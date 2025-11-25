Valami nagyon furcsa történik a rákos sejtekkel

A karcinómák, vagyis a hámsejtekből kiinduló daganatok a legmakacsabb rákfajták közé tartoznak. Ezek a tumorok nem mindig viselkednek kiszámíthatóan. Előfordul, hogy a daganatsejtek teljesen más sejttípusra — például a bőr sejtjeire — kezdenek hasonlítani. Amikor ez megtörténik, a jelenlegi gyógyszerek hatása jelentősen gyengül.

A rákos sejtek képesek "álarcot felvenni", ha a túlélésről van szó

Fotó: STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO / SGS

Tumorok, amelyek képesek „személyiséget” váltani

Christopher Vakoc, a Cold Spring Harbor Laboratory professzora szerint ezek a tumorok „hírhedten plasztikusak”. Ez azt jelenti, hogy a sejtek identitása rugalmas, gyakorlatilag átprogramozzák magukat.

Ha a kezelés egy adott sejttípus ellen készült, a daganat egyszerűen „alakot vált”, és így elkerüli a pusztulást.

Vakoc kutatócsoportja két olyan karcinómát vizsgált, amelyek különösen nehezen kezelhetők, de az eredmények szerint még ezeknek a daganatoknak is vannak gyenge pontjai. A tudósok remélik, hogy ezeket a pontokat a jövőben új gyógyszerekkel célozhatják meg.

Hasnyálmirigyrák, amely bőrsejtnek álcázza magát

Az egyik tanulmány a Nature Communications folyóiratban jelent meg. Ebben a kutatók egy olyan fehérjét azonosítottak, amely eldönti, hogyan nézzenek ki a hasnyálmirigyrák sejtjei.

Két lehetőség van:

vagy megőrzik a „klasszikus” hasnyálmirigysejt-jelleget,

vagy olyan tulajdonságokat vesznek fel, amelyek inkább a bőrsejtekre hasonlítanak.

Ha a ráksejtek átváltanak a bőrsejtszerű állapotra, az felboríthatja a kezelési terveket. A gyógyszerek ugyanis eredetileg nem ilyen átalakult sejtek ellen készültek.

A most azonosított fehérje ezért nagyon fontos lehet: olyan, mint egy rejtett kapcsoló, amely a tumor külsejét és viselkedését szabályozza.

Különleges tüdőrák és egy kritikus fehérjecsoport

A másik vizsgálat a Cell Reports folyóiratban látott napvilágot. Itt a kutatócsoport egy különleges tüdőráktípust elemzett. Ebben az esetben egy másik fehérjecsoport játszik kulcsszerepet. A tudósok ennek a fehérjecsaládnak a kristályszerkezetét térképezték fel. E részletgazdag kép segít megérteni, hogyan működnek a kérdéses fehérjék a ráksejtekben.

Ha tudjuk, pontosan hogyan néznek ki és hogyan kapcsolódnak más molekulákhoz, könnyebb olyan gyógyszert tervezni, amely csak ezeket a fehérjéket támadja.

Új, hatékonyabb gyógyszerek készülhetnek

A speciális tüdőrák-fajtát 2018-ban azonosították, és már akkor is azt vizsgálták, hogyan kapcsolódnak be vagy ki bizonyos gének a ráksejtekben. A mostani eredmény új epigenetikai kezelések alapja lehet. A kutatók célja, hogy megtalálják azokat a fő „kapcsolókat”, amelyek eldöntik, mivé válik egy adott sejt. Ha ezeket irányítani tudják, akkor sokkal pontosabb rákkezelések készülhetnek — olyan terápiák, amelyek kifejezetten a ráksejteket támadják, miközben a test többi részét megkímélik.