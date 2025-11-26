Férfiak tömegei szedik — most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

A tirozin egy aminosav. Az aminosavak a fehérjék építőkövei, a szervezet minden sejtjében jelen vannak. A tirozint a testünk többek között arra használja, hogy fontos ingerületátvivő anyagokat, úgynevezett neurotranszmittereket állítson elő. Ilyen például a dopamin, a noradrenalin és az adrenalin. Ezek a vegyületek hatnak a hangulatunkra, a stresszre adott válaszainkra és a gondolkodásunkra is.
A tirozin természetes módon megtalálható sok fehérjedús élelmiszerben. Ilyen a hús, a tej és a tejtermékek, a tojás, valamint a hüvelyesek, például a bab és a lencse. A tirozin népszerű összetevője számos étrend-kiegészítőnek is, főleg azoknak, amelyeket koncentráció- és energianövelő szerként hirdetnek.
Mit vizsgáltak a kutatók a tirozinnal kapcsolatban?
A Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem kutatócsoportja több mint 270 000 ember adatait elemezte a brit UK Biobank adatbázisa segítségével. A résztvevők vérmintáiban mérték többek között két aminosav, a fenilalanin és a tirozin szintjét. Nemcsak egyszerűbb, megfigyeléseken alapuló adatokat néztek, hanem genetikai vizsgálatokat is alkalmaztak. Így tudták megállapítani, hogy a magasabb aminosavszint csak véletlenül jár együtt a korai halálozással, vagy tényleg okozhatja is azt.
A tirozin és a férfiak rövidebb élettartama
Az első eredmények még azt mutatták, hogy a fenilalanin és a tirozin is összefügghet a korai halálozással. De amikor a kutatók alaposabban megvizsgálták az adatokat, már csak a tirozinnál maradt meg az erős, valószínű ok-okozati kapcsolat.
A genetikai adatok alapján a magas tirozinszinttel rendelkező férfiak élettartama átlagosan majdnem egy évvel rövidebb lehet. A nőknél ilyen összefüggést nem találtak.
A kutatók arra is rámutattak, hogy a férfiak átlagosan eleve magasabb tirozin szinttel rendelkeznek, mint a nők. Ez akár részben magyarázhatja is, miért élnek a férfiak a legtöbb országban rövidebb ideig.
Fontos, hogy a fenilalanin – egy másik aminosav – akkor már nem mutatott kapcsolatot az élettartammal, amikor a tirozint is beleszámították a modellekbe. Vagyis a jelek szerint a tirozin önállóan fejt ki hatást.
Lehetséges okok: inzulinrezisztencia és stresszhormonok
A pontos magyarázat egyelőre nem ismert, de a kutatók több lehetséges elméletet is felvetnek. A tirozin szerepet játszhat az inzulinrezisztencia kialakulásában. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kevésbé reagálnak az inzulinra, a vércukorszint szabályozásáért felelős hormonra. Az inzulinrezisztencia sok időskori betegség, például a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növeli.
A tirozin az úgynevezett stresszhormonok termelődésében is fontos. Ide tartozik az adrenalin és a noradrenalin. Ezek a hormonok segítik a „harcolj vagy menekülj” választ, vagyis azt, ahogyan a testünk reagál a stresszre. Ha ezek az útvonalak tartósan aktívak vagy felborulnak, az hosszú távon káros lehet az egészségre, különösen a szívre és az erekre.
Feltételezhető, hogy a férfiaknál ezek a folyamatok másképp működnek, mint a nőknél. Ez is magyarázhatja, hogy miért csak a férfiaknál látszik a tirozin élettartamra gyakorolt hatása.
Akkor most veszélyesek a tirozin tartalmú étrend-kiegészítők?
A tirozin az utóbbi években népszerű összetevője lett sok étrend-kiegészítőnek. Ezeket gyakran „agyserkentőként”, vagy stresszoldó készítményként árulják. A mostani eredmények azonban óvatosságra intenek.
Fontos kiemelni: a kutatás nem közvetlenül a tirozin pótlását vizsgálta. Nem azt nézték, mi történik, ha valaki kapszula vagy por formájában szedi a tirozint.
Azt viszont kimutatták, hogy a vér magasabb tirozin szintje a férfiaknál rövidebb élettartammal jár együtt.
Ez felveti a kérdést, érdemes-e hosszú távon növelni a tirozin bevitelt, különösen férfiak esetében, akiknél a természetes szint eleve magasabb lehet.
Lehet segíteni az étrenddel?
A szerzők szerint magas tirozinszint esetén érdemes az étrend átalakításával próbálkozni. Egy lehetséges stratégia a fehérjebevitel mérsékelt csökkentése. Mivel a tirozin főként fehérjében gazdag élelmiszerekben található meg, a fehérje mennyiségének visszafogása csökkentheti a vér tirozin szintjét is.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a fehérje „rossz” lenne; alapvető tápanyagról beszélünk, a szervezetnek szüksége van rá. A hangsúly inkább az „arany középúton” van: nem biztos, hogy mindenkinek előnyös a magas fehérjebevitel, különösen, ha a laborvizsgálatok magas tirozinszintet mutatnak.
Még sok a kérdőjel
A kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség. Meg kell erősíteni az eredményeket, és ki kell deríteni, biztosan okozati kapcsolat áll-e fenn férfiaknál a magas tirozinszint és a rövidebb élettartam között.
- Arra is választ kell találni, hogy az étrendi és életmódbeli változtatások – például a fehérjebevitel mérsékelt csökkentése – biztonságosan és hatékonyan lejjebb tudják-e vinni a tirozin szintet, vagy egyáltalán szükség van-e ezekre a lépésekre.
Addig is a szakértők óvatosságra intenek, különösen a tirozin tartalmú étrend-kiegészítők esetében. Érdemes orvossal vagy dietetikussal egyeztetni, mielőtt bárki hosszabb távon nagy dózisban kezdi szedni ezeket a készítményeket.
A teljes tanulmány az Aging című szaklapban olvasható.