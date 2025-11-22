Megnézték, mi van a bolti gyümölcsökben — nem fog tetszeni, amit találtak

Egyre több adat mutatja, hogy a mindennapi ételekben ott rejtőznek a rákkeltő vegyületek. Sajnos nemcsak a feldolgozott élelmiszerek érintettek; a húsokban, halakban, növényi olajokban, sőt még a zöldségekben és gyümölcsökben is jelen lehetnek a toxikus kemikáliák.

Sajnos az olyan egészségesnek hitt élelmiszerekben is jelen vannak a rákkeltő vegyületek, mint a gyümölcsök vagy a zöldségek.

Fotó: BERNARD JAUBERT / ONLY FRANCE

A most elemzett anyagcsoportot policiklusos aromás szénhidrogéneknek, röviden PAH-oknak nevezik. A PAH a szerves vegyületek egy olyan csoportja, amelynek tagjai több egymáshoz kapcsolódó gyűrűből épülnek fel, és egy részük bizonyítottan rákkeltő. Ezek az anyagok a hő, füst vagy levegőszennyezés miatt kerülhetnek az ételbe.

Az egészségesnek hitt ételekben is ott lehetnek a rákkeltő vegyületek

Az utóbbi években sokan váltottak „egészségesebb” életmódra. Többen sportolnak rendszeresen, figyelik a kalóriákat, és több friss zöldséget, gyümölcsöt esznek. Ez önmagában vitathatatlanul nagyon jó irány.

A kutatók azonban felhívják a figyelmet arra, hogy még ezek az ételek is tartalmazhatnak PAH-okat, ha szennyezett környezetben nőnek, vagy ha erős hőhatás éri őket. A PAH-ok például a kipufogógázból és az ipari füstből ülepedhetnek a növényekre. Szennyezett vízzel is bejuthatnak a talajba, majd a növények gyökerein keresztül bekerülhetnek az ehető részekbe.

Mely ételekben fordulhat elő több rákkeltő vegyület?

A kutatás szerint több hétköznapi élelmiszercsoport is érintett:

füstölt vagy grillezett húsok és halak, például bacon, kolbász, barbecue húsok, füstölt lazac

erősen pörkölt vagy megégett növényi ételek, például pörkölt kávé, pirított diófélék, szenesre sült zöldségek, megégett pirítós

többször felhasznált sütőolaj és egyes erősen finomított növényi olajok

pörkölt gabonafélék és pirított snackek

olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket forgalmas utak vagy ipari üzemek közelében termesztenek

füsttel szárított teák és fűszernövények

Ezekben az élelmiszerekben a rákkeltő vegyületek akkor jönnek létre nagyobb mennyiségben, ha az étel túl sokáig, túl magas hőmérsékleten sül, vagy megég a felszíne.

Mi történik sütés és grillezés közben?

Grillezés, barbecue vagy serpenyős sütés közben a zsiradék a forró felületre vagy a parázsra csöpög. A zsír ilyenkor részben elég, és ekkor keletkeznek a PAH-ok. Ezek a füsttel visszajuthatnak az étel felszínére.