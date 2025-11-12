Így verik át a ragadozókat ezek a pókok

A Fülöp-szigeteken és Peruban található Cyclosa nemzetség pókjai bonyolult háló dekorációt szőnek selyemből és törmelékekből, amik sokkal nagyobb, veszélyesebb pókokra hasonlítanak. Ezek az élethű csalik egy félelmetes ragadozó megjelenését utánozzák, hogy elhárítsák a veszélyt a valódi, sokkal kisebb pókoktól. A bábuk akár 10-szer nagyobbak is, mint az alkotójuk. A kutatók megfigyelték, hogy ezek a pókok természetes anyagokat, például a zsákmányok tetemeit, leveleket, és növényi anyagot használnak alkotásaik létrehozásához. A csalikat a hálójuk közepére készítik el. A Fülöp-szigeteki faj menedéket talál a csapdában, míg a perui kering felette, talán azért, hogy félrevezesse a ragadozókat, hogy a csalira csapjanak le, ne rá.

A) A Fülöp-szigeteki Cyclosa pókfaj pókszerű csalija B) A Cyclosa faj a bal oldali képen látható alkotásában pihen.

Fotó: ZME Science

Ez a stratégia nem csak a vizuális ragadozók, például. a madarak, gyíkok esetén működik, hanem a rovarok, például a szitakötők esetén is, melyek kis, hálószövő pókokat zsákmányolnak.

A pókok nagy munkával, nagyon részletesen alkotják meg a csapdát. Vannak Cyclosa fajok, melyek egyszerűbb, lineáris dekorációt készítenek. A perui és Fülöp-szigeteki fajok bonyolultabb csapdájának építése több erőfeszítést és forrást kíván, de nagyobb túlélési esélyt nyújt a ragadozóban gazdag környezetben.

Hogy valóságosabbá tegyék a pókutánzatot, a valódi pókok időnként megrázzák a hálójukat, hogy a pókhasonmás mozogjon. Nincs másik olyan ismert állat, amely magánál nagyobb csalit hoz létre, hogy megmeneküljön a ragadozás elől.

Csak két pókfajt figyeltek meg, melyek kidolgozott struktúrákat építenek, hogy becsapják a leendő támadókat.

Fotó: ZME Science

A pókok még bolonddá is teszik a ragadozókat

A perui és a Fülöp-szigeteki pókok a nap eltérő időszakában készítik a csalit. Peruban a pókok a sötétség leple alatt készítik, amikor a ragadozók kevésbé aktívak, és hajnalban fejezik be a háló többi részét.

A csalikkal nem csak utánozzák a nagyobb pókokat. Vannak olyan pók által készített csali, amit azért készítenek, hogy bolonddá tegyék a ragadozókat, hogy azt higgyék, hogy valami nemkívánatossal, például madárürülékkel találkoznak. Ez a fajta mimikri arra való, hogy a ragadozók számára még kevésbé legyen vonzó a háló. Az ürüléket a gyíkok, madarak ösztönösen elkerülik.

A tanulmányt az Ecology and Evolution magazinban publikálták.

(Forrás? ZME Science: https://www.zmescience.com/)
















