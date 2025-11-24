Hihetetlen dolog fog történni a testével, ha sokat szexel

A kutatók azt vizsgálták, hogy a szex és a gyengéd érintés hogyan gyorsíthatja fel a kisebb sérülések, például az apró hólyagos sebek gyógyulását. Arra voltak kíváncsiak, hogy a párkapcsolati intimitás és az oxitocin hormon együtt milyen hatást gyakorol a testre.

A szex és az oxitocin hormon együttesen gyorsítják a sebek gyógyulását.

Fotó: Unsplash

A kísérletben 80 heteroszexuális pár vett részt. Minden résztvevő alkarján egy apró sebet ejtettek, majd figyelték, milyen gyorsan gyógyulnak a sérülések. Korábbi kutatások már utaltak arra, hogy akik szeretetteljes, stabil kapcsolatban élnek, általában egészségesebbek, és kisebb eséllyel halnak meg fiatalon. De eddig nem volt teljesen világos, mi ennek az oka. A tudósok most az oxitocinra gyanakodnak.

Ez a hormon – amelyet sokan csak „szerelemhormonként” ismernek – ölelés, szex vagy szülő–gyerek kapcsolódás közben szabadul fel, és erősíti a kötődést két ember között.

A szex gyógyító hatását vizsgáló kutatás

A kísérletben a párokat négy csoportra osztották.

Az első csoport oxitocintartalmú orrsprayt kapott, és elvégezte a „Partner Appreciation Task” nevű feladatot is. Ez egy egyszerű gyakorlat volt: a párok naponta többször is elmondták egymásnak, mit szeretnek a másikban, és miben tartják jó partnernek.

A második csoport ugyanígy elvégezte a bókolós feladatot, de oxitocin helyett csak hatóanyag nélküli sprayt, placebót kapott.

A harmadik csoport kapott ugyan oxitocint, de nem kellett egymást dicsérniük.

A negyedik csoport pedig placebót kapott, és nem vett részt külön feladatban.

A résztvevőknek egy hétig naponta kétszer kellett használniuk a sprayt, a PAT feladatot pedig legfeljebb háromszor teljesítették a hét folyamán. A kutatók közben figyelték, milyen gyorsan gyógyulnak a sebek az alkaron.

Mikor gyorsult fel igazán a sebgyógyulás?

A kísérlet végén kiderült, hogy az oxitocin önmagában nem csodaszer. A sebgyógyulás csak akkor vált gyorsabbá, amikor a hormon, a szeretetteljes kommunikáció, a bókok és az érzelmi közelség együtt voltak jelen. Azoknál a pároknál, akik oxitocint kaptak és el is végezték a PAT gyakorlatot, valóban gyorsabban gyógyultak a sebek.