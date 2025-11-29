Történelmi pillanat: először mutatta meg magát a sötét anyag

Az 1930-as évek elején Fritz Zwicky svájci csillagász olyan galaxisokat figyelt meg a világűrben, amelyek gyorsabban mozogtak, mint ahogy azt a tömegük engedte. Ebből arra következtetett, hogy valamiféle láthatatlan váz, valamilyen sötét anyag tartja össze őket. Csaknem száz évvel később a NASA Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkópja végre közvetlen bizonyítékot szolgáltat a sötét anyag létezésére, és a történelemben első alkalommal láthatóvá teszi számunkra a láthatatlant.

Közel 100 éve próbálják megfejteni a sötét anyag rejtélyét.

Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

Mi valójában a titokzatos sötét anyag?

A sötét anyag mibenlétét megannyi év után még mindig számos rejtély övezi. A tudósok mindmáig csak közvetett úton, az észlelhető anyagra kifejtett hatásai – például a galaxisok összefogásához elegendően erős gravitációs vonzása – alapján voltak képesek megfigyelni.

A sötét anyagot azért ennyire nehéz közvetlenül észlelni, mert alkotórészecskéi nem lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses erővel, vagyis nem nyelnek el és nem bocsátanak ki fényt.

Elméletekből jó pár akad, de a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a sötét anyagot gyengén kölcsönható nehéz részecskék, vagyis angol nevük (weakly interacting massive particles) rövidítése alapján WIMP-ek alkotják. Ezek a részecskék nehezebbek a protonoknál, de nagyon kevéssé hajlamosak az anyag egyéb fajtáival kölcsönhatni.

Ellenben az a feltételezés, hogy amikor két WIMP ütközik, megsemmisítik egymást, és ilyenkor másfajta részecskéket, egyebek között nagyenergiájú gamma-fotonokat bocsátanak ki.

A kutatók évek óta próbálják megfigyeléseiket a világűr olyan területeire összpontosítani, ahol a sötét anyag koncentráltan fordul elő, mint például a Tejútrendszer központjában, hátha sikerül ezeket a bizonyos gammasugarakat nyakon csípniük. Tomonori Totani, a Tokiói Egyetem csillagászprofesszora most úgy véli, hogy a Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkóp legfrissebb adatainak felhasználásával végre sikerült a sötétanyag-részecskék annihilációjából előálló, eddig csak hipotetikus gammasugárzást kimutatnia.

Eredményeit a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics szakfolyóirat közölte.