Ezért van egyre több szívbeteg? Döbbenetes bizonyíték került elő

A szívbetegség ma az egyik vezető halálok, ezért a kutatók folyamatosan keresik az új kockázati tényezőket. A Kaliforniai Egyetem szakemberei most azt találták, hogy a mikroműanyagok közvetlenül beavatkozhatnak az erek működésébe. Ezek a részecskék mindenhol jelen vannak: az ételekben, az ivóvízben, a levegőben és már az emberi szövetekben is kimutatták őket.

A szívbetegség ma az egyik vezető halálok, ezért a kutatók folyamatosan keresik az új kockázati tényezőket.

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Hogyan okozhat szívbetegséget a mikroműanyag?

A vizsgálat során egereket olyan mennyiségű mikroműanyagnak tettek ki, amely összhangban van a mindennapi emberi bevitellel. Ennek hatására a hím állatoknál drámaian több plakk alakult ki az artériákban. A lerakódás hosszú távon szívrohamhoz vagy stroke-hoz vezethet.

A nőstény állatoknál azonban alig láttak változást.

A legmeglepőbb az volt, hogy a mikroműanyagok nem növelték sem a testtömeget, sem a koleszterinszintet. Így a klasszikus rizikófaktorok nem magyarázzák a súlyosabb érelmeszesedést. A részecskék közvetlenül az ér falában fejtették ki a hatásukat.

A mikroműanyagok az endotélsejteket érintették leginkább. Ezek a sejtek vonják be az artériák belső falát, és fontos szerepet játszanak a vérkeringés, valamint a gyulladás szabályozásában. Ha ezek a sejtek sérülnek, könnyebben indul el a plakk-képződés.

A kutatók jelölt mikroműanyagokat is használtak. Ezeket később a plakkok belsejében megtalálták.

A részecskék a gének működését is megváltoztatták, és olyan géneket aktiváltak, amelyek elősegítik az érelmeszesedést.

Miért vannak nagyobb veszélyben a férfiak?

A tudósok szerint ez az eddigi legerősebb bizonyíték arra, hogy a mikroműanyagok nem csupán jelen vannak a szervezetben, hanem ténylegesen hozzájárulhatnak a szívbetegség kialakulásához. A nemek közötti különbség pedig új kutatási irányt nyithat meg.

Elképzelhető, hogy a női hormonok, például az ösztrogén, részben védőhatást nyújtanak.

A kutatók a jövőben azt szeretnék megérteni, hogy az embereknél is megjelenik-e ugyanez a nemi különbség. Vizsgálni fogják azt is, hogy a különböző típusú mikroműanyagok milyen módon károsítják az ereket.