Világszintű elismerésben részesült a Semmelweis Egyetem

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, "tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak", és hozzátette: a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és az anyagi biztonság mellett az egészség biztonságáért is tenni kell. A Semmelweis Egyetem egy olyan egyetem, amely nemcsak a visegrádi négyek, hanem Közép-Európa legjobb egyeteme.

Az egészséges idősödés elérése a Semmelweis Egyetem egyik központi célkitűzése.

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Az intézmény a világ harmincezer egyeteme közül a 272. helyen áll, vagyis a világ legjobb egy százalékához tartozik, és évente több mint ezeregyszáz tudományos cikket jelentetnek meg

- sorolta.

Kitért arra, hogy "jó az irány, amit a megújult magyar felsőoktatástól vártunk, és ez további erősítésre szorul".

A miniszter beszélt arról is, hogy ma a magyar egészségügy kezelési hatékonysága megegyezik a nyugati államok kezelési hatékonyságával, azonban az egészségben eltöltött évek számának növelésében előre kell lépni.

A WHO és a SE között létrejött együttműködés ezért is kiemelkedő - hangoztatta, hozzátéve: az egészséges öregedés, a tisztes időskor egy nemzet erejét mutatja meg.

Ezzel az együttműködéssel az egyetem tovább tud fejlődni azért a célért, hogy 2030-ra a világ 100 legjobb egyetemének egyike legyen, "hiszen már most is odavaló".

A Semmelweis Egyetem célja: minél tovább éljünk, egészségesen

Merkely Béla rektor arról beszélt, az együttműködés célja, hogy minél többen minél tovább éljenek egészségesen.

Mint mondta, az egészséges öregedés nemcsak az élettartam meghosszabbításáról, hanem az egészségben eltöltött évek számának növeléséről is szól.

Mint minden egészségterületen, itt is a megelőzés a legfontosabb:

tudatos életmóddal,

rendszeres táplálkozással,

a mentális frissesség karbantartásával

és mozgással elérhető, hogy a fájdalmak hosszú ideig elkerüljenek bennünket.

Kiemelte: az SE Magyarország és a régió legnagyobb betegellátója és a felsőoktatási rangsorban is előkelő helyen szerepel, és ez a zászlóvivő szerep nemcsak lehetőséget, de felelősséget is jelent.

Az egyetem legfőbb küldetésének tekinti az emberek egészségi állapotának fejlesztését, a lakosság hiteles tájékoztatását, edukálását, az egészségmegőrzést támogató szűrőprogramok szervezését.

Kitért arra, hogy az SE Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézete már régóta azon dolgozik, hogy minden honfitársunk minél hosszabb ideig minél egészségesebben élhessen, és hatalmas elismerésnek nevezte, hogy az intézetet a WHO az egészséges idősödés WHO kollaborációs központjává nyilvánította.