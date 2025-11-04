Világszintű elismerésben részesült a Semmelweis Egyetem

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, "tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak", és hozzátette: a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és az anyagi biztonság mellett az egészség biztonságáért is tenni kell. A Semmelweis Egyetem egy olyan egyetem, amely nemcsak a visegrádi négyek, hanem Közép-Európa legjobb egyeteme.
Az intézmény a világ harmincezer egyeteme közül a 272. helyen áll, vagyis a világ legjobb egy százalékához tartozik, és évente több mint ezeregyszáz tudományos cikket jelentetnek meg
- sorolta.
Kitért arra, hogy "jó az irány, amit a megújult magyar felsőoktatástól vártunk, és ez további erősítésre szorul".
A miniszter beszélt arról is, hogy ma a magyar egészségügy kezelési hatékonysága megegyezik a nyugati államok kezelési hatékonyságával, azonban az egészségben eltöltött évek számának növelésében előre kell lépni.
A WHO és a SE között létrejött együttműködés ezért is kiemelkedő - hangoztatta, hozzátéve: az egészséges öregedés, a tisztes időskor egy nemzet erejét mutatja meg.
Ezzel az együttműködéssel az egyetem tovább tud fejlődni azért a célért, hogy 2030-ra a világ 100 legjobb egyetemének egyike legyen, "hiszen már most is odavaló".
A Semmelweis Egyetem célja: minél tovább éljünk, egészségesen
Merkely Béla rektor arról beszélt, az együttműködés célja, hogy minél többen minél tovább éljenek egészségesen.
Mint mondta, az egészséges öregedés nemcsak az élettartam meghosszabbításáról, hanem az egészségben eltöltött évek számának növeléséről is szól.
Mint minden egészségterületen, itt is a megelőzés a legfontosabb:
- tudatos életmóddal,
- rendszeres táplálkozással,
- a mentális frissesség karbantartásával
- és mozgással elérhető, hogy a fájdalmak hosszú ideig elkerüljenek bennünket.
Kiemelte: az SE Magyarország és a régió legnagyobb betegellátója és a felsőoktatási rangsorban is előkelő helyen szerepel, és ez a zászlóvivő szerep nemcsak lehetőséget, de felelősséget is jelent.
Az egyetem legfőbb küldetésének tekinti az emberek egészségi állapotának fejlesztését, a lakosság hiteles tájékoztatását, edukálását, az egészségmegőrzést támogató szűrőprogramok szervezését.
Kitért arra, hogy az SE Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézete már régóta azon dolgozik, hogy minden honfitársunk minél hosszabb ideig minél egészségesebben élhessen, és hatalmas elismerésnek nevezte, hogy az intézetet a WHO az egészséges idősödés WHO kollaborációs központjává nyilvánította.
Hozzátette: biztos abban, hogy a központ munkájának segítségével az egészséges öregedés minél többek számára válik elérhetővé, "hiszen tudjuk, hogy az egész életüket végig dolgozó, bölcs és tapasztalt idősek és szépkorúak jelentik a nemzet biztos támaszát".
A tudásközpont feladatai
Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy ez az együttműködés nemcsak egy intézményi mérföldkő, hanem egy egészségpolitikai jelentőségű pillanat, amely hosszú távon lesz hatással az időskorú lakosság életminőségére.
Hozzátette: a WHO-val való együttműködés révén az egyetem olyan tudásközponttá válik, amely nemcsak kutatással és oktatással, hanem szakpolitikai iránymutatással is hozzájárul az egészséges öregedés globális kihívásaihoz.
A népesség elöregedésének üteme világszerte példátlan - mondta, hozzátéve: 2030-ra várhatóan 1,4 milliárdra nő a hatvan év felettiek száma, 2050-re pedig elérheti a 2,1 milliárdot, a 80 év felettiek száma 2020 és 2050 között megháromszorozódik és eléri a 426 milliót. Bidló Judit szerint ezek az adatok társadalmi, gazdasági és egészségügyi kihívást jelentenek, amelyekre közösen kell választ adni.
Kitért arra, hogy az ENSZ egészséges időskor évtizede és WHO által meghatározott cselekvési területek világos irányt mutatnak:
előtérbe kell helyezni a fizikai, a mentális és a szociális jólétet megerősítő intézkedéseket, támogató környezetet kell kialakítani, biztosítani kell a hozzáférhető és magas színvonalú tartós gondozást és "ki kell aknázni az idősekben rejlő lehetőségeket".
Megjegyezte: az ápolás és gondozás biztosítása különösen nagy kihívás nemcsak emberi erőforrásban, hanem anyagi és szervezési szempontból is. A hosszú távú ellátás megszervezése az otthoni és intézményi ápolás összehangolása a gondozók támogatása és képzése mind olyan feladat, amelyre sürgetően választ kell adni, az ellátórendszer fenntarthatósága érdekében pedig elengedhetetlen, hogy az egészségügyi és szociális ágazatok szorosabban együttműködjenek, hiszen az egészséges idősödés nem csupán az idősek ügye, hanem mindannyiunk közös felelőssége - hangoztatta a helyettes államtitkár.
Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója arról beszélt, hogy önmagában örvendetes, hogy az emberek egyre tovább élnek, azonban az, hogy az idősödés milyen egészségi állapotban megy végbe, az mindenhol kihívás és nagy erőforrásokat igényel.
Kiemelte, az egészséges idősödés elérésében fontos szerep jut az alapellátásnak, annak, hogy az jól működjön.
Ez prioritásként szerepel a WHO új ötéves európai egészségstratégiájában is
- jegyezte meg.
Hans Kluge azt mondta, az új kollaborációs központ szilárd alapot fog biztosítani ahhoz is, hogy a szakpolitikának jelzéseket adjon a témában a további konkrét lépésekhez. Úgy vélte:
ma már nem az az kérdés, hogy mennyivel hosszabb ideig élünk, hanem az, hogy azt milyen minőségben tesszük.
Hans Kluge kiemelte: a Semmelweis Egyetem eddigi munkájával és partnerségével bizonyítani fogja, hogy milyen eredményeket lehet elérni az egészséges öregedés terén.