Ijesztő: átprogramozhatják az agyunkat ezek a népszerű ételek

Az amerikai fiatalok körében meredeken nő az elhízás kockázata. Egy tekintélyes orvosi folyóirat előrejelzése szerint 2050-re a 15–24 évesek közül minden harmadik elhízottnak számíthat. A probléma mögött több ok áll, de a kutatók szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek kiemelt szerepet játszanak a folyamatban.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek arra késztetik az agyat, hogy mértéktelenül habzsoljon.

Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek problémája: mit esznek a fiatalok?

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek iparilag előállított termékek. Közéjük tartoznak többek között a chipsek, a cukros üdítők, az ízesített joghurtok, a készételek, a csokiszeletek és sok előre csomagolt snack. Ezek gyakran nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak adalékanyagokat, ízfokozókat, mesterséges színezékeket, valamint cukrot és zsírt.

Egyre több tanulmány igazolja, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek nemcsak a metabolikus szindróma és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelik, hanem az agy „átprogramozásával” összezavarhatják a természetes jóllakottság-érzést is.

Két étrend, ugyanannyi kalória, eltérő hatások

A Virginia Tech kutatói 27, 18 és 25 év közötti fiatalt vizsgáltak. Kétféle étrendet próbáltattak ki velük:

az egyik étrendben a kalóriák 81 százaléka ultrafeldolgozott élelmiszerekből származott,

a másik étrendben egyáltalán nem szerepeltek ilyen termékek.

Mindkét étrendet szigorúan úgy állították össze, hogy a tápanyagok mennyisége hasonló legyen. Ugyanannyi kalóriát, rostot, cukrot, vitamint és ásványi anyagot kaptak, így a különbség főként az ételek feldolgozottsági szintjében volt. A résztvevők két hétig követték az egyik étrendet, majd némi szünet után két hétig a másikat.

A vizsgálat végén egy bőséges büféreggelit kaptak, ahol szabadon választhattak ultrafeldolgozott és kevésbé feldolgozott ételek között. A tálcán nagyjából négyszer annyi kalória volt, mint egy átlagos amerikai reggeliben, így biztosan nem a kínálat hiánya szabott határt az evésnek.

A fiatalabbak még akkor is többet ettek, ha már jóllakottak voltak

A teljes csoport eredményeit nézve úgy tűnt, nincs nagy különbség: mindenki nagyjából ugyanannyi kalóriát evett a büféreggelin. Amikor azonban a kutatók külön megnézték a korcsoportokat, már jól látszott az eltérés.

A 18–21 évesek több kalóriát fogyasztottak, miután két hétig az ultrafeldolgozott étrendet követték. A 22–25 éveseknél ez a hatás nem jelent meg.

A vizsgálat második részében azt is tesztelték, mi történik, ha a fiatalok jóllakottan kapnak snackeket. A reggeli után egy tálcányi nassolnivalót adtak nekik, amelyből először csak egy falatot kellett kóstolniuk. Ezután dönthettek: folytatják az evést vagy megállnak.