Rémisztő magyarázatot találtak az egyre gyorsabban terjedő demencia okára

Vaszkuláris demencia akkor alakul ki, amikor az agy vérellátása tartósan romlik. A beszűkült, elzáródott vagy éppen szivárgó erek miatt az idegsejtek nem jutnak elég oxigénhez és tápanyaghoz, így fokozatosan elpusztulnak. Az eredmény: gyengülő memória, lassabb gondolkodás és bizonytalanabb döntéshozatal. Elaine Bearer, az Új-Mexikói Egyetem kutatója szerint eddig hiányzott az a pontos rendszer, amely segítene megérteni, milyen érelváltozások vezetnek a betegséghez.

Összefüggést mutattak ki a vaszkuláris demencia és az agyban egyre nagyobb mennyiségben felgyülemlő mikroműanyagok között

Vakon repültünk”

– fogalmazott, utalva arra, hogy az orvosok sokszor nem tudják pontosan, milyen típusú károsodást kezelnek, mert az eltérő érrendszeri elváltozásokat eddig nem különítették el kellő alapossággal.

Vaszkuláris demencia – mit tártak fel az új vizsgálatok?

Bearer saját mikroszkópos vizsgálatait és más kutatócsoportok eredményeit elemezve több, egymással párhuzamosan zajló kóros folyamatot azonosított, amelyek mind hozzájárulhatnak a vaszkuláris demenciához:

Megvastagodott érfalak, amelyek szűkítik a vér áramlását;

Apró mikrovérzések, amelyek gyulladást és sejtkárosodást okoznak;

Minisztrókok, vagyis parányi érelzáródások, amelyek helyi károsodásokat idéznek elő az agyban.

Ezek a folyamatok gyakran egyszerre jelennek meg, ezért nehéz pontosan megállapítani, mi indítja be a betegséget és hogyan lehet célzottan kezelni.

Kapcsolat az Alzheimer-kórral

A kutató szerint a vaszkuláris demencia és az Alzheimer-kór részben összefonódhat: mindkettőnél előfordulhatnak amiloid-béta fehérje-lerakódások, amelyek idegsejt-pusztulást okoznak.

Ez magyarázhatja, hogy a két betegség tünetei sokszor átfedést mutatnak, és nem mindig könnyű pontosan meghatározni, melyik típus áll a háttérben.

Az új besorolás abban segíthet, hogy az orvosok tisztábban elkülönítsék a két kórképet, és így pontosabban válasszák meg a terápiát.

Mikroműanyagok az agyban – új, meglepő nyomok és összefüggések

Sajnos a környezetben mindenütt jelen lévő mikro- és nanoműanyagok az agyban is kimutathatók – derült ki Bearer legfrissebb kutatásából. A tudós mikroszkópos vizsgálatok során azt találta, hogy a demenciában elhunyt betegek agyszöveteiben jóval több műanyagrészecske volt, mint egészséges emberekében.