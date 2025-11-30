Ijesztő: átprogramozhatják az agyunkat ezek a népszerű ételek

Az amerikai fiatalok körében meredeken nő az elhízás kockázata. Egy tekintélyes orvosi folyóirat előrejelzése szerint 2050-re a 15–24 évesek közül minden harmadik elhízottnak számíthat. A probléma mögött több ok áll, de a kutatók szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek kiemelt szerepet játszanak a folyamatban.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek problémája: mit esznek a fiatalok?
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek iparilag előállított termékek. Közéjük tartoznak többek között a chipsek, a cukros üdítők, az ízesített joghurtok, a készételek, a csokiszeletek és sok előre csomagolt snack. Ezek gyakran nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak adalékanyagokat, ízfokozókat, mesterséges színezékeket, valamint cukrot és zsírt.
Egyre több tanulmány igazolja, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek nemcsak a metabolikus szindróma és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelik, hanem az agy „átprogramozásával” összezavarhatják a természetes jóllakottság-érzést is.
Két étrend, ugyanannyi kalória, eltérő hatások
A Virginia Tech kutatói 27, 18 és 25 év közötti fiatalt vizsgáltak. Kétféle étrendet próbáltattak ki velük:
- az egyik étrendben a kalóriák 81 százaléka ultrafeldolgozott élelmiszerekből származott,
- a másik étrendben egyáltalán nem szerepeltek ilyen termékek.
Mindkét étrendet szigorúan úgy állították össze, hogy a tápanyagok mennyisége hasonló legyen. Ugyanannyi kalóriát, rostot, cukrot, vitamint és ásványi anyagot kaptak, így a különbség főként az ételek feldolgozottsági szintjében volt. A résztvevők két hétig követték az egyik étrendet, majd némi szünet után két hétig a másikat.
A vizsgálat végén egy bőséges büféreggelit kaptak, ahol szabadon választhattak ultrafeldolgozott és kevésbé feldolgozott ételek között. A tálcán nagyjából négyszer annyi kalória volt, mint egy átlagos amerikai reggeliben, így biztosan nem a kínálat hiánya szabott határt az evésnek.
A fiatalabbak még akkor is többet ettek, ha már jóllakottak voltak
A teljes csoport eredményeit nézve úgy tűnt, nincs nagy különbség: mindenki nagyjából ugyanannyi kalóriát evett a büféreggelin. Amikor azonban a kutatók külön megnézték a korcsoportokat, már jól látszott az eltérés.
A 18–21 évesek több kalóriát fogyasztottak, miután két hétig az ultrafeldolgozott étrendet követték. A 22–25 éveseknél ez a hatás nem jelent meg.
A vizsgálat második részében azt is tesztelték, mi történik, ha a fiatalok jóllakottan kapnak snackeket. A reggeli után egy tálcányi nassolnivalót adtak nekik, amelyből először csak egy falatot kellett kóstolniuk. Ezután dönthettek: folytatják az evést vagy megállnak.
A fiatalabb csoport, vagyis a 18–21 évesek a bőséges reggeli után is tovább nassoltak. Ez különösen akkor volt szembetűnő, amikor előtte ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag étrendet követtek. Vagyis nem az éhség vezérelte őket, hanem más tényezők, például az ízek vagy az agy jutalmazó rendszere.
Miért a fiatalabbak lettek függők?
Nem nehéz látni: ha jóllakottan is tovább nassolunk, az könnyen súlygyarapodáshoz vezet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az étrendünk rengeteg ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmaz, a hatás idővel tovább erősödik.
Érdekes módon a 22–25 éves fiatal felnőttek esetében nem tapasztalták ugyanazt a hatást, mint a 18-21 éveseknél. Ők nem ettek jelentősen többet az ultrafeldolgozott étrend után, és kevésbé volt jellemző rájuk az éhség nélküli nassolás is.
Ez arra utal, hogy a késői tinédzserkor és a korai húszas évek eleje egy különösen érzékeny időszak lehet. Ekkor alakulnak ki a tartós szokások, a fiatalok önállósodnak, maguk döntenek arról, mit és mikor esznek, miközben a szervezetük és az agyuk még fejlődésben van.
További vizsgálatok szükségesek
A kutatók azt is hangsúlyozzák, hogy a tanulmánynak vannak korlátai. Rövid ideig, viszonylag kevés résztvevővel zajlott, és csak egyetlen étkezésnél mérték az elfogyasztott mennyiséget. A valós életben azonban a fiatalok egész nap hozzáférnek az ételekhez, italokhoz, snackekhez.
Éppen ezért a szakemberek szerint hosszabb és nagyobb vizsgálatokra van szükség, valamint olyan kísérletekre, amelyek jobban reprodukálják a mindennapi környezetet. A jövőben az agyi képalkotás és különböző vér- vagy hormonszint-vizsgálatok is segíthetnek megérteni, pontosan hogyan hatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek az agyra és az evési magatartásra.