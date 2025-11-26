A légzés elsődleges célja szervezetünk oxigénigényének fedezése, majd a szervezetben keletkezett szén-dioxid eltávolítása. Automatikus folyamatról van szó, melynek során egy felnőtt nyugalmi helyzetben percenként 14-16-szor vesz levegőt. Légzőrendszerünk egy összetett rendszer, ami a légutakat, a tüdőszövetet, a mellhártyát, valamint a bordakosarat és a mellkast mozgató izmokat foglalja magában.

- A légzőizmoknak két nagy csoportja van: a rekeszizom és a bordaközti izmok. Ezek összehangolt működésének segítségével veszünk levegőt és elernyedésükkel fújjuk azt ki. Az erősebb kilégzéshez szintén ezek az izmok szükségesek. A felületes légzés következtében azonban a rekeszlégzés gyakran kiesik a rendszerből, ami miatt kevesebb levegő jut a tüdőbe. Ezt a kiesést úgy is megfigyelhetjük, hogy megkérjük a pácienst, hogy vegyen egy nagy levegőt és erre erőteljesen felhúzza a vállait. A helyes belégzés során ugyanis a mellkas és az az alsó bordák területe emelkedik meg elsősorban, nem a váll – mondja Tárnok doktornő.

A tüdőkapacitás növelésének fontos eleme a megfelelő légzőgyakorlatok elsajátítása. Fotó: Tüdőközpont – Prima Medica

Mit jelent a tüdőkapacitás és miért csökkenhet?

Tüdőnk teljesítménye a vitálkapacitással vagy tüdőkapacitással jellemezhető, ami maximális kilégzés és maximális belégzés közötti térfogat különbséget jelenti. Ez egészséges emberek esetében átlagosan 3-5 liter. Vannak azonban állapotok és betegségek, amelyek csökkentik a tüdőkapacitást.

Idősödés

Természetes, hogy az idő múlásával a tüdő némileg veszít a rugalmasságából, ami a légutak beszűküléséhez vezethet, a rekeszizom meggyengülhet, a mellkas fala merevebbé, mozgása korlátozottabbá válik, és a légzőizmok működése romlik. Nem tüdőbeteg személyeknél ez nem okoz komoly problémát.

Dohányzás

A dohányzás a tüdőszövet károsodása, a légutak gyulladása és beszűkülése, valamint az oxigénszállító képesség csökkenése miatt rontja a tüdőkapacitást és okoz panaszokat. A dohányfüstben lévő káros anyagok a tüdő hajszálvékony léghólyagocskáit károsítva az egészséges légzőfelület csökkenését eredményezik, ami gátolja a hatékony oxigénfelvételt.

Mozgásszegény életmód

Inaktív életmód mellett a bordaközi izmok, amelyek a megfelelő levegővételhez szükségesek, nem tudnak fejlődni. Az inaktivitás miatti túlsúly pedig tovább ront a helyzeten, meggátolva a rekeszizom megfelelő működését, ami miatt csökken a tüdőkapacitás és a légzés hatékonysága.

Helytelen testtartás

A helytelen, görnyedt testtartás (az ortopéd orvosok hanyagtartásnak nevezik) a légzésre és az egészségi állapotra is kihat. A belső szervek összenyomódnak, a rekeszizom mozgása beszűkül, így nem tudjuk kihasználni normál légzéskapacitásunkat sem. Az egyenes testtartás, a vállak leengedése, az ellazított nyakizmok segíthetik a tüdőkapacitás növelését.