A pokol az égben: felrobbantották az utasszállító repülőgépet

Az este 6:52-kor induló járat rutinrepülésnek ígérkezett. Azonban a fedélzeten elrejtett bomba mindent megváltoztatott. A robbanószerkezetet a repülőgép csomagtérében helyezték el, és időzítették úgy, hogy a levegőben robbanjon fel. Ez volt az első alkalom az amerikai polgári repülés történetében, amikor valaki szándékosan bombát robbantott fel egy kereskedelmi járaton. A repülőgép fedélzetén tartózkodó mind a 44 ember meghalt. Az áldozatok életkora 13 hónap és 81 év között mozgott.

A United Air Lines 629 járatán is ilyen DC-6B repülőgép repült

A repülőgép-robbantó gyilkos terve

A tragédia mögött Jack Gilbert Graham állt, aki saját édesanyját, Daisie Eldora Kinget akarta megölni. Graham anyja is a 629-es járat utasa volt azon a végzetes estén. A fiatalember 37 500 dolláros életbiztosítást kötött anyjára, és úgy gondolta, hogy a bomba tökéletes módszer lesz a gyilkosság végrehajtására.

Graham huszonöt rúd dinamitot, egy időzítő szerkezetet és két szárazelemet rejtett el anyja bőröndjébe. Miután a nyomozók megtalálták a robbanóanyag maradványait a roncsok között, hamar Graham nyomára bukkantak. A férfi először tagadta tettét, később azonban beismerte, hogy ő helyezte el a bombát. A United Air Lines történetének legsötétebb pillanata volt ez, amely örökre megváltoztatta a repülési biztonság szabályait.

A biztonsági intézkedések forradalma

A United Air Lines 629-es járatának felrobbantása fordulópontot jelentett a polgári repülés biztonságában. Korábban a csomagokat alig ellenőrizték, és gyakorlatilag bárki bármit felvihetett a repülőgépre. A tragédia után szigorú biztonsági protokollokat vezettek be, beleértve a csomagok röntgenvizsgálatát és az utasok alaposabb ellenőrzését.

A United Air Lines 629-es járatának összegyűjtött roncsai

Fotó: Wikpedia

Jack Grahamet bűnösnek találták, halálra ítélték, és 1957. január 11-én kivégezték Colorado államban. Az ő esete vezetett ahhoz, hogy szövetségi bűncselekménynek nyilvánítsák a repülőgépek elleni merényleteket. A 629-es járat áldozatainak emlékét ma is őrzik, és tragédiájuk nem volt hiábavaló: a bomba által okozott pusztítás ráébresztette a világot a légi közlekedés sebezhetőségére. Azóta a repülés sokkal biztonságosabbá vált, bár az áldozatok családjai számára a veszteség örökre fájdalmas marad.