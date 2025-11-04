Magyar kutatók felfedezése kényszerítheti térdre a rákot

A kutatók eredményei a közelmúltban jelentek meg a Molecular Cancer című folyóiratban. Tanulmányukban a kutatók bemutatták, hogyan sikerült "megszelídíteni" egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint, egy úgynevezett liposzómás nanohordozóba csomagolva - olvasható a közleményben, amely szerint a LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) névre keresztelt vegyület rendkívüli hatékonysága a kutatókat is meglepte.
A vegyület az állatkísérletekben hat különböző daganatmodellben - köztük melanoma- és tüdődaganat-modellekben is - sikeresen gátolta a tumor növekedését. Egy örökletes emlőkarcinóma modellben pedig egyedülálló módon teljes gyógyulást idézett elő.
"Kiemelkedő felismerés, hogy a LiPyDau még gyógyszerrezisztens daganatok esetében is hatékonynak bizonyult, olyan tumorokban, amelyekre a jelenleg használt klinikai hatóanyagok már nem reagálnak érdemben" - írták.
Rákellenes vegyület: ígéretes molekulát találtak
Hegedüs Kristóf (HUN-REN TTK), aki Mező Gábor (ELTE) vezetésével a vegyület szintézisén dolgozott, elmondta: amint felismerték, milyen ígéretes molekulával van dolguk, elkezdték kidolgozni azokat a technikákat, amelyekkel megfelelő minőségben és mennyiségben tudják előállítani. "Ez nyitotta meg az utat az állatkísérletek felé"- tette hozzá a HUN-REN TTK kutatója.
Az alkalmazandó vegyület, a pyrrolino-daunorubicin, ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek.
Azonban nem tudták, hogyan adhatnák be a kísérleti állatoknak anélkül, hogy az az egészséges szöveteket károsítaná. "Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban. Így született meg a LiPyDau" - mondta Tóth Szilárd (HUN-REN TTK), aki a LiPyDau sejtvonalakon történő kipróbálását vezette.
Az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet állatokon teszteltek
A tanulmány egyik elsőszerzője, Füredi András (HUN-REN TTK) szerint ez nem csupán egy hatékony készítmény, hanem tapasztalataik és az irodalmi adatok alapján is ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek.
Tizenöt éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat"
- emelte ki a kutató.
Mint írták, a kutatás a HUN-REN TTK-n belül is több kutatócsoport széles körű együttműködésének eredménye, Szakács Gergely csoportja mellett Varga Zoltán, Szabó Pál és Szüts Dávid vezette kutatóegységek munkája elengedhetetlen volt a LiPyDau sikeres fejlesztéséhez és teszteléséhez, míg Magyar Csaba a molekula in silico modellezését végezte.
- A felfedezés mögött álló kutatócsoportok csaknem tíz éven át dolgoztak szorosan együtt a projekten.
Példaértékű hazai együttműködés
Szakács Gergely (TTK), a kutatás vezetője a közleményben kiemelte a példaértékű hazai együttműködés szerepét. A projektben részt vett a Nemzeti Gyógyszerfejlesztési Laboratórium, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az Országos Onkológiai Intézet, valamint a Bécsi Orvostudományi és Állatorvostudományi Egyetem is. Emellett a kutatók munkáját segítette a Kineto Lab Kft., Magyarország egyik vezető onkológiai fejlesztő cége, akikkel közösen már a LiPyDau klinikai kipróbálását tervezik.
Azonban még további vizsgálatokat kell elvégezniük annak meghatározására, hogy ezek az ígéretes eredmények átültethetők-e klinikai alkalmazásba - tették hozzá.
Arra a kérdésre, hogy a betegek mikor profitálhatnak a LiPyDau hatékonyságából, és lehetséges-e, hogy egy ilyen kísérleti készítmény eljut a klinikai gyakorlatba, Kigyós Attila, a Kineto Lab Kft. alapító vezetője azt válaszolta: "a LiPyDau messze a leghatékonyabb tumorellenes vegyület, amit a cég története során teszteltünk. Muszáj mindent megtennünk, hogy olyan szintre fejlesszük, ahol már lehetséges a klinikai kipróbálás, vagy ahol felkelti egy nagy gyógyszercég érdeklődését annyira, hogy megvásárolja és onkológiai termékké fejlessze." A fejlesztő cég vezetője úgy látja, hogy a LiPyDau komoly esélyes arra, hogy az egyik magyar fejlesztésű rákgyógyszer legyen.