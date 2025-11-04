Magyar kutatók felfedezése kényszerítheti térdre a rákot

A kutatók eredményei a közelmúltban jelentek meg a Molecular Cancer című folyóiratban. Tanulmányukban a kutatók bemutatták, hogyan sikerült "megszelídíteni" egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint, egy úgynevezett liposzómás nanohordozóba csomagolva - olvasható a közleményben, amely szerint a LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) névre keresztelt vegyület rendkívüli hatékonysága a kutatókat is meglepte.

A magyar kutatók által felfedezett rákellenes vegyület új korszakot nyithat az antitumor terápiák történetében.

A vegyület az állatkísérletekben hat különböző daganatmodellben - köztük melanoma- és tüdődaganat-modellekben is - sikeresen gátolta a tumor növekedését. Egy örökletes emlőkarcinóma modellben pedig egyedülálló módon teljes gyógyulást idézett elő.

"Kiemelkedő felismerés, hogy a LiPyDau még gyógyszerrezisztens daganatok esetében is hatékonynak bizonyult, olyan tumorokban, amelyekre a jelenleg használt klinikai hatóanyagok már nem reagálnak érdemben" - írták.

Rákellenes vegyület: ígéretes molekulát találtak

Hegedüs Kristóf (HUN-REN TTK), aki Mező Gábor (ELTE) vezetésével a vegyület szintézisén dolgozott, elmondta: amint felismerték, milyen ígéretes molekulával van dolguk, elkezdték kidolgozni azokat a technikákat, amelyekkel megfelelő minőségben és mennyiségben tudják előállítani. "Ez nyitotta meg az utat az állatkísérletek felé"- tette hozzá a HUN-REN TTK kutatója.

Az alkalmazandó vegyület, a pyrrolino-daunorubicin, ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek.

Azonban nem tudták, hogyan adhatnák be a kísérleti állatoknak anélkül, hogy az az egészséges szöveteket károsítaná. "Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban. Így született meg a LiPyDau" - mondta Tóth Szilárd (HUN-REN TTK), aki a LiPyDau sejtvonalakon történő kipróbálását vezette.

Az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet állatokon teszteltek

A tanulmány egyik elsőszerzője, Füredi András (HUN-REN TTK) szerint ez nem csupán egy hatékony készítmény, hanem tapasztalataik és az irodalmi adatok alapján is ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek.

Tizenöt éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat"

- emelte ki a kutató.