Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

A MiG-21 1956-ban mutatkozott be a nagyközönségnek a tusinói légiparádén. A deltaszárnyú, a hangsebesség kétszeresével repülő vadászgép megjelenése sokkolta a NATO-t. A típus a hidegháború egyik legfélelmetesebb vadászgépének számított. Ez lett a Varsói Szerződés elsődleges, legnagyobb számban gyártott vadászrepülőgépe, és egyben a katonai repülés egyik mérföldköve.
Repült a hidegháború minden konfliktusában, Vietnámtól Afrikán át Afganisztánig.
A korszak paranoiás évtizedeiben mindkét oldal azon ügyködött, hogy megelőzze a másikat, és gyorsabb, erősebb illetve veszélyesebb gépeket fejlesszen ki. Az 1960-as években azonban nyugati titkosszolgálatoknak nem sikerült semmilyen információt megtudniuk a gépről. A szovjetek féltve őrizték a szupervadász titkait. Irakban pl. csak a szovjet katonai tanácsadók engedélyével lehetett megtankolni a MiG-21-eseket, és így is csak félig, nehogy egy pilóta átrepüljön velük az ellenséghez.
Egy vadászgép ellopása: „szerezz egy MiG-21-est!”
Meir Amit, az izraeli titkosszolgálat, a Moszad igazgatója rendszeresen együtt reggelizett Ezer Weizmannal, a légierő parancsnokával, a későbbi államelnökkel. Egy alkalommal Weizmann odafordult a kémfőnökhöz, és azt mondta neki:
Muszáj, hogy megismerjük a MiG-21-est. Szerezz egyet!
Amit ezt válaszolta:
Megőrültél? A nyugatiaknak sincs. Honnan lopjak?
Megvan a jelölt, puhítják az iraki pilótát
A Moszadnak sikerült egy iraki zsidót találnia, aki azt állított: ismer egy olyan arab pilótát, akit meg lehetne környékezni. Ezt az iraki zsidót Joszif Semesnek hívták, akinek a sógornője egy olyan keresztény iraki pilóta felesége volt, akit a vallása miatt diszkrimináció ért Irakban.
Az ambiciózus iraki pilóta Munir Redfa volt. Redfa azért szenvedett, mert kerek-perec közölték vele: a vallása miatt sosem léphet feljebb, nem lesz belőle századparancsnok, és magasabb rangot sem kaphat. Ráadásul arra kényszerítették, hogy távol szolgáljon a családjától, egy titkos bázison, ahova a MiG-21-eseket telepítették, holott a felesége és a gyerekei Badgadban éltek. Végül, lelkiismereti aggályai is voltak:
Kurd falvakat kellett bombáznom, holott mindannyian tudtuk, hogy a kurd férfiak már rég elvonultak a hegyekbe, hogy ott harcoljanak az iraki kormány ellen. A falvakban csak a nők, gyerekek és öregek maradtak.
A Moszad irányítása mellett Semes egy éven át barátkozott Redfával, mire engedélyt kapott, hogy egy athéni utat megszervezzen a pilótának, ahol majd összekötheti őt a Moszaddal. Itt mutatta be Semes az irakit Semes Le’ev Liron ezredesnek, az izraeli légierő hírszerzési vezetőjének.
Az iraki pilóta vállalja a szökést
Lironnak sikerült összebarátkoznia Redfával. Az iraki pilóta elfogadta az 1 millió dolláros ajánlatot a szökésért, bár Lironnak a Moszad engedélyezte, hogy az összeg kétszeresét is megígérje. Redfa azt a feltételt szabta, hogy a családját menekítsék ki Irakból.
A James Bond-akció előkészítése filmbe illően folytatódott. Liron és Redfa Rómába repültek, ahol egy újabb izraeli tiszt találkozott az iraki pilótával. Ő már a következő hónapok konspirációjáról tájékoztatta Redfát. A kávéházi találkozójukat személyes a Moszad igazgatója, Meir Amit figyelte – a szomszéd asztaltól. Amit ragaszkodott hozzá, hogy a saját szemével lássa a dezertőrt.
Meg akartam bizonyosodni afelől, hogy megbízhatunk benne, és ehhez látnom kellett őt. Nem tudta, hogy ki ül a mellettük levő asztalnál, én pedig jól megfigyelhettem. Egy titkos jelet adtam az egyik izraeli tisztnek, hogy minden rendben, folytassák, aztán kifizettem a kávémat és elmentem.
Liron és Redfa Izraelbe repültek, ahol az iraki pilóta megkapta a titkos rádiókódokat a berepüléshez az izraeli légtérbe, majd hazautazott.
A szökés Irakból
A pilóta a megadott időben felszállt Izrael felé, de műszaki hiba miatt vissza kellett térnie. Másnap, 1966. augusztus 16-án ismét felszállt a MiG-gel.
Az útvonalát úgy választották meg, hogy a lehető legtovább repülhessen a határ felé anélkül, hogy az iraki parancsnokság gyanakodni kezdene. Még Tel Avivban előzetesen ezt mondta neki az izraeli légierő parancsnoka, Mordecháj Hod:
Nagyon veszélyes lesz ez a repülés. Az útvonal 900 kilométer hosszú, és amikor rájönnek, hogy ön szökik, vadászokat küldenek majd maga után. Ha nem az irakiak, akkor a jordániaiak fogják önt üldözni. Az egyetlen esélye, hogy kövesse azt az útvonalat, amelyet kidolgoztunk önnek. Ha elveszti a fejét, ön halott ember lesz.
Redfa betartotta az utasításokat. A rádióját kikapcsolta, alacsonyra ereszkedett és száguldott Izrael felé. Amikor már Jordánia felett repült és közeledett az izraeli határhoz, két izraeli Mirage vadászgép érkezett a kíséretére. Ran Pecker, egy ász vadászpilóta vezette az egyiket. Pecker ezt rádiózta a parancsnokságnak:
A vendégünk lassít és jelzi a kezével, hogy le akar szállni.
A két izraeli vadász mutatta az utat Redfának, aki nemsokára megérkezett a Negev-sivatag egyik titkos izraeli repülőterére, a Hatzor légibázisra. Az üzemanyagtartályai ekkor már majdnem teljesen üresek voltak.
Ezzel immár izraeli kézbe került a nyugati légierők számára legfélelmetesebb, legnagyobb fenyegetést jelentő, az akkori csúcstechnológiát képviselő MiG-21.
Az akció utóélete
A Moszad azonnal sajtótájékoztatót szervezett az iraki pilótának, ahol Munir Redfa ország-világ előtt elmesélte a szökésének részleteit.
Az ellopott vadászgép kipróbálását Danny Shapirára, egy másik híres zsidó pilótára bíztak. Munir Redfa aggódott, hogy alig egy óra megbeszélés és a kapcsolók mutogatása után Shapira fel akar szállni a szuperszonikus géppel. Amikor az izraeli pilóta a sikeres repülése után landolt a míg-gel, Redfa odafutott hozzá, megölelte és ezt mondta:
Ha minden pilótátok ilyen, mint te, az arabok sosem győznek le benneteket.
A Szovjetunió és az arab országok kormányai felháborodva ítélték el a James Bond-akciót. Moszkva és Bagdad is követelte a MiG-21 visszaszolgáltatását, de Izrael a füle botját sem mozgatta. Miután alaposan tanulmányozták a szovjet gyártmányú vadászgépet, sokat repültek vele és kitapasztalták az erősségeit, illetve a gyengeségeit.
- Ennek is köszönhetően Izrael az 1967-es hatnapos háborúban 3 óra alatt megsemmisítette az egyiptomi légierőt, a háború végére pedig nem csak legyőzte a többi arab ország légierejét is, de teljes légifölényt ért el a térségben.
Az eltérített MiG-21-est 1968-ban kölcsönadták az Egyesült Államoknak. Ott is megvizsgálták minden alkatrészét, és gyakorlórepüléseken „harcoltak” vele az amerikai vadászok ellen. Az itt szerzett tapasztalatok vezettek egyebek mellett a haditengerészet Top Gun repülőprogramjának megalapításához, amelyben a szovjet légiharc-taktikát tanulhatták meg a pilóták.
Ami Redfa családját illeti, a Moszad a szökés előtti napokban egy kirándulás ürügyén Párizsba menekítette a feleségét és a gyerekeit. Ők innen utaztak Izraelbe, amikor a pilóta és a szupertitkos MiG-21 már megérkezett oda. A távolabbi rokonait is kimenekítették Irakból, őket Iránon keresztül juttatták a zsidó államba.