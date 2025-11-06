Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

stroke

Figyelmeztetés: drámaian nőhet a stroke esélye, ha ilyen problémával küzd

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egészséges mosoly jóval többet jelent az esztétikus megjelenésnél: a szájban zajló folyamatok az ereinkre és az agyunkra is hatással vannak. Egy friss, több mint két évtizeden át zajló követéses vizsgálat azt találta, hogy ha egyszerre van jelen ínybetegség és fogszuvasodás, érdemben megemelkedik a stroke kockázata.
Link másolása
Vágólapra másolva!
strokevérrögbaktériumszájüreg

A kutatás 5986 felnőttet követett átlagosan 21 éven keresztül; a résztvevők átlagéletkora a vizsgálat kezdetén 63 év volt. Olyan személyeket vontak be, akiknél korábban nem fordult elő iszkémiás (vérrög okozta) stroke vagy koszorúér-betegség. A kutatók külön figyelmet fordítottak arra, hogy elkülönítsék a jó szájegészséget, az ínybetegséget, valamint az ínybetegség és a fogszuvasodás együttes előfordulását. Ezután a szájüregi állapotot összevetették a nagyobb kardiovaszkuláris események – köztük az iszkémiás stroke – megjelenésének arányával.

A száj egészségének megőrzése fontos szerepet játszik a stroke megelőzésében.
A száj egészségének megőrzése fontos szerepet játszik a stroke megelőzésében.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A stroke és a száj egészségének kapcsolata - mit mutattak a számok?

A jó szájegészségű csoportban a résztvevők 4,1%-ánál, az ínybetegségben érintettek 6,9%-ánál fordult elő agyi érkatasztrófa. A legrosszabbul azok jártak, akiknél az ínybetegség és a fogszuvasodás egyszerre volt jelen – náluk minden tizedik ember átesett stroke-on. A statisztikai kiigazítások (például testtömegindex és dohányzási szokások figyelembevétele) után a kutatók azt találták, hogy az ínybetegség önmagában 44%-kal, 

az ínybetegség és a szuvasodás együtt pedig 86%-kal növelte a stroke kockázatát a jó szájegészségűekhez képest.

Összességében a nagyobb kardiovaszkuláris események kockázata 36%-kal volt magasabb azoknál, akiknél mindkét probléma jelen volt.

Mi állhat a kapcsolat mögött?

Bár az adatok összefüggést jeleznek, és nem ok-okozatot bizonyítanak, a kapcsolat egyik lehetséges magyarázata a krónikus gyulladás. 

A szájüreg gyulladását előidéző baktériumok a véráramba juthatnak, hozzájárulhatnak az érfali plakkok kialakulásához, és így növelhetik a vérrögképződés esélyét – ez az iszkémiás stroke egyik közvetlen kiváltója lehet.

A szerzők szerint 

ezek az eredmények azt sugallják, hogy a szájegészség javítása a stroke megelőzésének fontos része”. 

A követéses vizsgálat adatai szerint akik rendszeresen jártak fogorvoshoz, 81%-kal kisebb valószínűséggel tartoztak a legkockázatosabb csoportba.

Az eredményeket a Neurology Open Access folyóirat közölte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!