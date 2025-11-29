Történelmi pillanat: először mutatta meg magát a sötét anyag

Az 1930-as évek elején Fritz Zwicky svájci csillagász olyan galaxisokat figyelt meg a világűrben, amelyek gyorsabban mozogtak, mint ahogy azt a tömegük engedte. Ebből arra következtetett, hogy valamiféle láthatatlan váz, valamilyen sötét anyag tartja össze őket. Csaknem száz évvel később a NASA Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkópja végre közvetlen bizonyítékot szolgáltat a sötét anyag létezésére, és a történelemben első alkalommal láthatóvá teszi számunkra a láthatatlant.
Mi valójában a titokzatos sötét anyag?
A sötét anyag mibenlétét megannyi év után még mindig számos rejtély övezi. A tudósok mindmáig csak közvetett úton, az észlelhető anyagra kifejtett hatásai – például a galaxisok összefogásához elegendően erős gravitációs vonzása – alapján voltak képesek megfigyelni.
A sötét anyagot azért ennyire nehéz közvetlenül észlelni, mert alkotórészecskéi nem lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses erővel, vagyis nem nyelnek el és nem bocsátanak ki fényt.
Elméletekből jó pár akad, de a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a sötét anyagot gyengén kölcsönható nehéz részecskék, vagyis angol nevük (weakly interacting massive particles) rövidítése alapján WIMP-ek alkotják. Ezek a részecskék nehezebbek a protonoknál, de nagyon kevéssé hajlamosak az anyag egyéb fajtáival kölcsönhatni.
- Ellenben az a feltételezés, hogy amikor két WIMP ütközik, megsemmisítik egymást, és ilyenkor másfajta részecskéket, egyebek között nagyenergiájú gamma-fotonokat bocsátanak ki.
A kutatók évek óta próbálják megfigyeléseiket a világűr olyan területeire összpontosítani, ahol a sötét anyag koncentráltan fordul elő, mint például a Tejútrendszer központjában, hátha sikerül ezeket a bizonyos gammasugarakat nyakon csípniük. Tomonori Totani, a Tokiói Egyetem csillagászprofesszora most úgy véli, hogy a Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkóp legfrissebb adatainak felhasználásával végre sikerült a sötétanyag-részecskék annihilációjából előálló, eddig csak hipotetikus gammasugárzást kimutatnia.
Eredményeit a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics szakfolyóirat közölte.
Először látjuk a sötét anyagot
„Extrém magas energiájú, 20 gigaelektronvoltos gammasugarakat detektáltunk, amelyek halót, vagyis udvart alkotnak a Tejút központi régiója körül. A megfigyelt halo alakja jó egyezést mutat a sötét anyag feltételezett elhelyezkedésével” – erősítette meg Totani.
A gammasugarak energiaspektruma, vagyis a gammasugár-kibocsátás energia szerinti intenzitáseloszlása is egyezik az elmélet szerint a protonnál mindegy 500-szor nehezebb WIMP-ek annihilációjából (kölcsönös megsemmisítéséből) származó jósolt spektrummal. A WIMP-annihilációs események mért gammasugárzás-intenzitás alapján becsült gyakorisága is az elméleti jóslatok határain belülre esik.
Ami legalább ennyire fontos:
ezeket a gammasugárzás-méréseket semmilyen más, közönségesebb csillagászati jelenséggel vagy gammasugár-kibocsátással nem lehet egykönnyen magyarázni.
Totani ezért úgy véli, hogy ez az adatsor az eddigi legerősebb bizonyíték a sötét anyag oly sok éve keresett gammasugár-kibocsátására.
Ha igazunk van, akkor legjobb tudásom szerint az emberiség most legeslegelső alkalommal ’látja’ a sötét anyagot
– nyilatkozta a professzor. – Az is igazolódik továbbá, hogy a sötét anyagot egy olyan új részecskefajta alkotja, amely nem szerepel a részecskefizika jelenlegi standard modelljében. Felfedezésünk tehát jelentős előrelépést hoz a csillagászat és a fizika terén is.”
Mi a következő lépés?
Bár Totani elég biztos abban, hogy gammasugárzás-méréseivel annihilálódó sötétanyag-részecskéket mutatott ki, eredményeit más kutatók független elemzésének is meg kell erősítenie. A tudósok – a dolog jelentőségéhez mérten érthető módon – további bizonyítékokat szeretnének látni arra nézve, hogy a halószerű alakzatban jelentkező sugárzás csakugyan a sötét anyag annihilációjának terméke, és nem valami más csillagászati jelenség okozza.
Ha sikerülne igazolni, hogy az univerzum más, sötét anyagban dús területein is WIMP-ütközések zajlanak, az jelentősen erősítené ezeknek az úttörő megfigyeléseknek a hitelét.
Például ha a Tejútrendszer halójában található törpegalaxisokból is ugyanilyen energiájú gammasugárzás eredne, az alátámasztaná a japán professzor állításait. „Ez megvalósítható, csak további adatokat kell hozzá gyűjtenünk, és ha így lesz, még biztosabbak lehetünk majd abban, hogy a gammasugarak a sötét anyagból erednek” – szögezte le Totani.