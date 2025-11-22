Megnézték, mi van a bolti gyümölcsökben — nem fog tetszeni, amit találtak

Egyre több adat mutatja, hogy a mindennapi ételekben ott rejtőznek a rákkeltő vegyületek. Sajnos nemcsak a feldolgozott élelmiszerek érintettek; a húsokban, halakban, növényi olajokban, sőt még a zöldségekben és gyümölcsökben is jelen lehetnek a toxikus kemikáliák.
A most elemzett anyagcsoportot policiklusos aromás szénhidrogéneknek, röviden PAH-oknak nevezik. A PAH a szerves vegyületek egy olyan csoportja, amelynek tagjai több egymáshoz kapcsolódó gyűrűből épülnek fel, és egy részük bizonyítottan rákkeltő. Ezek az anyagok a hő, füst vagy levegőszennyezés miatt kerülhetnek az ételbe.
Az egészségesnek hitt ételekben is ott lehetnek a rákkeltő vegyületek
Az utóbbi években sokan váltottak „egészségesebb” életmódra. Többen sportolnak rendszeresen, figyelik a kalóriákat, és több friss zöldséget, gyümölcsöt esznek. Ez önmagában vitathatatlanul nagyon jó irány.
A kutatók azonban felhívják a figyelmet arra, hogy még ezek az ételek is tartalmazhatnak PAH-okat, ha szennyezett környezetben nőnek, vagy ha erős hőhatás éri őket. A PAH-ok például a kipufogógázból és az ipari füstből ülepedhetnek a növényekre. Szennyezett vízzel is bejuthatnak a talajba, majd a növények gyökerein keresztül bekerülhetnek az ehető részekbe.
Mely ételekben fordulhat elő több rákkeltő vegyület?
A kutatás szerint több hétköznapi élelmiszercsoport is érintett:
- füstölt vagy grillezett húsok és halak, például bacon, kolbász, barbecue húsok, füstölt lazac
- erősen pörkölt vagy megégett növényi ételek, például pörkölt kávé, pirított diófélék, szenesre sült zöldségek, megégett pirítós
- többször felhasznált sütőolaj és egyes erősen finomított növényi olajok
- pörkölt gabonafélék és pirított snackek
- olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket forgalmas utak vagy ipari üzemek közelében termesztenek
- füsttel szárított teák és fűszernövények
Ezekben az élelmiszerekben a rákkeltő vegyületek akkor jönnek létre nagyobb mennyiségben, ha az étel túl sokáig, túl magas hőmérsékleten sül, vagy megég a felszíne.
Mi történik sütés és grillezés közben?
Grillezés, barbecue vagy serpenyős sütés közben a zsiradék a forró felületre vagy a parázsra csöpög. A zsír ilyenkor részben elég, és ekkor keletkeznek a PAH-ok. Ezek a füsttel visszajuthatnak az étel felszínére.
Hasonló a helyzet a füstölt húsoknál és halaknál is. A füst maga is hordozhat rákkeltő vegyületeket, amelyek rátapadnak az élelmiszer felületére. A nagyon sötétre pirult kenyér vagy tésztaáru szintén tartalmazhat ilyen anyagokat.
Ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem szabad grillezni vagy füstölt ételt enni. Viszont érdemes kerülni az égett, fekete részeket, és kíméletesebb sütési módokat választani.
Miért fontos az élelmiszerek alapos vizsgálata?
Mivel egyes PAH-ok igazoltan rákkeltő vegyületek, jelenlétük az élelmiszerekben közegészségügyi kérdés. Az emberek világszerte naponta fogyasztanak olyan termékeket, amelyek kis mennyiségben ugyan, de tartalmazhatnak ilyen anyagokat. Ezért nagyon fontos, hogy a hatóságok és a laboratóriumok pontosan meg tudják mérni a PAH-szinteket. Ehhez megbízható, gyors és lehetőleg környezetbarát vizsgálati módszerekre van szükség.
Mi az a QuEChERS-módszer, és miért kapta fel annyira a tudományos közösség?
A kutatócsoport egy úgynevezett QuEChERS módszert alkalmazott. A név egy angol mozaikszó: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe. Magyarul nagyjából annyit jelent: gyors, egyszerű, olcsó, hatékony, strapabíró és biztonságos módszer.
A QuEChERS lényege, hogy az élelmiszermintából viszonylag kevés lépésben ki tudja vonni a vizsgálandó szennyező anyagokat. Ezután egy másik műszeres eljárás, a GC–MS elemzi ezeket. A GC–MS a gázkromatográfia–tömegspektrometria rövidítése; egy olyan mérőműszer, amely nagyon kis mennyiségű anyagot is képes azonosítani.
A kutatók szerint a QuEChERS módszer gyorsabbá teszi a vizsgálatot, pontosabban mér, és több vizsgált anyagot tud kivonni az élelmiszerből, így a műszer is jobban érzékeli azt. Ez különösen fontos, ha rákkeltő vegyületek után kutatunk, mert ezekből már a nagyon kis mennyiség is érdekes lehet.
Mit vizsgáltak a koreai kutatók?
A Szöuli Műszaki Egyetem táplálkozástudománnyal foglalkozó szakértői nyolc különböző PAH-t vizsgáltak. Ezek mind olyan vegyületek, amelyekről ismert, hogy egészségkárosító hatásúak lehetnek, és közülük több bizonyítottan rákkeltő. A kutatócsoport különféle élelmiszermintákból vonta ki ezeket az anyagokat. Ehhez acetonitrilt használtak, ami egy gyakori oldószer a laborokban. A kivonás után a mintákat megtisztították, hogy a mérés minél pontosabb legyen.
Ezután a GC–MS műszerrel megmérték a PAH-ok mennyiségét.
A tapasztalatok szerint a módszer nagyon megbízható, és a tudósok egészen kis koncentrációkat is ki tudtak mutatni.
Ez azért fontos, mert az élelmiszerekben a rákkeltő vegyületek többnyire kisebb mennyiségben vannak jelen.
Miért jó ez a fogyasztónak és az élelmiszeriparnak egyaránt?
A tanulmányt jegyző Joon-Goo Lee professzor szerint az új módszer úgy találja meg hatékonyan a PAH-okat, hogy közben nem bonyolítja túl a laboratóriumi feladatokat. Ráadásul a legkülönfélébb élelmiszertípusokat lehet vizsgálni vele.
Az ipar szempontjából ez több előnnyel jár:
- gyorsabban lehet ellenőrizni a termékek biztonságát
- csökkenhetnek a vizsgálati költségek
- kevesebb veszélyes vegyszerre van szükség a laborban, így a dolgozók is biztonságosabb körülmények között dolgozhatnak
A fogyasztók szempontjából a legfontosabb, hogy az ilyen módszerek segítenek kiszűrni a túlságosan szennyezett élelmiszereket. Így a boltok polcaira nagyobb eséllyel csak olyan termékek kerülnek, amelyekben alacsony a rákkeltő vegyületek mennyisége.
Mi sem vagyunk tehetetlenek a rákkeltő vegyületekkel szemben
Bár a cikkben bemutatott kutatás főleg laboratóriumi módszereket taglal, néhány egyszerű tanács otthon is segít csökkenteni a kockázatot:
- Ne égessük meg az ételt. Ha a húst vagy a kenyeret odaégetjük, és részben fekete, szenes lesz, az érintett részeket érdemes levágni/lekaparni.
- Grillezéskor ügyeljünk arra, hogy a zsír ne csöpögjön folyamatosan a parázsra.
- Ne süssünk túl sokszor ugyanabban az olajban. A többször felhevített olajban több káros anyag keletkezhet.
- Ha lehet, válasszunk kíméletesebb sütési módokat, például párolást vagy használjunk sütőzacskót.
A módszerről és az eredményekről részletesebben a Food Science and Biotechnology című szakmai folyóirat ír.