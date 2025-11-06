Figyelmeztetés: drámaian nőhet a stroke esélye, ha ilyen problémával küzd

A kutatás 5986 felnőttet követett átlagosan 21 éven keresztül; a résztvevők átlagéletkora a vizsgálat kezdetén 63 év volt. Olyan személyeket vontak be, akiknél korábban nem fordult elő iszkémiás (vérrög okozta) stroke vagy koszorúér-betegség. A kutatók külön figyelmet fordítottak arra, hogy elkülönítsék a jó szájegészséget, az ínybetegséget, valamint az ínybetegség és a fogszuvasodás együttes előfordulását. Ezután a szájüregi állapotot összevetették a nagyobb kardiovaszkuláris események – köztük az iszkémiás stroke – megjelenésének arányával.

A száj egészségének megőrzése fontos szerepet játszik a stroke megelőzésében.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A stroke és a száj egészségének kapcsolata - mit mutattak a számok?

A jó szájegészségű csoportban a résztvevők 4,1%-ánál, az ínybetegségben érintettek 6,9%-ánál fordult elő agyi érkatasztrófa. A legrosszabbul azok jártak, akiknél az ínybetegség és a fogszuvasodás egyszerre volt jelen – náluk minden tizedik ember átesett stroke-on. A statisztikai kiigazítások (például testtömegindex és dohányzási szokások figyelembevétele) után a kutatók azt találták, hogy az ínybetegség önmagában 44%-kal,

az ínybetegség és a szuvasodás együtt pedig 86%-kal növelte a stroke kockázatát a jó szájegészségűekhez képest.

Összességében a nagyobb kardiovaszkuláris események kockázata 36%-kal volt magasabb azoknál, akiknél mindkét probléma jelen volt.

Mi állhat a kapcsolat mögött?

Bár az adatok összefüggést jeleznek, és nem ok-okozatot bizonyítanak, a kapcsolat egyik lehetséges magyarázata a krónikus gyulladás.

A szájüreg gyulladását előidéző baktériumok a véráramba juthatnak, hozzájárulhatnak az érfali plakkok kialakulásához, és így növelhetik a vérrögképződés esélyét – ez az iszkémiás stroke egyik közvetlen kiváltója lehet.

A szerzők szerint

ezek az eredmények azt sugallják, hogy a szájegészség javítása a stroke megelőzésének fontos része”.

A követéses vizsgálat adatai szerint akik rendszeresen jártak fogorvoshoz, 81%-kal kisebb valószínűséggel tartoztak a legkockázatosabb csoportba.

Az eredményeket a Neurology Open Access folyóirat közölte.