Történelmi pillanat: először mutatta meg magát a sötét anyag

Csaknem száz év telt el azóta, hogy a csillagászok először feltételezték a rejtélyes sötét anyag létezését. Most újabb mérföldkövet értek el a kutatók: először sikerült láthatóvá tenni a sötét anyagról árulkodó sugárzást.
Az 1930-as évek elején Fritz Zwicky svájci csillagász olyan galaxisokat figyelt meg a világűrben, amelyek gyorsabban mozogtak, mint ahogy azt a tömegük engedte. Ebből arra következtetett, hogy valamiféle láthatatlan váz, valamilyen sötét anyag tartja össze őket. Csaknem száz évvel később a NASA Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkópja végre közvetlen bizonyítékot szolgáltat a sötét anyag létezésére, és a történelemben első alkalommal láthatóvá teszi számunkra a láthatatlant.

Közel 100 éve próbálják megfejteni a sötét anyag rejtélyét.
Mi valójában a titokzatos sötét anyag?

A sötét anyag mibenlétét megannyi év után még mindig számos rejtély övezi. A tudósok mindmáig csak közvetett úton, az észlelhető anyagra kifejtett hatásai – például a galaxisok összefogásához elegendően erős gravitációs vonzása – alapján voltak képesek megfigyelni. 

A sötét anyagot azért ennyire nehéz közvetlenül észlelni, mert alkotórészecskéi nem lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses erővel, vagyis nem nyelnek el és nem bocsátanak ki fényt.

Elméletekből jó pár akad, de a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a sötét anyagot gyengén kölcsönható nehéz részecskék, vagyis angol nevük (weakly interacting massive particles) rövidítése alapján WIMP-ek alkotják. Ezek a részecskék nehezebbek a protonoknál, de nagyon kevéssé hajlamosak az anyag egyéb fajtáival kölcsönhatni. 

  • Ellenben az a feltételezés, hogy amikor két WIMP ütközik, megsemmisítik egymást, és ilyenkor másfajta részecskéket, egyebek között nagyenergiájú gamma-fotonokat bocsátanak ki.

A kutatók évek óta próbálják megfigyeléseiket a világűr olyan területeire összpontosítani, ahol a sötét anyag koncentráltan fordul elő, mint például a Tejútrendszer központjában, hátha sikerül ezeket a bizonyos gammasugarakat nyakon csípniük. Tomonori Totani, a Tokiói Egyetem csillagászprofesszora most úgy véli, hogy a Fermi Gammasugárzás-Űrteleszkóp legfrissebb adatainak felhasználásával végre sikerült a sötétanyag-részecskék annihilációjából előálló, eddig csak hipotetikus gammasugárzást kimutatnia. 

Eredményeit a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics szakfolyóirat közölte.

Először látjuk a sötét anyagot

„Extrém magas energiájú, 20 gigaelektronvoltos gammasugarakat detektáltunk, amelyek halót, vagyis udvart alkotnak a Tejút központi régiója körül. A megfigyelt halo alakja jó egyezést mutat a sötét anyag feltételezett elhelyezkedésével” – erősítette meg Totani.

A gammasugarak energiaspektruma, vagyis a gammasugár-kibocsátás energia szerinti intenzitáseloszlása is egyezik az elmélet szerint a protonnál mindegy 500-szor nehezebb WIMP-ek annihilációjából (kölcsönös megsemmisítéséből) származó jósolt spektrummal. A WIMP-annihilációs események mért gammasugárzás-intenzitás alapján becsült gyakorisága is az elméleti jóslatok határain belülre esik.

Ami legalább ennyire fontos: 

ezeket a gammasugárzás-méréseket semmilyen más, közönségesebb csillagászati jelenséggel vagy gammasugár-kibocsátással nem lehet egykönnyen magyarázni.

Totani ezért úgy véli, hogy ez az adatsor az eddigi legerősebb bizonyíték a sötét anyag oly sok éve keresett gammasugár-kibocsátására.

Ha igazunk van, akkor legjobb tudásom szerint az emberiség most legeslegelső alkalommal ’látja’ a sötét anyagot

– nyilatkozta a professzor. – Az is igazolódik továbbá, hogy a sötét anyagot egy olyan új részecskefajta alkotja, amely nem szerepel a részecskefizika jelenlegi standard modelljében. Felfedezésünk tehát jelentős előrelépést hoz a csillagászat és a fizika terén is.”

Mi a következő lépés?

Bár Totani elég biztos abban, hogy gammasugárzás-méréseivel annihilálódó sötétanyag-részecskéket mutatott ki, eredményeit más kutatók független elemzésének is meg kell erősítenie. A tudósok – a dolog jelentőségéhez mérten érthető módon – további bizonyítékokat szeretnének látni arra nézve, hogy a halószerű alakzatban jelentkező sugárzás csakugyan a sötét anyag annihilációjának terméke, és nem valami más csillagászati jelenség okozza.

Ha sikerülne igazolni, hogy az univerzum más, sötét anyagban dús területein is WIMP-ütközések zajlanak, az jelentősen erősítené ezeknek az úttörő megfigyeléseknek a hitelét.

Például ha a Tejútrendszer halójában található törpegalaxisokból is ugyanilyen energiájú gammasugárzás eredne, az alátámasztaná a japán professzor állításait. „Ez megvalósítható, csak további adatokat kell hozzá gyűjtenünk, és ha így lesz, még biztosabbak lehetünk majd abban, hogy a gammasugarak a sötét anyagból erednek” – szögezte le Totani.

 

