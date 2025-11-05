A tudósok sem hittek a szemüknek – újjászülethet az infarktuson átesett szív

A New York-i Mount Sinai intézet kutatói egy ártalmatlan vírus segítségével juttatták vissza a CCNA2 gént középkorú donorszívekből származó emberi szívizomsejtekbe, és ezzel sikerült elérniük, hogy azok újra osztódni kezdjenek. Ez az eljárás hatalmas előrelépést jelent a szívizom regenerációja felé, hiszen a felnőtt szívsejtek normális körülmények között nem képesek megújulni.

A szívizom regenerációja nem álom többé.

A szívizom regenerációja: mi történt pontosan?

A Cyclin A2 (CCNA2) egy olyan gén, amely az embrionális fejlődés során aktív, ám a születés után leáll. A kutatók most sikeresen „felébresztették” ezt a gént, és azt tapasztalták, hogy a 41 és 55 éves donorszívekből származó sejtek újra osztódni kezdtek, az újonnan képződött sejtek pedig egészségesen működtek.

Vagyis a sejtek rövid időre „visszafiatalodtak”, majd a javítás után visszatértek normál állapotukba.

Az eltelt idő pont elegendő volt arra, hogy a sérült szívizom helyreállítódjon.

Miért tekinthető jelentősnek az eredmény?

A szívinfarktus és a szívelégtelenség jelen pillanatban többnyire csak kezelhető, de nem gyógyítható betegségek. Az Egyesült Királyságban például évente több mint 100 ezer ember kerül kórházba infarktus miatt, és több mint egymillióan élnek szívelégtelenséggel. E probléma hatalmas terhet ró az egészségügyre.

Egy olyan génterápia, amely a szív saját sejtjeit készteti regenerációra, jelentősen csökkenthetné a szervátültetések és az implantálható eszközök iránti igényt.

Hogyan működik a módszer?

A kutatók úgynevezett vírusvektort alkalmaztak, vagyis a funkcionáló CCNA2 gént egy ártalmatlan vírusba csomagolták, majd így juttatták be a szívizomsejtekbe.

Az említett gén csak addig marad aktív, míg beindítja a sejtosztódást. Az így létrejövő új sejtek pótolják az elveszett izomsejteket, és javítják a szív pumpafunkcióját.

Fontos hangsúlyozni, hogy a „vírusvektor” kifejezés nem egy betegséget okozó vírust jelent, hanem egy biztonságos „szállítóeszközt”, amely a gént célzottan a megfelelő sejtekhez juttatja.

„A szívbetegség világszerte vezető halálok, a felnőtt szívizomsejtek pedig nem képesek osztódni” – hangsúlyozta Dr. Hina Chaudhry, a Mount Sinai regeneratív kardiológiai programjának vezetője. Elmondása szerint most sikerült bebizonyítaniuk, hogy még középkorú emberi sejtek is rávehetők az osztódásra, ami óriási áttörés: a tüneti kezelés helyett a valódi regeneráció irányába mozdíthatja el a szívbetegségek gyógyítását.

Közel két évtized munkája ért most mérföldkőhöz”

– tette hozzá.