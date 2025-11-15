Rémisztő jóslat: hidegebbé és kihaltabbá válik az univerzum

Az Euclid 2023-ban indult útnak, hogy a Nap–Föld rendszer egyik stabil pontjáról figyelje a kozmoszt. A küldetés célja egy óriási térkép elkészítése, amely megmutatja, hogyan épül fel az univerzum, és miként változott az idők során. A teleszkóp hatalmas területet pásztáz végig és több milliárd galaxist vizsgál. A kutatók így jobban megérthetik az univerzum tágulását, a sötét anyag és a sötét energia szerepét, valamint azt, hogyan alakultak ki a mai galaxisok.

Az univerzum egyre csendesebb és kihaltabb lesz.

Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

A tudósok most először mutattak be egy nagyobb adatcsomagot, amely az Euclid megfigyeléseiből áll össze. Ezeket összevonták a Herschel Űrtávcső infravörös felvételeivel. Egy kanadai kutatócsoport 2,6 millió galaxis adatait vetette össze, hogy meghatározza a csillagok születéséhez köthető por hőmérsékletét.

A csapat szerint a friss minta minden eddiginél nagyobb és pontosabb. Korábban ugyanis sok galaxis kimaradt a megfigyelésekből, az Euclid adatai most ezt a hiányt pótolják.

Az univerzum túl van a csúcson: a csillagok aranykora már régen véget ért

A vizsgálatok azt mutatják, hogy az ősi galaxisok pora körülbelül 10 milliárd éve még jóval melegebbnek számított. Akkoriban az átlagos hőmérséklet mintegy 35 Kelvin volt, ami ugyan extrém hidegnek tűnik, de a mai értékekhez képest mégis melegebb állapotot jelentett.

Melegebb por esetén a csillagok gyorsabban születnek. Ezért a fiatal univerzum sokkal aktívabb volt. A kutatók szerint mára ez a folyamat lelassult. A galaxisokban kevesebb por keletkezik, így kevesebb új csillag is jön létre.

Douglas Scott kozmológus úgy fogalmazott:

az univerzum fénykorának vége, és a jövőben egyre hidegebb és csendesebb lesz minden.

Miért fontos a por a galaxisok életében?

A porszemek idős csillagok anyagából jönnek létre. Robbanások és csillagszelek sodorják őket a galaxisba. Ott nagyobb részecskékké állhatnak össze, vagy szupernóvák törik szét őket. Bár a por csak a galaxis anyagának kis részét teszi ki, mégis nagy hatása van a csillagkeletkezésre és a kémiai folyamatokra. Minél több por van, annál könnyebben születhetnek új csillagok.

A mostani adatok viszont azt mutatják, hogy a por mennyisége és hőmérséklete évmilliárdok óta csökken.

Ez egy lassú, de jól látható folyamat.