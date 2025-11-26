Férfiak tömegei szedik — most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

A tirozin egy aminosav. Az aminosavak a fehérjék építőkövei, a szervezet minden sejtjében jelen vannak. A tirozint a testünk többek között arra használja, hogy fontos ingerületátvivő anyagokat, úgynevezett neurotranszmittereket állítson elő. Ilyen például a dopamin, a noradrenalin és az adrenalin. Ezek a vegyületek hatnak a hangulatunkra, a stresszre adott válaszainkra és a gondolkodásunkra is.

A magasabb tirozinszint rövidítheti a férfiak élettartamát.

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A tirozin természetes módon megtalálható sok fehérjedús élelmiszerben. Ilyen a hús, a tej és a tejtermékek, a tojás, valamint a hüvelyesek, például a bab és a lencse. A tirozin népszerű összetevője számos étrend-kiegészítőnek is, főleg azoknak, amelyeket koncentráció- és energianövelő szerként hirdetnek.

Mit vizsgáltak a kutatók a tirozinnal kapcsolatban?

A Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem kutatócsoportja több mint 270 000 ember adatait elemezte a brit UK Biobank adatbázisa segítségével. A résztvevők vérmintáiban mérték többek között két aminosav, a fenilalanin és a tirozin szintjét. Nemcsak egyszerűbb, megfigyeléseken alapuló adatokat néztek, hanem genetikai vizsgálatokat is alkalmaztak. Így tudták megállapítani, hogy a magasabb aminosavszint csak véletlenül jár együtt a korai halálozással, vagy tényleg okozhatja is azt.

A tirozin és a férfiak rövidebb élettartama

Az első eredmények még azt mutatták, hogy a fenilalanin és a tirozin is összefügghet a korai halálozással. De amikor a kutatók alaposabban megvizsgálták az adatokat, már csak a tirozinnál maradt meg az erős, valószínű ok-okozati kapcsolat.

A genetikai adatok alapján a magas tirozinszinttel rendelkező férfiak élettartama átlagosan majdnem egy évvel rövidebb lehet. A nőknél ilyen összefüggést nem találtak.

A kutatók arra is rámutattak, hogy a férfiak átlagosan eleve magasabb tirozin szinttel rendelkeznek, mint a nők. Ez akár részben magyarázhatja is, miért élnek a férfiak a legtöbb országban rövidebb ideig.

Fontos, hogy a fenilalanin – egy másik aminosav – akkor már nem mutatott kapcsolatot az élettartammal, amikor a tirozint is beleszámították a modellekbe. Vagyis a jelek szerint a tirozin önállóan fejt ki hatást.