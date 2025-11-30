Ezért olyan tartós a belga sör habja

A „Tripel” belga sör habja a legstabilabb, aztán a „Dubbel” söré. A legkevésbé stabil habja a „Singel” söröknek van, azoknak a söröknek, amik híján vannak az intenzív fermentációnak és melyeknek a legalacsonyabb az alkoholtartalmuk. A kutatók vizsgáltak svájci sörgyárakból származó két világos sört is. Ezeknek a habja olyan stabil volt, mint a belga söröké, de a fizikájuk azokétól eltérő. Vermant szerint az egyik nem olyan jó, van még mit javítani rajta. A kutatók eddig azt feltételezték, hogy a sör habjának stabilitása elsősorban a buborékok felszínén lévő a proteinben gazdag rétegektől függ: a proteinek az árpamalátából származnak és hatással vannak a felszín viszkozitására, vagyis a felszín folyékonyságára és a felületi feszültségre. Az új kísérletek azonban kimutatják, hogy a döntő mechanizmus komplexebb és jelentősen függ a sör fajtájától.

A belga sörfogyasztók számára fontos a hab, de nem mindenütt van ez így, ez kulturális dolog

Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

A világos sörökben meghatározó faktor a viszkoelaszticitás, amit a sörben lévő proteinek és a denaturálás befolyásolnak: minél több proteint tartalmaz a sör, annál szilárdabbá válik a buborékok körül a film és annál stabilabb lesz a hab.

A „Tripel” sörökkel más a helyzet. Ezeknél a felületi viszkoelaszticitás minimális. Ezeknél a sörfajtáknál a stabilitást a Marangoni-hatás által érik el.

A Marangoni-hatás a különböző felületi feszültségek eltéréséből adódik. A hatás könnyedén megfigyelhető, ha összetört tealeveleket helyezünk a víz felületére. Kezdetben a darabkák egyenletesen terjednek szét. Ha egy szappancseppet adunk hozzá, akkor a tealevelek hirtelen a szélre húzódnak, és a felszínen keringő áramlatokat keltenek. Ha ezek az áramlatok hosszú ideig megmaradnak, stabilizálják a buborékokat a sörhabban.

A sörhab fizikája

A különbözős söröket különböző körülmények közt készítik, így különböző a habok fizikája. A különbség a buborékok proteinben gazdag burkának struktúrájában és dinamikájában rejlik. A belga „Singel” sörben a proteinben gazdag burkok úgy viselkednek, mintha kis, gömb alakú részecskék sűrűn rendeződnének a buborék felületén. Ez egy kétdimenziós szuszpenziónak felel meg, vagyis egy folyadék és finoman eloszlott szilárd anyagok keveréke, melyek stabilizálják ezeket a buborékokat. A „Dubbel” sörben a proteinek hálószerű struktúrát formáznak, egy fajta membránt, ami a buborékokat még stabilabbá teszi.

A „Tripal” fizikája még gazdagabb; a buborékok felszínének dinamikája hasonlít az egyszerű felületaktív anyagokhoz, azon molekulákhoz, melyek a mindennapi élet során sok alkalmazási területen stabilizálják a habokat.

A különböző viselkedések pontos okát még nem tudni, de úgy tűnik, hogy az LTP1 protein (zsírszállító protein 1) meghatározó szerepet játszik a sörhab stabilizálásában. Az ETH kutatói ezt megerősítették a belga sörökben lévő protein struktúrájának és összetevőjének elemzése során.