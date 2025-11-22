Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

A MiG-21 1956-ban mutatkozott be a nagyközönségnek a tusinói légiparádén. A deltaszárnyú, a hangsebesség kétszeresével repülő vadászgép megjelenése sokkolta a NATO-t. A típus a hidegháború egyik legfélelmetesebb vadászgépének számított. Ez lett a Varsói Szerződés elsődleges, legnagyobb számban gyártott vadászrepülőgépe, és egyben a katonai repülés egyik mérföldköve.

Egy ritka, színes fotó az első MiG-21 vadászgépről, amelyet Tusinóban mutattak be

Fotó: Vintage Aviation News

Repült a hidegháború minden konfliktusában, Vietnámtól Afrikán át Afganisztánig.

A korszak paranoiás évtizedeiben mindkét oldal azon ügyködött, hogy megelőzze a másikat, és gyorsabb, erősebb illetve veszélyesebb gépeket fejlesszen ki. Az 1960-as években azonban nyugati titkosszolgálatoknak nem sikerült semmilyen információt megtudniuk a gépről. A szovjetek féltve őrizték a szupervadász titkait. Irakban pl. csak a szovjet katonai tanácsadók engedélyével lehetett megtankolni a MiG-21-eseket, és így is csak félig, nehogy egy pilóta átrepüljön velük az ellenséghez.

Egy vadászgép ellopása: „szerezz egy MiG-21-est!”

Meir Amit, az izraeli titkosszolgálat, a Moszad igazgatója rendszeresen együtt reggelizett Ezer Weizmannal, a légierő parancsnokával, a későbbi államelnökkel. Egy alkalommal Weizmann odafordult a kémfőnökhöz, és azt mondta neki:

Muszáj, hogy megismerjük a MiG-21-est. Szerezz egyet!

Amit ezt válaszolta:

Megőrültél? A nyugatiaknak sincs. Honnan lopjak?

Megvan a jelölt, puhítják az iraki pilótát

A Moszadnak sikerült egy iraki zsidót találnia, aki azt állított: ismer egy olyan arab pilótát, akit meg lehetne környékezni. Ezt az iraki zsidót Joszif Semesnek hívták, akinek a sógornője egy olyan keresztény iraki pilóta felesége volt, akit a vallása miatt diszkrimináció ért Irakban.

Az ellopott vadászgép és Munir Redma iraki pilóts

Fotó: NAP / Facebook

Az ambiciózus iraki pilóta Munir Redfa volt. Redfa azért szenvedett, mert kerek-perec közölték vele: a vallása miatt sosem léphet feljebb, nem lesz belőle századparancsnok, és magasabb rangot sem kaphat. Ráadásul arra kényszerítették, hogy távol szolgáljon a családjától, egy titkos bázison, ahova a MiG-21-eseket telepítették, holott a felesége és a gyerekei Badgadban éltek. Végül, lelkiismereti aggályai is voltak:

Kurd falvakat kellett bombáznom, holott mindannyian tudtuk, hogy a kurd férfiak már rég elvonultak a hegyekbe, hogy ott harcoljanak az iraki kormány ellen. A falvakban csak a nők, gyerekek és öregek maradtak.

A Moszad irányítása mellett Semes egy éven át barátkozott Redfával, mire engedélyt kapott, hogy egy athéni utat megszervezzen a pilótának, ahol majd összekötheti őt a Moszaddal. Itt mutatta be Semes az irakit Semes Le’ev Liron ezredesnek, az izraeli légierő hírszerzési vezetőjének.