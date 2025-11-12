Áttörés: egy rettegett fehérje lehet a gyógyulás kulcsa

A kutatók szerint egy rákkal kapcsolatos fehérje, a SerpinB3 segíti a sérült bőr regenerációját. Eddig főként agresszív daganatok jelzőjeként ismerték, de most kiderült, hogy a szervezet „saját gyógyító fegyverei” között is fontos szerepe van - írja a SciTech Daily.

A rákkal kapcsolatos fehérje a sebgyógyulást is elősegítheti.

Fotó: OpenAI DALL-E

Az Egyesült Államokban évente mintegy 6 millió ember küzd lassan gyógyuló sebekkel. Ezek gyakran cukorbetegség, fertőzés, égési sérülés vagy az öregedés következményei.

Az ilyen sebek kezelése hatalmas kiadást jelent, ezért minden új felfedezés, ami gyorsíthatja a gyógyulást, nagy jelentőségű.

A gyógyulás kulcsa egy rákkal kapcsolatos fehérje, a SerpinB3

A mostani tanulmányt az Arizonai Állami Egyetem kutatói készítették. A SerpinB3-t eddig leginkább daganatos megbetegedésekhez kötötték, de a kutatók most azt találták, hogy a sebgyógyulásban is aktív szerepet játszik.

A laborban nagyobb mennyiségű SerpinB3-at adtak bőrsejtekhez, és azt tapasztalták, hogy a sebek gyorsabban záródtak be. A fehérje az ismert növekedési faktorokhoz, például az EGF-hez (Epidermal Growth Factor – epidermális növekedési faktor) hasonlóan működött, amelyek serkentik a sejtek mozgását.

A SerpinB3 aktiválja a keratinocitákat, vagyis azokat a sejteket, amelyek a sebeket „befedik”. A fehérje hatására a sejtek mozgékonyabbá válnak, és hamarabb új szövetet képeznek. A gyógyuló sebekben rendezettebb kollagénrostokat is találtak, ami erősebb, rugalmasabb bőrt eredményez.

A kétarcú fehérje

A SerpinB3 a serpinek nevű fehérjecsalád tagja, amelyek a szervezetben sokféle folyamatot szabályoznak. Ha ezek az egyensúlyok felborulnak, gyulladás, fibrózis vagy daganat alakulhat ki.

A SerpinB3-at már az 1970-es években felfedezték, és azóta hasznos biomarker a tüdő-, máj- és bőrrák diagnosztikájában. Most viszont úgy tűnik, ez a fehérje nemcsak a betegség jele, hanem a gyógyulás egyik motorja is.

„Amikor sérült bőrt vizsgáltunk, a sejtek nagy mennyiségben termelték ezt a fehérjét” – mondta a kutatást vezető Jordan Yaron. „Nyilvánvalóvá vált, hogy a SerpinB3 az ember természetes gyógyulási folyamatának része.

Ugyanezt a mechanizmust használják ki a ráksejtek is, hogy terjedni tudjanak.”

Új lehetőségek a gyógyításban

A felfedezés szerint a rákkal kapcsolatos fehérje kettős szerepet játszik: ha túl aktív, segítheti a daganat növekedését, de megfelelően szabályozva felgyorsíthatja a sebgyógyulást.

A jövőben elképzelhető, hogy a SerpinB3-at célzottan alkalmazzák a lassan záródó sebek, például felfekvések kezelésére. Más esetekben viszont éppen ennek a fehérjének a gátlása jelenthet új fegyvert az agresszív daganatok ellen.

A kutatók szerint ez a kettős működés jól mutatja, mennyire finoman hangolt a szervezet gyógyító rendszere. Ha sikerül pontosan megérteni, mikor és hogyan aktiválódik a SerpinB3, az új terápiákhoz vezethet a sebgyógyulás és a rák kezelésében is.