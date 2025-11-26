Drámai fordulat a tüdőrák elleni harcban

A tüdőrák világszerte – így Magyarországon is – vezető daganatos megbetegedés; hazánkban évente közel 9 000 új esetet diagnosztizálnak, és csaknem ugyanennyi, 8-9 ezer beteget veszítünk el a betegség következtében. A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.

Fotó: RAJAAISYA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / DRH

A magas halálozási arány egyik fő oka, hogy a betegséget az érintettek több mint felénél előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, amikor a daganat már nem műthető.

Jelentős előrelépés a tüdőrák elleni küzdelemben

Bár a tüdőrák továbbra is vezető helyet foglal el a hazai daganatos megbetegedési statisztikákban, az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés látható mind a betegség előfordulásában, mind a halálozási mutatóiban.

Az MSD által feldolgozott NEAK-adatok alapján a középkorú férfiaknál különösen markáns javulást igazoltak az elmúlt évtizedben:

mintegy 50%-kal – kb. 1000 diagnózissal – csökkent a tüdőrák éves előfordulása a 40–59 éves férfiak körében.

Ez a pozitív tendencia hasonló intenzitással folytatódott a 2020-as évek elején is. A kutatók arra is rámutattak, hogy a vizsgált időszakban a tüdőrák és más, a dohányzással összefüggő daganatok (pl. hólyagrák, gégerák) előfordulása nagyobb mértékben csökkent a 40–59 éves középkorú, tehát főként az aktív munkavállalóknál, mint más, a dohányzással nem összefüggő daganatos megbetegedéseké. Ez a jelentős, előremutató változás is elsősorban a középkorúakat, közülük is a férfiakat érinti, szemben az idősebb, főleg női populációval, ahol a tüdőrák akár még emelkedést is mutatott.

A valós hazai adatok egyértelművé teszik, hogy a betegség elleni küzdelem – beleértve a dohányzás visszaszorítására tett komplex intézkedéseket – az elmúlt évtized végére a fordulópontjához ért. A 40–59 éves generáció sikertörténete azt bizonyítja, hogy következetes népegészségügyi intézkedésekkel és társadalmi szemléletváltással a daganatok előfordulása csökkenthető, akár egy évtizeden belül is”

– mutatott rá dr. Kiss Zoltán, az MSD innovatív gyógyszervállalat adatkutatási vezetője, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense.

A szakértők azt is hangsúlyozták, hogy a korai felismerést támogató szűrőprogramok, a korszerű diagnosztika és a bővülő terápiás paletta egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést – megtartott életminőség mellett.

„A tüdőrákos betegek túlélése az elmúlt évtizedben a leginkább javuló daganatstatisztikák közé tartozott, ami egyrészt a szűrőprogramoknak, másrészt a diagnosztika és a szakmai irányelvek fejlődésének, valamint az egyre korszerűbb terápiás palettának köszönhető. Az immunterápia és a célzott kezelések bevezetése új perspektívát nyitott a késői stádiumban lévő tüdőrákos betegek ellátásában is: esetükben a hároméves túlélés esélye megduplázódott 2011 és 2019 között” – hangsúlyozta dr. habil. Gálffy Gabriella PhD, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának elnöke, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökségi tagja.

A feladatunk az, hogy a korai felismerés és a komplex onkológiai ellátás minden érintett számára elérhető legyen.

A szakmai célok ismertek, az eszközök a rendelkezésre állnak: következetes ágazati munkával évről évre életévekben mérhető eredményt érünk el. Ezért ambiciózus, de tartható cél, hogy 2030-ra a betegeink érdekében további 30%-kal csökkentsük a betegség halálozási mutatóit” – fogalmazott dr. habil. Bogos Krisztina PhD, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozat elnöke, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökségi tagja.