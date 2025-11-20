Megvan a vitamin, ami véd az áttétes rák ellen

A kutatók az ún. VITAL vizsgálat során azt nézték, milyen hatása van a D-vitaminnak és az omega-3 zsírsavaknak az egészségre. A résztvevők 50 év feletti férfiak és 55 év feletti nők voltak. A vizsgálat kezdetén egyiküknek sem volt diagnosztizált rákbetegsége. Négy csoportba osztották őket. Az egyik csoport D-vitamint és omega-3-at kapott, a másik D-vitamint és placebót, a harmadik omega-3-at és placebót, a negyedik pedig csak placebókat. A napi D-vitamin adag 2000 nemzetközi egység (NE) volt. Az első VITAL tanulmány értékelése az volt, hogy a D-vitamin nem csökkentette látványosan az összes rákos eset számát. Azonban volt egy apró utalás arra, hogy a vitamin szedésének hatására kevesebben haltak meg daganatos megbetegedésben. Emiatt a kutatók egy új, másodlagos elemzést is elvégeztek. Ebben már kifejezetten az előrehaladott, áttétes vagy halálos kimenetelű daganatokra koncentráltak. Az új számítások szerint a D-vitamint szedőknél átlagosan 17 százalékkal alacsonyabb volt az ilyen súlyos rákos esetek esélye. Még erősebb volt a hatás a normál testtömegindexű embereknél. Náluk a rákellenes vitamin szedése 38 százalékkal csökkentette az előrehaladott rák kockázatát.

Fotó: FREDERIC CIROU / AltoPress

Miért fontos a testsúly ahhoz, hogy a rákellenes vitamin hasson?

A kutatók a BMI, azaz testtömegindex alapján csoportosították a résztvevőket. A BMI a testsúly és a testmagasság arányát mutatja. A 25 alatti értéket általában normál testtömegnek tekintik. A VITAL vizsgálatban több mint 25 ezer ember vett részt. Öt év alatt 1617 főnél alakult ki invazív rák. A közel 13 ezer D-vitamint kapó résztvevő közül 226-nál jelent meg előrehaladott rák. A placebót kapó csoportban ez a szám 274 volt.

Ha csak a normál BMI-vel rendelkezőket nézzük, a különbség még látványosabb. A D-vitamint szedők közül 58-nál alakult ki előrehaladott rák. A placebót szedők közül viszont 96-ot érintett súlyos daganat. Ezért gondolják a kutatók, hogy a testsúly befolyásolhatja a rákellenes vitamin hatását.

A jelenségre van tudományos magyarázat is.

A szakemberek szerint az elhízás megváltoztathatja a D-vitamin működését a szervezetben.

A nagyobb zsírtömeg gyakran krónikus gyulladással jár együtt. Ez ronthatja a D-vitamin receptorok érzékenységét. Lehetséges, hogy emiatt a vitamin jelátviteli folyamatai is másképp működnek.