Ezért olyan tartós a belga sör habja

Sok sörnél hamar összeesik a hab, még mielőtt az ember felhörpintené az első kortyot. Vannak azonban olyan fajták, a melyek habja sokáig megmarad. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói megtalálták a sörkészítés szent grálját: a stabil hab formuláját. A felfedezés nem csak a sörgyártók számára hasznos. Sok olyan terület van, ahol a sörhabtudomány hasznosnak bizonyul, például az elektromos járműveknél, vagy a környezetvédelemben.
A „Tripel” belga sör habja a legstabilabb, aztán a „Dubbel” söré. A legkevésbé stabil habja a „Singel” söröknek van, azoknak a söröknek, amik híján vannak az intenzív fermentációnak és melyeknek a legalacsonyabb az alkoholtartalmuk. A kutatók vizsgáltak svájci sörgyárakból származó két világos sört is. Ezeknek a habja olyan stabil volt, mint a belga söröké, de a fizikájuk azokétól eltérő. Vermant szerint az egyik nem olyan jó, van még mit javítani rajta. A kutatók eddig azt feltételezték, hogy a sör habjának stabilitása elsősorban a buborékok felszínén lévő a proteinben gazdag rétegektől függ: a proteinek az árpamalátából származnak és hatással vannak a felszín viszkozitására, vagyis a felszín folyékonyságára és a felületi feszültségre. Az új kísérletek azonban kimutatják, hogy a döntő mechanizmus komplexebb és jelentősen függ a sör fajtájától.

A belga sörfogyasztók számára fontos a hab, de nem mindenütt van ez így, ez kulturális dolog.
Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

A világos sörökben meghatározó faktor a viszkoelaszticitás, amit a sörben lévő proteinek és a denaturálás befolyásolnak: minél több proteint tartalmaz a sör, annál szilárdabbá válik a buborékok körül a film és annál stabilabb lesz a hab.

 

 A „Tripel” sörökkel más a helyzet. Ezeknél a felületi viszkoelaszticitás minimális. Ezeknél a sörfajtáknál a stabilitást a Marangoni-hatás által érik el. 

 

A Marangoni-hatás a különböző felületi feszültségek eltéréséből adódik. A hatás könnyedén megfigyelhető, ha összetört tealeveleket helyezünk a víz felületére. Kezdetben a darabkák egyenletesen terjednek szét. Ha egy szappancseppet adunk hozzá, akkor a tealevelek hirtelen a szélre húzódnak, és a felszínen keringő áramlatokat keltenek. Ha ezek az áramlatok hosszú ideig megmaradnak, stabilizálják a buborékokat a sörhabban.

 

A sörhab fizikája

A különbözős söröket különböző körülmények közt készítik, így különböző a habok fizikája. A különbség a buborékok proteinben gazdag burkának struktúrájában és dinamikájában rejlik. A belga „Singel” sörben a proteinben gazdag burkok úgy viselkednek, mintha kis, gömb alakú részecskék sűrűn rendeződnének a buborék felületén. Ez egy kétdimenziós szuszpenziónak felel meg, vagyis egy folyadék és finoman eloszlott szilárd anyagok keveréke, melyek stabilizálják ezeket a buborékokat. A „Dubbel” sörben a proteinek hálószerű struktúrát formáznak, egy fajta membránt, ami a buborékokat még stabilabbá teszi. 

 

A „Tripal” fizikája még gazdagabb; a buborékok felszínének dinamikája hasonlít az egyszerű felületaktív anyagokhoz, azon molekulákhoz, melyek a mindennapi élet során sok alkalmazási területen stabilizálják a habokat. 

 

A különböző viselkedések pontos okát még nem tudni, de úgy tűnik, hogy az LTP1 protein (zsírszállító protein 1) meghatározó szerepet játszik a sörhab stabilizálásában. Az ETH kutatói ezt megerősítették a belga sörökben lévő protein struktúrájának és összetevőjének elemzése során.

A sör két buborék közötti nagyon vékony filmje. A különböző színek különböző filmvastagságnak felelnek meg, hasonlóan a domborzati térképek kontúrvonalaihoz
Fotó: ETH Zurich

 

Sörfőzdékkel együttműködve

A hab stabilitása nem egyedi faktoroktól függ lineáris módon, nem elegendő megváltoztatni egy dolgot, hogy jó sört kapjunk. Például, ha hozzáadott felületaktív anyagokkal növeljük a viszkozitást, az a habot instabilabbá teszi, mert túl erősen lassítja a Marangoni-hatást. Az a fontos, hogy egyszerre egy mechanizmuson dolgozzunk, ne pedig egyszerre sokkal. 

A tanulmány során az ETH professzora a világ legnagyobb sörgyártójával működött együtt, mely a sörük habjának stabilitásán dolgozott és tudni akarta, hogy mi stabilizálja a sörhabot? Most már tudják a pontos fizikai mechanizmust és tudnak segíteni a sörgyárnak, hogy jobbá tegyék a sörük habját.

 

Technológiai és környezeti felhasználás

A sörhabos tanulmány túlmutat a sörözésen, a sörkészítés művészetén. 

 

Például az elektromos járművekben a kenőanyagok habzanak, ami veszélyes probléma. Vermants csapata együtt dolgozik többek között a Shell-lel, azt vizsgálják, hogyan lehet ezeket a habokat célzott módon megszüntetni. Egy másik célkitűzésük, hogy fluor- vagy szilíciummentes, fenntartható felületaktív anyagokat hozzanak létre. 

 

Ezzel a tanulmánnyal fontos lépést tettek ebbe az irányba. Az Európai Uniónak is egy folyamatban lévő habos projektje: bakteriális rendszerek hordozóikén működő habokon dolgozik.

(Forrás: ETH Zurich: https://ethz.ch/)

 

 

