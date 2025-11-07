Sokkoló felfedezés: a szemed előre megmutatja, milyen betegség fog elérni

Ráadásul a retinális képalkotás gyors, fájdalommentes és nem invazív. Így a szem ereinek vizsgálata ideális jelölt arra, hogy biomarker legyen a szívbetegség kockázatának és a biológiai kor előrehaladásának becslésében. Ha a tekintet „visszanéz”, akkor a kockázatkezelés már a tünetek megjelenése előtt elkezdődhet.

Szemvizsgálat. A retina ereinek állapota sok betegséget előre jelezhet

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A szem üzenete a szívről és a biológiai korról

A friss eredmények szerint a retinális képeken tanított algoritmusok képesek felismerni azokat a mintázatokat, amelyek összefüggnek a szívbetegség, a stroke vagy a gyorsabb biológiai öregedés kockázatával. Más szóval, a szem vizuális ujjlenyomata sokkal többet árul el, mint amit szabad szemmel látunk. Következésképp a retinaalapú előrejelzés új réteget adhat a kockázati pontszámokhoz.

Ugyanakkor a klinikai alkalmazásnál fontos az óvatosság. Marie Pigeyre szerint a lelkesedés mellett elengedhetetlen, hogy a retinális biomarker ne önálló ítélet legyen, hanem egészítse ki a jól bevált kockázati tényezőket: a magas vérnyomás, a koleszterin, a dohányzás és a cukorbetegség adatait.

Így a szem által jelzett rizikó nem helyettesít, hanem finomhangol: segít azonosítani, kinél érdemes előbb és erőteljesebben beavatkozni.

Benjamin Bert kiemeli, hogy a retina közvetlen betekintést ad a mikrovaszkuláris egészségbe, ezért a szemészet és a kardiológia találkozási pontjává vált. Eközben arra is figyelmeztet, hogy a lokális szemészeti állapotok – például gyulladások vagy retinopátiák – torzíthatják a képet. Éppen ezért a technológia értéke akkor bontakozik ki igazán, ha protokollok szabályozzák, mikor és hogyan értékeljük a leleteket, és ha az eredményeket kontextusba helyezzük a teljes klinikai háttérrel.

Megelőzés, amely tényleg időben érkezik

A legizgalmasabb ígéret a korai megelőzés.

Ha a retinális elemzés magas kockázatot jelez, a háziorvos hamarabb léphet: pontosíthatja a vérnyomásmonitorozást, gyakrabban ellenőrizheti a koleszterinszintet, vagy célzottan támogathatja az életmódváltást.

Mindez a tünetmentes szakaszban történik, amikor az apró változtatásoknak a legnagyobb a hozama. Sőt, a vizsgálat motivációs eszköz is lehet: sokak számára egy „látható” jelzés a szemből erősebb ösztönző a cselekvésre.