképezte a helyszínt és számos mintázatot talált az alaprajzban, ami ara utal, hogy szándékosan rendezték el így a helyszínt. A csapat azt is felfedezte, hogy a Monte Sierpe elrendezése hasonlít egy inka khipuhoz (az inkák által a könyveléshez használt eszköz), amit ugyanebben a völgyben fedeztek fel. A talajelemzés során ősi kukoricapolleneket találtak, mely az egyik legfontosabb főtermény az Andokban, valamint nádat, amit évezredek óta hagyományosan kosárkészítésre használnak.

Ezek a felfedezések azt mutatják, hogy az emberek a lyukakba helyezték a növényeket, és fonott kosarakat és/vagy nyalábokat használtak a szállításhoz. Talán egy az inkák előtti piac volt, olyan, mint egy bolhapiac. Azt tudni, hogy az itteni, spanyolok előtti populáció körülbelül 100 000 emberből állt. Lehetséges, hogy mobilkereskedők (tengerjáró kereskedők és lámakaravánok), szakemberek (farmerek és halászok) és mások gyűltek össze a helyszínen, hogy elcseréljék a helyi árukat, mint például a gabona és a pamut.

A Monte Sierpe, azaz Kígyó-hegyről 1933-ban a National Geographic Society által publikált, Robert Shippee által készített fotó

Fotó: Univrsity of Sydney

A Monte Sierpe stratégiai helyszín, két inka adminisztratív helyszín között, a spanyolok előtti úthálózat kereszteződésében fekszik. Egy átmeneti ökológiai zónában helyezkedik el a felföldek és az alacsonyabb tengerparti síkságok között, egy olyan helyen, ahol mindkét régió csoportjai találkozhattak, hogy kicseréljék az áruikat.

A felfedezések azt sugallják, hogy Monte Sierpe-t a preinka Chincha Királyság építette és használta szabályozott cserekereskedelem céljából, és később az inka uralom idején számviteli helyszínné fejlődött. A helyszín összehozta az embereket, és később az Inka Birodalom idején nagy mértékű számviteli rendszerré vált.