Kísérteties koponyát fedeztek fel a Szaharában

A hátborzongató illúzió mögött nagyon is természetes magyarázat áll: a természetes mintázatokból vélt ismerős alakokat látunk – ezt nevezzük pareidoliának. Mindazonáltal a kép ereje rávilágít arra, milyen összetetten formálja a szaharai tájat a szél, a hő és a vulkáni múlt.

Kísérteties arc rajzolódik ki a szaharai tájban

Fotó: NASA ASTER

A Szahara vulkáni óriása

A jelenség helyszíne a Trou au Natron, a Tibeszti-hegységben fekvő, több kilométer átmérőjű kaldera, amely a helyi teda nyelven Doon Orei (Nagy lyuk) néven ismert. A francia elnevezés – „nátrongödör” – nem véletlen: a medence fenekét világos szódakarbonát- és sószintek borítják, amelyek kontrasztot adnak a sötét, bazaltos felszínelemekhez.

A kaldera egy összeomlott vulkáni szerkezet, amelynek mélyében rétegek, kúpsorok és időszakos forrásnyomok őrzik a tűz és víz találkozásának nyomait. Továbbá a fehér sómezőket sötét salakkúpok szabdalják, így alakul ki az a markáns mintázat, amelyből az „arc” körvonalai kirajzolódnak. Sőt, a szezonális szél és a párolgás folyamatosan újrarendezi ezeket a mintákat.

Arcok az adatokban: miért számít a pareidolia?

A pareidolia evolúciós fejlemény, amely segít gyorsan felismerni mintázatokat – különösen arcokat. Emellett az ilyen látványok felhívják a figyelmet arra, mennyire hajlamosak vagyunk jelentést tulajdonítani természetes formáknak, akkor is, ha azok véletlenszerűek.

Trou au Natron

Fotó: Gerhard Holub/Wikimedia Commons

Eközben a távérzékelés és a geológiai térképezés világában fontos, hogy a látványos képeket több adatforrással ellenőrizzük. Végül érdemes emlékezni: a Trou au Natron nem egyszerűen vizuális trükk – egy élő, változó vulkáni rendszer lenyomata a Szahara szívében, amely tudományos és esztétikai szempontból egyaránt páratlan.