Így akadályozható meg a rákkeltő anyagok felhalmozódása a belekben

A The FEBS Journal folyóiratban megjelent tanulmány szerint különösen az Escherichia coli, valamint kisebb mértékben a Lactobacillus, a Bacteroides és a Phocaeicola nemzetségek fajai képesek átalakítani a nitrogén különböző formáit. Ez a folyamat megakadályozza, hogy a szervezetben olyan nitrózaminok jöjjenek létre, amelyek bizonyos körülmények között rákkeltő hatásúak lehetnek. A kutatók azt is megfigyelték, hogy ez az anyagcsere-folyamat nemcsak az ember számára előnyös: a baktériumok saját túlélését és stabil megtelepedését is segíti, így hozzájárul a bélrendszer egészséges egyensúlyának fenntartásához.

Egyes bélbaktériumok akadályozzák a rákkeltő nitrózaminok keletkezését a bélrendszerben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Mi az a nitrózamin, és miért rákkeltő?

A nitrózaminok olyan vegyületek, amelyek általában egyes élelmiszerek feldolgozása vagy tárolása során keletkeznek; előfordulhatnak például húskészítményekben, füstölt árukban vagy nitrátos tartósítószerek használatakor. Több nitrózaminról ismert, hogy laboratóriumi körülmények között rákkeltő hatású.

A mostani eredmények szerint azonban a bélflóra – különösen a fenti baktériumfajok – képesek „semlegesíteni” a nitrózaminok előanyagainak egy részét, mielőtt azok átalakulnának, így egyfajta természetes védelmi vonalat képeznek.

Miért fontos ez az egészségünk szempontjából?

A kutatók szerint a bélbaktériumok nitritlebontó képessége egy olyan védőmechanizmus, amely nemcsak a bélrendszer, hanem a szervezet egészének egészségét támogatja. A mikrobiom tehát közvetlen kapcsolatot teremt a táplálkozás és a rákmegelőzés között. Ahogy Uwe Deppenmeier professzor fogalmazott:

Bizonyos baktériumok gyors nitritlebontása olyan természetes védelmi rendszert jelez, amely segíti az intesztinális és a szisztémás egészség megőrzését is.”

Mi a legfontosabb tanulsága a vizsgálatnak?

Fontos észben tartani, hogy a kutatás nem étrendi tanácsadás, hanem alapkutatás: azt azonosítja, mely bélbaktérium-csoportok játszhatnak kulcsszerepet a nitrozaminok kialakulásának megelőzésében.

A bélflóra egyensúlyát támogató, változatos és kiegyensúlyozott étrend továbbra is a legjobb módja annak, hogy ez a természetes védelmi rendszer jól működjön.

A mostani eredmények ezt a képet tudományos magyarázattal erősítik meg.