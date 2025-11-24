Hírlevél

Félelmetes betegség ellen védhet a sajtevés

Egy japán kutatás szerint kisebb eséllyel fog demenciában szenvedni az, aki rendszeresen sajtot eszik. A sajt persze önmagában nem csodaszer, de a jelek szerint fontos része lehet az agybarát, egészséges étrendnek.
Egy friss japán vizsgálatban három éven át majdnem nyolcezer, 65 év feletti embert vizsgáltak. Azt nézték, hogyan változik a demencia kockázata a sajtot fogyasztók, és az azt kerülők körében. A résztvevők fele heti rendszerességgel evett a tejtermékből. Három év alatt a sajtot fogyasztók 3,4 százaléka, a sajtot kerülők 4,5 százaléka lett demens. A különbség kicsi, de 1000 emberre vetítve már 10–11 plusz esetet jelent.

A sajt fontos része az agybarát étrendnek.
A sajt fontos része az agybarát étrendnek.
Fotó: TANVEER BADAL / Connect Images

Sajt és demencia: mit állapított meg a kutatás

Fontos tudni, hogy ez csak összefüggés, az ok-okozat nincs bizonyítva. A kutatás nem azt állítja, hogy a sajt megakadályozza a demenciát, csak azt, hogy a sajtot fogyasztók körében kicsit ritkábban fordult elő a betegség. A kutatók több zavaró tényezőt is kiszűrtek. Figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolázottságot és a jövedelmet. Megnézték azt is, mennyire egészséges a teljes étrend. 

Kiderült, hogy akik nem ettek sajtot, általában véve kevésbé egészségesen táplálkoztak.

Miután ezt a tényezőt is figyelembe vették, kissé gyengült a sajt és a demencia közötti kapcsolat, de az összefüggés nem szűnt meg teljesen. 

Ez arra utal, hogy a sajt önmagában is adhat némi plusz védelmet az agynak.

Hogyan védheti a sajt az agyat?

A sajt több olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek fontos szerepet játszanak az agy működésében. Ilyen például a K-vitamin. Emellett az érlelt sajtokban sok hasznos baktérium van, amelyek támogatják a bélflórát. Az utóbbi évek kutatásai szerint a bél és az agy egészsége szorosan összefügg. A bélbaktériumok hatással lehetnek a gyulladásra, az immunrendszerre és akár a hangulatunkra is. Ezért a bélflórát erősítő ételek, például a fermentált tejtermékek, befolyásolhatják a demencia kockázatát.

A sajt egy ilyen fermentált élelmiszer. Több vizsgálat arra is bizonyítékot talált, hogy a joghurt és a sajt a szívnek is jót tesz. 

A jó szív- és érrendszeri állapot pedig fontos szerepet játszik a demencia megelőzésében; ha a szív jól működik, az agy is megfelelő vérellátást kap.

Nem csodaszer, de hasznos lehet

A kutatók mindenesetre óvatosan fogalmaznak. Nem állítják, hogy napi egy szelet sajttal elkerülhetjük az időskori memóriazavart. A demencia összetett betegség, és sok tényező befolyásolja: a genetika, a vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás, a mozgás, az étrend és a társas kapcsolatok is rengeteget számítanak. A mostani eredmények inkább azt mutatják, hogy a sajt jól beilleszthető egy egészséges, agybarát étrendbe. Ha valaki odafigyel az étkezésére, mozog, nem dohányzik, rendben tartja a vérnyomását, és mellette mértékkel még sajtot is fogyaszt, az összességében csökkentheti a demencia kockázatát.

Mi jöhet a következő kutatásokban?

A mostani tanulmány nem nézte pontosan, hogy mely sajtfajták a leghasznosabbak, és az ideális mennyiséget sem vizsgálta. Ahogy a kutatók írják, további vizsgálatokra van szükség:

  • meg kell érteni a dózis-hatás kapcsolatot (mennyit érdemes enni),
  • külön kell elemezni az egyes sajttípusokat,
  • és fel kell térképezni a hatás pontos biológiai mechanizmusait.

A teljes tanulmány a Nutrients című tudományos szakfolyóiratban olvasható.

 

